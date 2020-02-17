【行山抗疫】編輯挑選15區後山行山路線　緊記做運動都要愛護環境

香港是一個山城，城市與山野十分接近。 香港人想去行山，其實不用搭車搭船，甚至行幾步就去到後山，享受徒步大自然的樂趣。編輯整理過去的行山報道，挑選各區的後山行山路線，方便大家就近上山，既可做運動呼吸新鮮空氣，又可了解自己生活的社區。

武漢肺炎（新型冠狀病毒）襲港，政府的體育館及運動場關閉，市民亦避免到人多的室內地方，而且基本上一出家門，就要戴口罩。到周末假期，甚至是在家工作放工後，市民都希望脫下口罩，舒展筋骨，所以香港山野成為大家逃避疫症的好地方。

馬鞍山的昂平是其中一個熱門郊野地點。（顏銘輝攝）

去行山遠足，不一定要長途跋涉去西貢或者離島，也不一定要登大帽山、鳳凰山、八仙嶺等香港名山。因為你生活的社區說不定都有座後山，不用大清早就出門搭車，也不用跟人迫巴士及港鐵，行幾步就去得到登山入口。

市民在疫情肆虐下行山，都是想找一些人煙較少之地。因此，與其人人迫在城門、昂平、大帽山等熱門郊野地點，令某些地方變到旺角一樣，倒不如大家分散而行，發掘自己的後山樂園。

「野外動向HK Discovery」 創辦人陳嘉俊最近推廣「區區有後山」，亦希望分散郊野人流，他說：「可以不用長途跋涉迫巴士，又不用煩惱找口罩去搭車，還減省對郊野的壓力，盡量平均使用香港的綠色用地。否則，試想想，如果一萬人去行龍脊，會發生什麼事？別說一萬人，一千人去行龍脊已經迫爆。」

陳嘉俊呼籲大家行後山，希望可以減少熱門郊遊地點的壓力。（梁鵬威攝）

以下為一些鄰近市區或新市鎮的後山行山路線：

元朗後山：丫髻山

需時：2小時

體能要求：2星

技術要求：2星

簡介：這條路線非常短，朗屏港鐵站起步，由山腳起計其實只有兩公里，兩小時內便可走畢。初段登山行石屎樓級，但近山頂的山徑風化較嚴重，較多黃沙碎石，但對初學者來說，慢慢行就應付到。在丫髻山山頂，可俯瞰大生圍及南生圍的景色，也是個看日落的好地方。

了解丫髻山路線：

【元朗行山路線】朗屏路登丫髻山睇日落 盡覽天水圍元朗漁塘景色

【元朗行山路線】朗屏港鐵站出發登髻山 一覽南生圍魚塘日落靚景

元朗短程行山路線，由朗屏登丫髻山。（01美術製圖）

屯門後山：彩虹欄杆

需時：2小時

體能要求：2星

技術要求：1.5星

簡介：屯門徑是屯門人的後山路線，最輕鬆的一種行法是，由杯渡站附近的青山公路上山，之後沿山腰走，景色開揚，可俯瞰屯門市景色，並途經「打卡勝地」彩虹欄杆，到景峰落山，整條路都鋪得美侖美奐。想增加難度及長度，可行到藍地水塘，或者登九逕山。

了解更多屯門徑行山路線：

【屯門行山路線】西鐵站起步行屯門徑去景峰 看彩虹欄杆訪若夢園

【屯門行山路線】西鐵站出發行屯門徑 經彩虹欄杆到藍地水塘

【屯門行山路線】九逕山頂遠眺黃金海岸靚景 鄰近杯渡輕鐵站起步

屯門徑上的彩虹欄杆，是香港行山界其中一個打卡熱點。（01美術製圖）

荃灣後山：石龍拱

需時：3小時

體能要求：3星

技術要求：2星

簡介：由荃景圍的港安醫院起步，行元荃古道，這樓梯雖然鋪得靚，但都要點氣力，緩緩上到景色優美的石龍拱，可以看到荃灣、青衣及青馬大橋，之後還可探蓮花山廢校。覺得累的話，可原路落山，若還有體力，可以行多7公里到深井落山。

了解更多石龍拱行山路線：

【荃灣行山路線】經元荃古道上石龍拱 觀青馬大橋兼探蓮花山廢校

青衣後山：青欣山

需時：2.5小時

體能要求：2星

技術要求：1.5星

簡介：由長宏邨起步，上青衣自然徑，行山徑鋪得非常好，很多路段都有扶手，還有涼亭等休息地點。在青欣山上，可以看到青馬大橋，日落時分，景色更加優美，最後可到青華苑落山。青衣還有另一座後山叫三支香，但上落較多，比青欣山辛苦，是個俯瞰昂船洲大橋的好地方。

了解更多青衣後山行山路線：

【青衣行山路線】行青衣自然徑登山看青馬大橋 山徑完善老少咸宜

【青衣行山路線】黃昏上山睇日落好去處 俯瞰青馬大橋馬灣風景

【青衣行山路線】上三支香看昂船洲大橋 爬英雄石再落仟步天梯

上青欣山看青馬大橋的日出景色。（01美術製圖）

葵芳、深水埗後山：金山

需時：5小時

體能要求：3星

技術要求：3星

簡介：這條跨區後山路線，由葵芳及華景山莊起步，經金山再過石梨貝及九龍水塘，之後覓路落大窩坪落嘉頓山。這條路線頗長，體能不足的話，可以自行縮短路線，例如葵涌起步的朋友，可以行到九龍水塘落美孚，或原路折回，而深水埗起步的，甚至可以短遊嘉頓山就落山。

了解這條由葵芳到深水埗的行山路線：

【九龍行山路線】葵芳站起步行石梨貝水塘 先上鷹巢山再登嘉頓山

從華景山莊過了金山，就來到石梨貝水塘。（01美術製圖）

黃大仙後山：獅子山

需時：2小時

體能要求：3星

技術要求：3星

簡介：由天馬苑後的獅子山公園起步，沿山徑登九龍坳回歸亭，之後上獅子山頂，這段路需要一定體能，而臨近獅子山的路頗崎嶇，必須小心行。落獅子山後，可接麥理浩徑，之後到沙田坳，落慈雲山。黃大仙的後山四通八達，向西可往畢架山，向北有多條山路去沙田，向東可到大老山及飛鵝山。

了解這條黃大仙後山行山路線：

【獅子山行山路線】樂富站行兩小時登頂 飽覽九龍全景影相要小心

由樂富行到天馬苑，再經獅子山公園登山，最後落沙田坳及慈雲山作結。（顏銘輝攝）

觀塘後山：藍田公園

需時：2.5小時

體能要求：1.5星

技術要求：1.5星

簡介：由藍田到將軍澳，不一定坐地下鐵路等交通工具，用雙腳也可以。行山路線由藍田港鐵站起步，既可在五桂山山頂遠望將軍澳「樓陣」及海景，又可在茅湖山找到一看茅湖山觀測台，路上指示清楚，難度不高，是周末輕鬆行山、一家大細的簡單路線。

了解更多藍田公園上山的路線：

藍田起步連走五桂山茅湖山 三小時內輕鬆行完

由藍田上山，可以行到將軍澳。（01美術製圖）

將軍澳後山：小夏威夷徑

需時：3小時

體能要求：2星

技術要求：2星

簡介：小夏威夷徑是著名的將軍澳後山行山路線，來往寶琳的將軍澳村及井欄樹。這條路指示清晰，路面易行，路程不長，適合入門人士，而且沿途風景有山有水，是郊遊的好地方。其實，小夏威夷徑歷史源遠流長，有逾百年歷史，是以前將軍澳村居民往返市區的古道，路上有不少歷史文物。

了解更多將軍澳後山行山路線：

【行山．路線】小夏威夷徑看百年文物 往返將軍澳村與井欄樹古道

【將軍澳行山路線】寶琳快閃抵科技大學 邵氏片場2號宿舍變綠屋

途中的小夏威夷瀑布。（顏銘輝攝）

沙田後山：黃牛山

需時：4小時

體能要求：3.5星

技術要求：4星

簡介：沙田後山眾多，簡單的有道風山、蝌蚪坪或者紅梅谷望夫石，而較具挑戰性的有黃牛山、女婆山以至九肚山。黃牛山適宜具遠足經驗的人士前往，這座山最著名的地方是，其南坡有三組岩石，被行山界稱為「黃牛石城」；在石城中還有一個景點叫「石天窗」。

了解沙田的後山行山路線：

【芒草行山路線】沙田廣源上黃牛山 探秘石城尋打卡勝地天窗石

【沙田行山路線】黃泥頭起步登黃牛石城 巨石群立如港版摩艾石像

【行山路線】沙田圍起步登蝌蚪坪尋貓石 過雞胸山到黃大仙下山

【沙田行山路線】石門起步沿絲帶小路登女婆山 尋豪豬石、元陽石

黃牛山以石城聞名，但路線難度甚高，新手不宜。（01美術製圖）

大埔後山：九龍坑山

需時：4小時

體能需求：3.5星

技術要求：2.5星

簡介：由大埔頭出發，沿衛奕信徑，經玉秀峰登九龍坑山，之後到流水響水塘落山。如果想落山位置都在大埔的話，可以在九龍坑山落鳳園出大埔工業邨，或者由玉秀峰落到富亨。上九龍坑山需要體能，路上有很多樓級，但路徑明顯，指示亦清楚。

了解這條九龍坑山行山路線：

【大埔行山路線】千級樓梯上九龍坑山 遠眺八仙嶺 遊流水響水塘

登九龍坑山的路以樓級以主，需要一定體力。（顏銘輝攝）

北區後山：華山

需時：4.5小時

體能需求：1.5星

技術需求：1.5星

簡介：用雙腳征服華山，其實人人皆可做到。說的不是五嶽之一的華山，而是「上水華山軍路」的華山。風景開揚下，可以邊望到香港的梧桐河，邊北望神州高聳入雲深圳的梧桐山，避開鬧市的人流，一樂也。這條被康文署以「形似萬里長城」介紹，絕對稱得上是合家歡的路線。

了解上水華山行山路線：

【上水行山路線】港鐵站起步登華山尋祈雨碑 訪「北望神州」石

【上水行山路線】華山軍路景色開揚 親子路線虎地坳起步

上水華山易行，適合新手。（01美術製圖）

西環後山：龍虎山

需時：3小時

體能需求：1.5星

技術需求：1.5星

簡介：龍虎山是西環山友的不錯選擇。由香港大學起步，先訪龍虎山環境教育中心，經行山徑駁克頓道上山，再經盧吉道看維港兩岸美景，至山頂廣場為終點。龍虎山一帶山路四通八達，如果想加長路線，可考慮上西高山，甚至到香港仔落山。

了解西環後山行山路線：

【夏天行山路線】香港大學經龍虎山上山頂 多樹蔭又多消暑位

【西環行山路線】堅尼地城起步登西高山 行港島徑再落香港仔水塘

上完龍虎山後，可以沿盧吉道往山頂廣場離開。（01美術製圖）

灣仔後山：荷蘭徑

需時：1小時

體能需求：1.5星

技術需求：1星

簡介：灣仔是香港的市中心，但後山亦有不少行山徑的選擇，例如由灣仔市中心山邊的灣仔自然徑上山，再接荷蘭徑。

了解灣仔後山行山路線：

【港島行山路線】灣仔荷蘭徑易行親子遊 起步前必訪藍屋舊郵政局

【港島行山路線】纜車徑寶雲道易行兼靚景 與太平山登山纜車同行

【港島行山路線】灣仔起步行上寶雲道 尋找神秘魔法石只花45分鐘

東區後山：康柏郊遊徑

需時：2小時

體能需求：1.5星

技術需求：1.5星

簡介：由南豐新邨出發，沿康柏郊遊徑行，途中會經過「恐龍石」，接柏架山道，可以回到鰂魚涌。如果想加長路線，可以沿柏架山道到大風坳，之後可選擇登柏架山，或者到大潭方向行，亦可向野豬徑行。具挑戰性的話，可由耀東邨出發，經將軍石登柏架山，新手不宜。

了解東區後山行山路線：

【港島行山路線】攀柏架山手腳並用 訪將軍石、兩波一天線

【港島行山路線】康柏郊遊徑尋恐龍石 登野豬徑闖密林小路落大

康柏郊遊徑途中會見到恐龍石。（顏銘輝攝）

南區後山：南朗山

需時：3小時

體能需求：2星

技術需求：1.5星

簡介：登上南朗山，可觀看港島南區一帶風景，向西望香港仔避風塘及鴨脷洲，往南看會見到海洋公園高峰樂園以至南丫島，東面則是深水灣及熨波洲。南朗山高284米，來回路程約5公里，大部分是石屎樓梯及馬路，亦有部分泥路，是整體難度不高的大眾之選。

了解登南朗山的行山路線：

【黃竹坑行山路線】上南朗山俯瞰海洋公園 睇香港仔避風塘日落

【香港仔行山路線】從黃竹坑站登南朗山 望海洋公園觀布廠灣日落

南朗山也是個影日落的好去處。（顏銘輝攝）

行山最緊要量力而為，出發前做足準備，最好結伴同行。行山的同時，要愛護環境，千萬不要在山野留下垃圾，特別是口罩，要自己垃圾自己帶走，否則美麗的香港山野遲早會變成垃圾崗。