東京奧運8月3日總結｜香港女乒無緣團體決賽　挪威欄王驚人破世績

由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的香港女子乒乓球隊，在8月3日的準決賽面對東道主日本，力爭入決賽，惜以場數0：3落敗，無緣金銀，將於周四轉戰銅牌賽。至於「香港欄王」陳仲泓以外卡參與晚上舉行的男子110米欄初賽，他以14.23秒名列小組第8名，無緣晉級。

8月3日在田徑場上決出6面金牌，最值得一提的是中午的男子400米欄決賽，挪威的禾賀（Karsten Warholm）在個多月內連破兩次世績，他在今場跑出45.94秒摘金，成為史上首位跑進46秒之下的跑手。晚上的女子200米決賽，牙買加的湯臣（Elaine Thompson-Herah）以21.53秒封后，無愧「女保特」的外號，她連續兩屆奧運成為100米及200米冠軍。

8月3日是競技體操的煞科日，美國天后比拉絲（Simone Biles）在最後的女子單項平衡木復出，獲得銅牌，中國的管晨辰贏得金牌；在男子雙槓，鄒敬園亦為中國奪金。在14個競技體操項目中，中國表現最好，獲得3金，美國、俄羅斯及日本各得兩金。中國在8月3日共得3面金牌，除了兩面來自體操外，謝思埸在男子個人3米彈板跳水奪冠。中國累積32面金牌，繼續排獎牌榜首。



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港隊消息總匯：

香港乒乓球女子隊今（3日）晚出戰團體賽準決賽，在勁敵日本手上最終未能拿下一場，以場數0：3落敗而回。不過港隊仍有望爭奪獎牌，周四（5日）早上10時會轉戰銅牌賽，迎戰中國及德國的敗方。港隊教練李靜賽後再爆金句，直言球員需要加強膽量，可多看鬼片練膽。（港乒女團負日本爭銅 李靜：球員要多看鬼片練膽）

港隊在乒乓球女團準決賽迎戰日本。（楊宇翹攝）

【蘇慧音／李皓晴首場雙打不敵日本石川佳純／平野美宇】

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香港乒乓女團杜凱琹、李皓晴及蘇慧音今日於4強不敵日本，三女後日將轉戰銅牌賽，與中國對德國的負方決一勝負。撼中國的話固然難打，碰德國亦屬下風波。杜凱琹表示德國有一「削球」球手打法，她們並不習慣。（港乒女團爭銅牌未敢輕敵 鬼片之外還要靠一招智取）

【杜凱琹在單打迎戰伊藤美誠】

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【李皓晴於單打不敵平野美宇】

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香港田徑代表陳仲泓今晚（3日）寫下歷史新章，他以外卡身分迎來人生首個奧運，亦是香港首名奧運男子跨欄選手。最終他以14.23秒名列小組第8名，無緣晉級。（陳仲泓跨欄登場締港田徑新章 太心急影響無緣晉級）

陳仲泓曾跑出14.08秒今季最佳，他最終跑出14.23秒完成首個奧運會。（高詩琦攝）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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其他運動員消息：

東京奧運羽毛球男單決賽丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）以怪物級演出擊敗中國衛冕選手諶龍，時隔25年，成為奧運史上第二位歐洲男單冠軍。比賽一完，安賽龍立即哭成淚人，他像失控孩子一樣喊過不停，落敗的諶龍笑着跟他交談溫言安慰，盡顯大將之風。（諶龍祝賀安賽龍盡顯風度 隻字不提腳掌大水泡影響發揮）

諶龍落敗後微笑着跟安賽龍交談，盡顯大將之風。（Getty Images）

「我太肥了，老豆覺得體校唔會揀我，我就好嬲！」小時候被父親嘲諷，因為這一道氣，才成就李雯雯成為奧運冠軍，為中國隊贏得今屆舉重項目第7面金牌。（大身材小可愛的李雯雯 父親一句話激發小宇宙）

舉重場上的李雯雯霸氣十足。（Getty Images）

中國體操隊劉洋昨日（2日）在體操男子吊環中贏得金牌，部分內地網民看到劉洋的吊環表現時，不其然想起一個人：周星馳電影《九品芝麻官》中的角色常威！網民紛紛留言爆金句，「你還說不會武功」、「我是天生神力」、「戚家十三口含淚點讚」。（吊環金牌型男與影星撞樣 網民：戚家十三口含淚點讚）

曾奪得里約奧運男子拳擊52公斤級銅牌的中國拳手胡建關，今屆繼續出戰該項目，然而他在16強遇上日本選手田中亮明，結果被判落敗，賽果在內地引發熱議。（中國拳手血流披面不敵日本選手 微博呼冤：我是犧牲品）

謝思埸今日（3日）贏得男子3米彈板跳水金牌後，與亞軍的隊友王宗源以及季軍的英國選手積克拿化（Jack Laugher）出席記者會。會上，謝思埸與積克拿化因為記者一條問題相視而笑。（汕頭人謝思埸奮鬥9年奪跳水兩金 飲可樂已是最佳獎勵）

【謝思埸奪金後痛哭】

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中國少女管晨辰今（3日）晚於平衡木擊敗美國體操天后比拉絲（Simone Biles）奪金，這位完賽後爆喊的16歲女生，受訪時對答盡顯可愛一面，最希望收到的冠軍禮物，也令人驚訝。（中國管晨辰挫美國摘金爆喊 賽後一句話盡顯可愛少女心）

欣賞中國體操小花管晨辰的場上美態：（按圖放大）

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【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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美國體操天后比拉絲（Simone Biles）復出！在女子團體決賽因心理問題中途退出的比拉絲，缺陣了個人全能、自由體操、跳馬及高低槓等單項決賽後，今（3日）日在女子平衡木復出。她排第3個登場，整套動作得14分，未能高於中國選手唐茜靖，最後還被另一中國選手管晨辰超越，得到一面銅牌。至於管晨辰就以14.633分壓過隊友唐茜靖，贏得金牌。（比拉絲復出平衡木摘銅 管晨辰、唐茜靖包辦金銀牌）

一切回帶6月尾，那時候美國籃協正式公布東京奧運最後12人名單。不少球迷看畢後，第一感覺：「說好的夢之隊呢？」我有着同樣的想法，幻想中名單至少要有史提芬居里、勒邦占士、安東尼戴維斯、基斯保羅，等名字才能稱得上「夢」。（現場看美國男籃 每人心中都有一種「夢幻」的冀盼）

美國體操名將比拉絲（Simone Biles）今日（3日）在最後一項女子平衡木復出，造出14分得到銅牌；包括女團，她今屆奧運沒有金牌，以一銀一銅寫上句號。比拉絲受心理壓力影響，在上周女團決賽的跳馬環節後退賽，跟着再放棄參加個人全能、高低槓、跳馬及自由體操等單項，直至今日在平衡木決賽中復出。（比拉絲棄個人全能只鬥平衡木 因為她無法做到一種動作）

今天奧運拳擊賽，現年20歲的入江聖奈，以技術分5:0為擊敗菲律賓的柏狄絲奧，在東奧贏得女子54至57公斤的羽量級金牌，為日本贏得首個奧運女子拳擊金牌，亦是2012年女子拳擊進入奧運項目以來，日本第一位奧運女拳王。而這位只有20歲的女拳王，卻是迷上了八十年代的拳擊漫畫《小神拳》，展開她的拳擊夢。（20歲入江聖奈奪日女奧運拳擊首金 80年代漫畫啟奧運夢）

利雲度夫斯基參加奧運？沒錯，不是說的是波蘭跑手馬田利雲度夫斯基（Marcin Lewandowski）。這位男子1500米獎牌大熱，初賽時不慎跌倒並以最後一名的成績衝線，卻上訴成功「翻生」晉級準決賽，連他自己也感到相當意外。（波蘭跑手利雲度夫斯基包尾衝線 一個原因神奇翻生晉級）

當錫由獨行俠到斯洛文尼亞國家隊，角色相同，依然是隊中的中流砥柱。東京奧運男子籃球8強戰，當錫貢獻「雙雙」的20分及11個助攻，結果斯洛文尼亞以94：70大炒德國隊，躋身4強。（當錫的神秘魔力領軍闖4強 美國連續5屆淘汰西班牙）

日本市民昨晚欣賞奧運的最大焦點，當數棒球淘汰賽第2圈「日美大戰」，戰情峰迴路轉。「日本武士」（侍ジャパン）先開記錄後被反超前，瀕臨落敗邊緣。但棒球世界，「9局下才是正式開始」……（日本棒球加時反勝美國 準決賽惡鬥不能輸的死敵）

男子400米跨欄世界紀錄塵封已久，挪威跑手禾賀上月改寫紀錄後表示，「或者我要再破多一次世界紀錄，才能贏得奧運金牌！」說到就要做到，這名兩屆世錦賽冠軍今日（3日）出戰東京奧運400米跨欄決賽，再將世績打破，跑出45.94秒的成績奪金而回，興奮得「爆衫」慶祝。（田徑｜挪威欄王力拒狂追 驚異加速破400米欄世績奪金）

運動攀登首次成為奧運項目，這項極限運動不止精彩刺激，更雲集全球臂力最強的男女，尤其是一班男選手。他們個個擁有一雙強勁的臂彎，和一身健碩的肌肉，而且不少更兼具高顏值，絕對是一個令人賞心悅目的運動。（女士必看！肌肉男神之窟 運動攀登極品「小鮮肉」指南）

奧運獎牌榜是兵家必爭之地，中美力爭稱霸獎牌榜。中國隊周一（2日）單日連取5金，獎牌榜上稍稍拋離。不過在部分美國媒體的網站，美國隊依然高踞榜首，究竟是無心還是有意？（美國金牌較少依然雄霸獎牌榜 有意還是無心之失？）

夏辛在女子1500米跑初賽，展示震驚世界的速度——最後一圈比賽她被對手絆倒，一眾跑手絕塵而去，她勉力爬起身，繼而上演一幕極速傳說，越過一個又一個對手，遇上如此嚴重意外，竟仍能以第一名衝線。11個小時後，她出戰5000米決賽，世人關注早上的意外，會否對她有影響，結果她再次率先過終點．史無前例的3金之旅，打響頭炮。（什麼也阻不了她 夏辛跌倒後11小時5000米奪首金）

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