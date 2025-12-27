汪星人地位不保？寵物貓數量首超犬隻！都市節奏快竟是逆轉關鍵？

法國《視界》雜誌發表過一篇文章《貓如何征服中國人的心》，引用了分析公司的數據，指出貓在中國的數量在過去3年內快速增長，並在2022年首次超過了狗的數量。



這一變化標誌著寵物行業的一個轉折點，即從「犬經濟」向「貓經濟」的過渡。

對於中國寵物行業的發展來說，從1990年的啟蒙期到2010年的孕育期，再到2011年至今的高速發展期。

貓是如何戰勝狗成為中國家庭新寵的？

這一發展過程中，寵物貓和寵物犬的數量都有所增長，但貓的增長更為顯著。

《中國寵物行業發展指數報告（2023）》中，全球寵物貓的數量從2017年的35億隻增長到2022年的43億隻；寵物犬的數量從2017年的45億隻增長到2022年的52億隻。

在寵物貓狗數量全球排名前十的國家中，中國穩居前2位。

當然，中國的寵物市場還是有很大的成長空間，因為養寵家庭的滲透率不足20%。

養犬家庭2022年的滲透率為16.8%，回落至2017年水平；而養貓家庭滲透率則呈持續增長的趨勢，在2022年已經達到14.9%。

這場遍佈全球的「貓狗爭寵大戰」，還在繼續上演。

人們養寵物的原因是多方面的，既有個人情感和生活方式的選擇，也有社會經濟和文化背景的影響。可以說，養寵物已經成為許多中國家庭生活的一部分。

那麼貓咪逐漸在數量上「戰勝」狗狗成為中國人「首席寵物」的背後有哪些原因呢？

1. 情感陪伴的需求

當代人們面臨著很多的生活壓力和孤獨感，而寵物，尤其是貓和狗，能夠提供情感支持和陪伴，提升生活質量。對於許多單身、老年人或丁克（DINK，Double Income, No Kids）家庭來說，寵物就像家庭成員一樣，給予他們情感上的慰藉和陪伴。

這點上其實貓和狗的陪伴各有各的優勢。

相對來說，因為貓咪溫順和獨立的個性，養貓可能更為輕鬆和省心，而養犬則可能帶來更多的互動和活力。

而對於養寵的都市白領或年輕人來說，工作壓力較大，工作時間太長而沒有太多時間遛狗、陪牠們玩耍，也是他們更多地選擇需要較少陪伴的貓作為寵物的重要原因。

總的來說，貓不需要太多的戶外活動和頻繁的遛彎，更適合忙碌的現代生活。

2. 社會環境和日趨嚴格的法規

近年來，因為一些養犬衝突的社會事件，中國針對養犬條例進行了一系列的修訂和完善，以規範養犬行為，保障公共安全。

比如一些城市規定每戶家庭只能養一定數量的犬隻，以控制犬隻總量，減少可能的安全隱患。強制要求犬隻接種狂犬病等疫苗，以預防和控制動物傳染病的發生和傳播。也要求犬隻在公共場所必須由主人牽引，不得放任犬隻自由行動，以防止犬隻傷人或擾亂公共秩序等等。

與此相比，目前對於養貓的限制則比較少。這種法規上的差異也影響了人們的寵物選擇。

3. 寵物管理和醫療成本

一般來說，貓在醫療和寄養服務上的費用通常高於狗。

一位北京資深寵物行業從業者告訴我們，貓通常比狗更加敏感和獨立，需要更加細心和專業的護理，如提供單獨的隔離空間、清潔的貓砂盆等，這些服務的提供需要更多的人力和物力投入，因此寄養和護理成本相對較高。

並且他還表示，儘管費用更高，但是綜合來說，來寄養的都是貓比狗更多，這表明人們願意為貓投入更多的資源，反映出貓在寵物市場中的重要性。

4. 文化和社會趨勢

文章中還指出，在中國年輕城市女性中，選擇貓作為寵物的趨勢尤為明顯。貓不需要寬敞的生活空間，也不需要經常外出活動，這與現代都市生活節奏相契合。

貓通常被認為溫順、優雅、獨立，這與現代女性追求獨立自主的生活態度相契合。養貓反映了一種自由、不受束縛的生活方式。

綜合來說，貓咪征服中國人的心、逐漸「戰勝」狗狗成為「首席寵物」，是有著寵物行業的發展趨勢、人們的情感需求、生活方式的變化、社會環境和法規的影響以及寵物管理和醫療成本等多個方面的原因的。

【本文獲「波奇網」授權轉載】