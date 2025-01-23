預算案2025‧消息懶人包｜滅赤大計：調整2元乘車優惠或由特首定奪

【預算案2025/預算案/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波將於2月26日公布下年度財政預算案，基於本港將連續三年錄得逾千億元或近千億元財政赤字，政府又表明會以節流作為主要滅赤手段，各界紛紛提出削減開支建議，其中部分政團以人口老化持續及控制開支增長為由，建議調整長者2元乘車優惠。《香港01》早前已報道勞工及福利局已完成檢討，並把結果呈交陳茂波。據了解，由於2元乘車優惠的調整不單是財政問題，最終是否及如何調整，可能要由特首李家超定奪。



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陳茂波出席港台節台諮詢預算案時表明，會以節流為應對財赤的主要（黃浩謙攝）

財政司司長陳茂波去年十一月曾透露，本財政年度赤字可能約一千億元；他後來在十二月的預算案諮詢會上透露，赤字會是一千億元以下，即有所下調。他當日表明政府的滅赤大計，會以節流為主，而開源也會以「能者多付」為原則。

調整2元乘車優惠

自由黨建議把合資格年齡回復至65歲或以上

陳茂波近日開始陸續約會見各界和各大主要政團，就預算案進行諮詢，暫時已會見自由黨、新民黨和經民聯等三個立法會政團。當中，自由黨表明支持檢討2元乘車優惠，黨魁張宇人更表明支持把合資格人士年齡限制可回復至65歲或以上。

自由黨向陳茂波（右三）提交下年度預算案意見（自由黨提供圖片）

經民聯倡2元優惠變3至4元

另一個立法會政團、經民聯同樣建議檢討長者2元乘車優惠，例如要求長者支付的車費加價至3元或4元。不過，經民聯反對公務員減薪或凍薪，認為會有漣漪效應；反對增加「富人稅」；禁止居屋透過補地價流入公開市場；恢復勾地制度等。

盧偉國表示不應取消60-64歲的2元乘車優惠。

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民主思路向陳茂波提交下手度預算案建議（民主思路提供圖片）

民主思路也倡2元乘車變3元 每年限一千次

另一個已會見陳茂波的團體、行政會議成員湯家驊任召集人的民主思路提議將長者乘車優惠票價由2元增至3元，並以一年乘車次數1000次為限。民主思路質疑優惠有被濫用，導致支出失控，因此建議把每程市民應付的票價由現時2元上調至3元，且以每年使用1000次為限。

2018年，政府有報告指出，存在單月使用乘車優惠400多次的極端個案，即平均一日乘車13次。湯家驊引述該個案稱是因為頻繁轉車，指如果設立乘車次數上限，可以減少轉車情況，避免津貼計劃被濫用。

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1月15日，新民黨與財政司司長陳茂波會面，提出新一份《財政預算案》建議。（馮子健攝）

削減政府經常開支

新民黨倡年削5%及公務員凍薪

除了2元乘車優惠備受關注之外，基於陳茂波表明滅赤大計會以節流為主，新民黨建議政府部門削減5%經常開支，公務員凍薪直至政府財政狀況有改善為止，同時暫停公務員招聘六個月。

自由黨也有提出政府部門削減經常開支5%的建議，張宇人更表明期望本屆政府可以在餘下大約兩年多任期內，解決財赤問題。

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11月20日，立法會開大會，出席的包括選委界議員何君堯。（廖雁雄攝）

何君堯要求削一成經常開支

面對兩大政團要求每年削5%開支，不論政府內部或公務員團體均叫苦，但選委界立法會議員何君堯提出更進取方案，在立法會質詢環節建議政府應向會領導美國政府效率促進部門的富商馬斯克學習，建議政府部門至少要削減一成經常開支。

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政府會否再度發放電子消費券，備受關注（資料圖片）

曾連續4年派發現金或電子消費券

另外，於本港的經濟狀況仍有待改善，零售業未完全復蘇，政府會否派發消費券以刺激零銷業，也備受關注。

2020年的《財政預算案》首次派錢，向年滿18歲香港永久性居民一次性發放10,000元。之後三年則派發電子消費券，2021年向合資格市民分期發放5,000元、 2022年向合資格市民分兩期發放10,000元、 2023年向合資格市民分兩階段發放5000元。

陳茂波2月26日到立法會宣讀下年度預算案（廖雁雄攝）

與預算案相關重要日子

2月26日：財政司長陳茂波到立法會發表2025-26年度《財政預算案》

4月7日至11日：立法會財務委員會特別會議審議預算案

4月16日至17日：立法會議員辯論預算案

4月30日：政府官員回應/表決預算案