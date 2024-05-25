減肥｜IU吃蘋果7日減5Kg 藍心湄靠連皮奇異果　生果減肥4類人不宜

天氣變熱，很多人都吃不太下食物，因此最近有許多人都在用「水果減肥法」，不只日前來台灣開演唱會的韓國人氣歌手IU（李知恩）曾自曝靠吃蘋果，在7天內大減5公斤。也有網友起出藍心湄曾經分享每天吃帶皮奇異果，也成功在2個月內大減5公斤。



IU（IG@dlwlrma）

這兩種都是營養素很高又高纖、被列為「超級食物」的水果，吃了應該很健康吧？醫師提醒，果糖太高不只可能讓三酸甘油酯爆升，糖尿病、腎功能不佳也危險。

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藍心湄吃「帶皮奇異果」鏟肉5公斤

藍心湄曾經在節目中分享吃「帶皮奇異果」瘦身，她說每天3餐都吃1個帶皮奇異果。先用百潔布把果皮上的毛搓掉，就不易引起喉嚨搔癢問題。因奇異果本身擁有維他命A、C、E以及鉀、鎂、纖維素，以及葉酸、胡蘿蔔素、鈣、黃體素、胺基酸、天然肌醇，每個約88克的奇異果就有2.7克的纖維，帶皮吃纖維量更增加50％、維他命E增加34％。所以照藍心湄這樣吃，應該可以健康減肥吧！

生果4類人不宜吃過多

不過台灣嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主治醫師黃欣寧說：「這樣不行哦！」尤其是對糖尿病患，還有腎功能不佳、心律不整等需要限鉀的病人來說，這樣吃有危險！她表示，糖尿病患每天的水果量建議2份，三餐都吃一個奇異果恐怕太多。而且奇異果是高鉀食物，每個約有237毫克的鉀，需要限鉀的病人也不適合吃那麼多。

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韓星IU、朴敏英 蘋果減重狂瘦

除了奇異果，最近因為藝人拼減肥，狂秀纖細身材，許多愛美的人也學IU、韓星朴敏英等人進行「蘋果三日減重法」，根據網路教學，蘋果三日減重法就是三天內除了蘋果和大量喝水以外，什麼都不要吃，還說「蘋果高纖、含有豐富碳水化合物和蛋白質，但是熱量低，三天內餓了就吃也不用怕」。

黃欣寧也表示，「蘋果餓了就吃」是絕對不行的，蘋果雖然熱量不高，但是每天只吃水果，果糖會快速轉化成葡萄糖，會促使三酸甘油酯快速飆升。

她表示，沒有慢性病的年輕族群照著水果減肥法吃，雖然有可能快速減重，但是因為飲食缺乏蛋白質，容易會「掉肌肉」，年輕族群因為體力還不錯，肌肉減少可能不會有明顯症狀，但如果是中年人或是年長者，很容易因為錯誤的減重方式而出現肌少症。

番石榴不甜？一個糖量和一罐可樂一般高

黃欣寧說，臨床上看到很多病人說「怕血糖升高，少吃澱粉，多吃不甜的番石榴減肥、控血糖」，但其實番石榴吃起來雖然甜度不高，但是一顆番石榴就含有一罐可樂的糖分，所以還是要嚴守每日水果份數。

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減重還是要維持營養均衡，可以減少澱粉攝取，但是每餐都要有蛋白質。黃欣寧說，減重時期每天熱量控制在1000大卡到1200大卡就能有效減重。如果是低於800大卡的極低熱量飲食，有慢性病者一定要在醫師和營養師監控下進行，健康人自己執行每次也不要超過3～4周，否則基礎代謝率變低，以後節食也會沒效果，會愈減愈胖！

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