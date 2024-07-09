坐月飲食丨麻油雞防過度溫補要點煮？中醫推介1款茶改善產後抑鬱

酷暑來臨，高溫環境下民眾容易沒胃口，總會想來碗刨冰，吃片西瓜消暑，但對於剛生產完的媽媽來說，這些食物卻是禁忌品項。婦女夏季坐月子時食慾差，又得擔心食補過頭容易上火，究竟該如何吃才能夠養好體質呢？



台灣中醫師周宗翰建議，只要調整烹調方式，並搭配一些平補中藥材，同樣可以幫助媽媽們補充元氣不上火。

孕婦預防貧血飲食技巧（按圖看清👇👇👇）

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坐月子進補不上火！中醫師親曝料理關鍵

女性坐月子期間最常見到麻油料理，其實麻油性味屬甘平，本身並不溫燥！周宗翰指出，以麻油雞為例，傳統做法會用麻油去煸炒乾薑爆香，並加入性溫的米酒熬煮，才使得麻油雞轉變成性味溫熱的食物。想要避免過度溫補風險，烹煮麻油雞時可省去麻油煸炒乾薑且不加米酒的步驟，僅放置少量薑片燉煮雞湯，最後再淋上些許麻油增香。

周宗翰表示，月子期間常端上桌的湯品茶飲像是，健脾利濕的山藥排骨湯，利水補腎的黑豆杜仲健體茶，或是增加乳汁的王不留行豐沛燉包，其實都不太會有過於滋補的疑慮，媽媽們可以放心食用。此外，食用湯膳後可透過觀察自身是否有出現嘴破、便秘或是冒痘等症狀來判斷是否補過頭了。

月子期間若想解決食慾差的問題，周宗翰說明，一般食物的烹調最好以蒸煮或清炒為主，可酌加一些薑絲有助於開脾健胃；蛋白質方面選擇鱸魚、三文魚或是烏骨雞取代油脂較多的肉品，比較清爽且不膩口，餐與餐中間可補充開胃的水果，像是蘋果、木瓜或車厘子，如此一來營養均衡也不添火氣。

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另外，產後抑鬱是許多女性擔心的問題，周宗翰坦言，大約7到8成的產後婦女會陷入情緒的低潮，時間長短因人而異，通常是因產後體內荷爾蒙的劇烈變化，加上生產過程傷口疼痛及後續哺乳疼痛、睡眠不足、照顧壓力等因素造成。

月子期間想要擺脫抑鬱情緒，周宗翰提到，透過中藥茶飲可紓緩抑鬱，像是沖泡玫瑰甘麥大棗茶，將有助於疏肝解鬱和寧心安神，再搭配按壓手上的內關穴與神門穴安神定志，可平穩情緒。

忘憂玫瑰草本茶

▸成分：玫瑰花3至5朵、浮小麥6錢、甘草2錢、大棗1至2顆。

▸做法：將浮小麥、甘草與大棗加入1500毫升的清水，大火煮滾後轉小火續煮15至20分鐘後，沖入置放玫瑰花的杯碗中，浸泡5至10分鐘後即可飲用。



5種抗抑鬱食物（按圖看清👇👇👇）

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夏季坐月子可以開冷氣！ 遵循正確做法別中暑

傳統坐月子認為婦女不應直接吹風，否則受到風寒易留下日後偏頭痛、骨節痠痛的病根，導致許多人不敢開冷氣、吹電風扇，但此說法並非完全正確！周宗翰強調，孕婦在生產過程中耗傷氣血，氣虛腠理開容易汗泄，因此產後婦女比以往更容易流汗，坐月子期間避風主要是預防風寒發生。

如果婦女刻意讓身體處於悶熱不通風的環境，膚表會為了散熱更加出汗，反而導致氣血更虛，甚至恐衍生皮膚癢疹或中暑等其他問題。周宗翰認為，正確做法應該是讓環境保持空氣流通並維持舒服的溫度，可將冷氣調整為25至27度並搭配循環扇運作，婦女避免出風口直吹身體，且在洗完澡剛出浴室時，先將冷氣和電扇關掉，可以保護頭部或身體以免著涼。

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坐月吃西瓜冰品影響哺乳奶量

針對有些婦女因夏季燥熱難耐，會想吃西瓜或冰品降火，周宗翰警告，坐月子期間若吃到瓜類食物或冰品，不僅會加重耗氣還可能影響哺乳奶量，因此建議以多補充水份為主，才能有效排除體內的熱氣。此外，可攝取四神湯這類補氣健脾的湯品，在下午點心時間適當補充清心火、益心脾的蓮子桂圓銀耳湯，或是利水通絡的絲瓜絡紅棗水，涼中有補不會過於傷身，又能夠達到消暑之效果。

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