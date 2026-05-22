減壓食物｜香蕉減疲倦／菠菜緩抑鬱　9大快樂食物每周吃2次三文魚

面對讀不完的書、排山倒海的工作，以及家庭或情感的種種壓力，讓人忙到暈頭轉向，加上飲食失衡、作息不正，很容易悄悄侵蝕了我們的心理健康。



想要穩定不安情緒，從營養師分享的9種快樂食物著手吧！

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9種快樂食物（按圖👇👇👇）

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1. 全穀類

胰島素是降低血糖的激素，也是促進快樂荷爾蒙「血清素」合成的幫手。全穀類的低GI食物，如：山藥、番薯、燕麥等，能夠刺激胰島素分泌，豐富的纖維又不會讓血糖波動太大，而全穀類富含的菸鹼素、維他命B6、鎂也能幫助血清素製造。

2. 雞蛋

補充蛋白質的最佳首選具有合成血清素的「色胺酸」，以及多巴胺的原料「酪胺酸」，蛋黃中含有豐富的維他命A、D、E、卵磷脂等養分，集滿滿營養於一身。其中維他命D有助於調節血清素的平衡，撫平焦慮情緒。

3. 油性魚

油脂含量豐富的三文魚、秋刀魚、鯖魚，不僅提供了色胺酸，更是Omega-3脂肪酸的良好來源，可以抗發炎、調節血脂，而Omega-3是腦部神經細胞不可或缺的重要成分，每週應至少攝取2次以上魚類。

4. 豆製品

對純素者而言，補充蛋白質必定少不了大豆和其製品，豆腐、豆乾、豆包、豆漿等食物，也能提供色胺酸與酪胺酸，增添快樂與幸福感。除此之外，傳統豆腐、凍豆腐還可以補充鈣質。

5. 牛奶

鈣質不只是骨骼需要，肌肉的放鬆、神經的安定也有勞於它，對於容易焦慮緊張的人來說，不妨來杯熱牛奶補充鈣質！此外，牛奶也富含色胺酸，還有維他命B雜增進神經的健康。

6. 菠菜

說到放鬆一定要提到鎂，鎂的攝取可以提升血清素，並降低壓力賀爾蒙之稱的「皮質醇」，當體內缺乏鎂比較容易躁動、抑鬱。菠菜的鎂相當豐富，其中維他命B6和葉酸有助於維護神經系統正常運作。

7. 香蕉

以前常聽到香蕉有色胺酸能助眠抗抑鬱，其實香蕉含的色胺酸並不多（100g香蕉中僅含9mg），不過吃香蕉還是能讓心情變「鎂」麗，因為它的鎂含量也是數一數二豐富，而B雜可以穩定神經，減緩疲倦。

8. 堅果

堅果就像營養素的寶庫，有色胺酸促進血清素，還有抗氧化的維他命E守護心血管。核桃提供Omega-3抗發炎、黑芝麻提供鈣質舒緩減壓、南瓜子加乘鎂吃出好心情。

9. 黑巧克力

黑巧克力（朱古力）可說是好處多多！有色胺酸穩定情緒，而可可多酚不僅抗氧化，還能促進大腦健康，可可鹼能讓人情緒興奮，有抗抑鬱的效果，其中鎂含量又高。記得選用純度70%以上的黑巧克力，才能有效控制血糖。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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