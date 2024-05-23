濕疹止癢方法｜荔枝殼水清熱解毒適合任何體質　中醫教如何治濕疹

《東張西望》日前報道一女子冒充中醫，訛稱以獨門秘方醫治濕疹，幾次療程便可徹底排毒，令濕疹斷尾，但期間要求患者除褲取精檢查兼按摩而讓客人生疑，最終揭發事件。濕疹痕養難耐，甚至破皮流血，影響日常生活，為免飽受煎熬，除了睇醫生塗藥膏，坊間亦流傳不少偏方，用荔枝殼煲水飲便是其中之一，究竟是否真有其效？



荔枝在夏天裡是當造的水果。(VCG)

荔枝肉燥熱 荔枝殼清熱

荔枝常被喻為熱氣水果，多吃易上火，俗語謂「一粒荔枝三把火，大人細路唔好食多。」不過，造物奇妙，一粒荔枝卻是「陰陽平衡」，荔枝肉燥熱；荔枝殼清熱，亦可解毒消腫，減輕濕疹痕癢。現正值荔枝當造，妃子笑、糯米糍和桂味，果欄和街市都一蘿蘿。不僅果肉美味，果殼原來也有很高的藥用價值，不能小覷。

荔枝剝殼｜1秒神技完美脫殼！1招自救唔怕燥熱 自帶解藥仲有薑..

荔枝殼煲水飲 適合任何體質

吃掉肥美的荔枝，荔枝殼都丟掉，誰知「垃圾」其實是寶，荔枝殼可以解除荔枝果肉的燥性，適用於吃過多荔枝而生的燥渴症。求證於註冊中醫師陳圳堅，在《本草綱目》上有記載：「痘瘡出發不爽快，煎湯飲之；又解荔枝熱，浸水飲。」荔枝殼煮水不寒不燥，任何體質皆可食用。

去圖了解荔枝殼煮水的做法如何？(VCG)

荔枝殼性味苦、寒，入心經，除了清熱解毒外，另一方面荔枝殼煲水外用，可以緩減濕疹痕癢，在《廣西中藥志》記載：「荔枝殼煎水，洗濕疹。」

按圖了解荔枝殼煮水的做法如何？

1. 吃完荔枝，徹底將荔枝殼洗乾淨。

2. 取半両（約19克）荔枝殼，不必放油，以小火乾炒至果皮乾身。

3. 用3碗水煲半小時後飲用，助清熱及減腹脹消化不良。

去圖了解荔枝殼水減濕疹的做法如何？(VCG)

荔枝殼水減濕疹痕癢做法

按圖了解荔枝殼水減濕疹痕癢的做法如何？（圖下有說明文字）

1. 取30-45克已洗淨的荔枝殼。

2. 不必放油，以小火乾炒至果皮乾身。

3. 加6碗水煲半小時後待涼，塗濕疹患處。

用荔枝殼煲水，解決濕疹不適外，也可以煲濕疹湯水紓緩，譬如綠豆馬蹄紅蘿蔔湯或煲金銀花水紓緩痕癢，《本草綱目》說：金銀花能治療「一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」是散熱解毒，消腫治瘡的良藥。

金銀花水做法

將30克金銀花配2公升水煮沸後，轉細火再煲20分鐘，熄火放涼，將金銀花水塗在患處便可。但水不能太熱，否則會惡化濕疹。

