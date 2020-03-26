【祛濕湯水合集】中醫推介10款祛濕湯　健脾保健改善濕重水腫疲倦

祛濕，為身體去掉濕氣，除了紅豆及薏米外，祛濕湯水可助一臂之力。女生最怕的水腫問題，亦可能由「濕」所致，濕重的表癥有水腫，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，形成惡性循環。再者，春天潮濕的天氣促使濕重，容易使人特別疲倦、無精神、犯「春困」，以下10款祛濕湯水適合春天飲用。

註冊中醫師邱穎琳曾於受訪時表示，由於香港的春天多霧潮濕，冷暖不定，春天促使濕重出現，即體內的濕氣多。若人體的陽氣不通，更易受潮濕天氣的影響，加重身體的濕氣。在中醫角度上，當出現身體困重、浮腫、疲倦、昏昏欲睡、胸悶、腹脹及大便稀薄等，便屬受「春困」困擾。假如平日有濕重問題的人，不適的症狀更嚴重。濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如飲用袪濕湯水。

6款祛濕素湯推介

花生眉豆木瓜雪耳湯︰春天保健湯水，祛濕健脾，潤肺消滯。

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯︰強效祛濕，抗疲勞抖擻精神。

蓮藕眉豆花豆湯食譜

鮮土茯苓五子毛桃湯

材料（2-4人分量）：鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗。

做法：將五子毛桃、扁豆洗淨，鮮土茯苓去皮切塊，洗淨。水滾後轉慢火煲1.5小時。

功效︰健脾袪濕，行氣利濕，舒緩濕疹及皮膚過敏。

鮮土茯苓五子毛桃湯可祛濕，舒緩濕疹。（韓詠儀攝）

茯苓白朮冬瓜薏仁湯︰利濕清熱，健脾益氣。

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

五指毛桃山藥湯

材料（2-4人分量）：麥冬9克、山藥20克、五指毛桃30克、茯苓15克、薏仁20克、陳皮6克、可加瘦肉半斤。

做法：9碗水浸材料20分鐘，以大火煮滾，轉細火煲1至1.5小時，加入少許鹽調味。

功效︰健脾養胃，紓緩水腫，適合日常保健。

五指毛桃山藥湯袪濕強身。（韓詠儀攝）

竹䉀茅根馬蹄湯︰利尿除濕，清胃肺濕熱。

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

其餘4款祛濕湯水推介

粉葛鯪魚湯︰健脾袪濕，清熱，去骨火。

粉葛鯪魚湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯︰袪濕利水，抗疲勞。

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

淮山蘿蔔排骨湯︰健脾補腎，除濕困。

淮山蘿蔔排骨湯食譜

粉葛赤小豆白扁豆湯

中醫常說濕，其實也有「外濕」及「內濕」之分，兩者會相互影響，即中醫理論中的「同氣相求」，內濕重會較容易感受外濕，而外濕又可傷及脾臟，長期會損傷脾陽，導致脾臟消化吸收功能轉差，加劇濕氣積聚。不過，「外濕」及「內濕」有何分別？各自的成因及表現會是怎樣？

圖

按圖多了解外濕及內濕的分別，你傾向是哪一種？

+ 3 + 2

記者曾向註冊中醫師陳圳堅查詢，陳醫師解釋：「脾主運化，運化指消化，運送，轉化食物和水分，使它們變成身體內所需的營養。當脾虛弱，運化水濕的能力下降，身體會容易有水濕停留，好比身體內在的抽濕機壞了，於是影響脾功能進一步下降，形成惡性循環。脾虛致濕重，脾更虛；濕更重。」故此祛濕亦要健脾，必須同步進行，治標兼治本。