【炒食譜・下】20道簡易家常小菜麵飯　15分鐘一樣夠鑊氣！

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新冠肺炎影響下，大家留家的時間都長了，食住家飯的次數也增多，相信你上網搜尋食譜也是前所未有地頻密。食餐家常便飯，當然不想雕龍雕鳳，最緊要快、靚、正！上次推出完15分鐘小炒食譜，今次再接再厲，加推20個同樣是15分鐘煮好的小炒食譜！

居家抗疫的你，是否每日構思菜單想到頭都爆呢？上周出了一篇15分鐘小炒食譜合集，有沙茶牛肉、翠玉瓜炒蝦球、馬拉盞炒通菜、叉燒炒蛋……等，似乎幫到不少讀者解決煩惱。那麼，現在這個下集你也絕對不能錯過，再多20道簡易省時家常菜和炒飯，符合大部分人口味，即使你家中廚房只得一隻鑊都不是問題！

肉類：豬、牛、雞

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