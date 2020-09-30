【雞食譜】香茅椰奶雞香軟嫩滑陣陣椰香　惹味濃湯變下飯小菜！

香茅椰奶雞，你未必會在餐廳的菜單上找到，但一定會找到泰式椰子雞湯（Tom Kha Gai）！而香茅椰奶雞便是它的變奏版，將濃湯幻化成下飯小菜，濃郁開胃，嗜辣的更可以加1-2條指天椒，香辣惹味。

泰式椰子雞湯是泰國人常吃的一道菜，皆因用料跟冬蔭功相約，椰奶香氣極重、做法簡單，而且可辣可不辣，是適合一家大小的濃湯。不過，亦因為泰式椰子雞湯需用上大量椰奶/椰漿，而令其脂肪量增加。因此，製作了這個變奏版的香茅椰奶雞，將椰奶的分量大大減少，可以享受美食同時亦減低身體負擔。

香茅椰奶雞食譜

雖說椰子衍生的副產品好處多，但雪白的椰子肉暗藏高脂肪，多食有機會令壞膽固醇積聚，增加患心血管疾病機會。以常用的椰奶及椰漿為例，椰漿較濃稠，椰肉成分較水多，比例約是4：1；椰奶較稀，椰肉成分與水相約，椰比例約是1：1。相對下，椰漿所含的椰肉較椰奶多，因此熱量、脂肪、飽和脂肪都較高，因此烹調用椰奶會較健康。

按下圖了解椰子產品營養（每100毫升）：

香茅椰奶雞食譜

健康小貼士： 雞肉除了含高蛋白質、維他命A、B、D、K及多種礦物質，對補充體力大有幫助，它亦是吸收氨基酸的一大來源。而忌廉和牛油的脂肪和熱量相對高，猶幸鈣質和蛋白質含量也較豐富。 椰奶是由椰肉加水榨出的汁液，而椰肉暗藏高脂肪，絕大部分更是會增加血液內壞膽固醇的飽和脂肪。以而一杯240毫升的椰奶為例，便有470千卡、51克脂肪、45克飽和脂肪，因此不宜多吃。

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攝錄、剪接：陳錦超

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