秋天湯水食譜｜蟲草花茶樹菇粟米湯　健脾和胃茶樹菇如何處理？

煲湯材料，你知道有多少？筆者本身對煲湯的材料認識不多，在一次機緣巧合下初嘗了用茶樹菇製作的燉湯，發現其香氣獨特，即使久煮後其味道已流失，但其口感亦不錯，更一試愛上，自此便想在家中嘗試炮製，隨時可以品嘗。



茶樹菇與冬菇不同 浸泡水不宜煲湯

茶樹菇，又名柳松菇、柳松茸，因它久煮不爛而且清香獨特，適合燉湯。不過燉湯費時，所以筆者選擇了以煲的方式烹煮茶樹菇湯。茶樹菇跟處理冬菇有少許不同，浸泡的時間不及冬菇長，大約20-30分鐘都已經可以完全浸透。不過，浸茶樹菇的水大多都不會倒進湯水中，因其表面有細沙，而且浸泡的水亦比較混濁，所以不會用作煮食，更需要清洗4-5次才可使用。

蟲草花茶樹菇粟米湯食譜

為了增加湯水的營養、香氣及清甜味道，筆者搭配了蟲草花、紅蘿蔔及粟米。處理蟲草花時，謹記不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，建議略略沖洗便可。

蟲草花茶樹菇粟米湯食譜

蟲草花茶樹菇粟米湯有健脾和胃、生津止渴、助消化和補腎的功效，適合所有體質的人飲用。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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蟲草花：性平、味甘，有補益肝腎、填精益髓、止血化痰的作用。

茶樹菇：性涼、味甘，有益腎開胃、化痰理氣、補脾益氣的作用。

紅蘿蔔：性平、味甘，有健脾和胃、養肝明目、化痰止咳的作用。

粟米：性平、味甘，有健脾益氣、和胃、安神的作用

馬蹄：性寒、味甘，有清熱生津、化痰明目、消積導滯的作用。

北杏：性平、味甘，有止咳平喘、潤腸通便的作用。

蜜棗：性平、味甘，有補益脾胃、潤肺除痰、滋陰養血、養心安神、緩和藥性的作用。

食用建議：一星期可飲用1-2次，磨菇過敏人士不適宜飲用。



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