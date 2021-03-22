飲食熱話｜日本人夫分享妻子驚嚇便當「得罪咗老婆？」附帶飯食譜

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-22 20:09

日本人對帶飯（便當）相當講究，營養均衡之餘色彩斑斕，單看外貌都足以評為滿分便當，更以為每一個日本媽媽都有此技能。不過日本有一位老公在社交平台分享妻子「愛心便當」，然而便當的外貌顛覆了大家對日本便當的印象！

每天上班9小時，最令人期待的應該是午飯時間，若然家中有人為你準備飯盒更令人感覺暖在心中，但如果打開飯袋發現只有蔬菜和米飯，你又覺得如何？這位日本人夫（Instagram名稱：d_u.ltz5）不定時分享妻子為他準備的便當，以為都是一些精美便當？誰不知便當的外貌比想像中驚訝，打開飯袋更出現杯麵，或者只有烚菜加白飯，甚至只有蒸黃豆一道餸！不少網民笑言便當主人是不是得罪了妻子，令妻子以便當報復！

蒸黃豆加白飯整個口感就是乾！（IG@d_u.ltz5）

按圖看日本網友分享妻子「愛心便當」：

+ 9 + 9 + 9

部分網友看到以上便當笑言妻子是不是不擅長料理，因此出現以上的「精美」便當。若然有看他的社交平台，不難發現妻子也是個懂料理之人，某些日子的便當菜式非常正常，在親子日的便當更大顯日本媽媽技能，製作出色彩斑斕作品！

按圖看日本網友妻子其他精美便當：

12個帶飯食譜推介

不管是自煮帶飯一族，或是家人給你準備飯盒，兩者都一樣需要煩惱煮什麼，加上需配合適合帶飯的食材類別，對於新手來說，或許有點困難。以下有幾項適合帶飯的食材類別，各位不妨參考一下：

（1）米飯、意粉 （2）茄果類（番茄、茄子、三色椒等）、根莖類（薯仔、南瓜、蓮藕、番薯、蘿蔔等）、菇菌類（杏鮑菇、雲耳等） （3）油脂較低的肉類如牛、雞等。

根據上述原則，以下嚴選了12個帶飯適宜的食譜，希望大家不會像那位日本網友的飯盒，只有「HEA便當」。

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資料來源：IG@d_u.ltz5