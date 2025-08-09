韭菜是「天然壯陽菜」促血液循環助抗癌　4類人不宜 免出血風險！

韭菜自古便被視為滋補強身的食材，更因其對男性性功能的潛在正面影響，被暱稱為「壯陽菜」或「起陽草」。不過，這樣的稱號是否有科學根據？在營養學與泌尿科醫學的觀點下，韭菜的確蘊含多種對人體有益的成分，但同時也有部分潛在風險，特別是針對特定體質或即將進行手術的族群。



台灣泌尿科醫師呂謹亨指出，韭菜雖富含多種活性物質，有助於男性性機能調節與身體代謝，但也具有抗凝血作用，若攝取過量或在不適當的時機食用，可能反而對健康造成影響。

韭菜主要成分 不只纖維與維他命

台灣呂謹亨醫師表示，韭菜的健康價值來自其豐富且多元的營養與植物化學物質，以下是幾種關鍵成分與其已知的功能：

1. 硫化物：

韭菜與大蒜同屬百合科蔬菜，含有類似的大蒜素與二烯丙基三硫化物（DATS）。這些成分具備抗氧化、抗發炎、抗菌與潛在的抗癌活性，可協助身體清除自由基，降低慢性病風險。

2. 維他命與礦物質：

韭菜富含維他命C、K、葉酸，以及鐵、鉀、鋅等微量礦物質，有助於支持免疫系統、維持血管健康與紅血球生成。

3. 膳食纖維：

韭菜的纖維含量高，有利於腸道蠕動、預防便祕、平衡腸道菌相。

4. 類黃酮：

包含槲皮素等抗氧化多酚，能保護心血管系統、調節免疫，並具潛在的抗過敏作用。

5. 皂素：

具有調節免疫、降低血脂與抗發炎的特性，是許多植物中常見的次級代謝物。

韭菜對男女皆宜 男性更有加分效益

台灣呂謹亨醫師提到，韭菜對於男女都能補充有益的營養，不過對於男性的生殖功能更有幫助。

1. 通用健康益處（適用於男女）

- 抗氧化與免疫力提升：

多項細胞與動物實驗指出，韭菜萃取物可活化體內的抗氧化酵素，增強免疫系統功能，降低氧化壓力。

- 腸道與心血管健康：

豐富膳食纖維與類黃酮能改善腸道環境，並可能降低結直腸癌與心血管疾病的風險。與大蒜、洋蔥等葱蒜類蔬菜並列為「抗癌型植物」。



2. 男性特別益處（性功能與荷爾蒙）

- 調節性功能、支持睪固酮活性：

動物實驗發現，攝取韭菜萃取物可提升睪丸內睪固酮濃度與精子活動力，顯示其可能對男性生殖功能具有輔助作用。

- 促進血液循環與勃起功能：

韭菜中的硫化物與黃酮類具擴張血管、促進血流之效，有助於海綿體充血與勃起機能，因此被形容為「天然壯陽菜」，尤其對於循環不佳或血管功能低下的男性可能有幫助。



韭菜並非人人適用 養生不等於無風險

台灣呂謹亨醫師指出，雖然韭菜被視為養生佳品，但並非人人都適用。以下族群食用時需特別注意：

- 胃腸虛弱、易腹脹或腹瀉者：

韭菜含高纖與含硫化合物，對腸胃道較敏感者可能引發脹氣、腹瀉或消化不良。

- 肝功能不佳或患有肝炎者：

由於硫化物代謝與肝臟有關，肝功能受損者應避免過量攝取，以減少代謝負擔。

- 泌尿道感染、陰囊濕癢者：

韭菜性溫偏熱，部分中醫觀點認為可能加重濕熱型體質者的症狀，建議諮詢專業意見後食用。

- 即將接受手術者：

韭菜中的大蒜素類物質具有抗凝血作用，可能增加手術出血風險。建議手術前一周應暫停食用，以確保手術安全。

適量攝取有益健康 避免過猶不及

韭菜確實是一種兼具營養價值與功能性的食材，對於提升整體健康、維持男性功能、強化免疫力等皆有潛在正面效益。然而，避免過猶不及始終是飲食的原則。

台灣呂謹亨醫師提醒，對於關心性功能、活力與血液循環的男性而言，韭菜可以是日常飲食中的輔助選項，但並非「補藥」，更不能代替醫療治療。

真正的健康，來自於均衡飲食、規律運動、良好作息與定期檢查。當身體出現異常症狀時，應及早就醫診斷，才能對症處理，維持長期穩定的健康狀態。選擇韭菜做為養生食材，也應因人而異、適量攝取，才是科學而安全的方式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

