宵夜｜長期餓着睡3危害胃炎低血糖　醫揭3類人吃宵夜更好+進食3招

晚上睡前餓了，特別想吃東西，一般你會選擇餓肚子睡覺還是吃點夜宵？



食物在胃裏排空的時間約為4~5小時，如果18點吃完飯，到22點時，胃裏的食物就基本排空了。此時身體會分泌一種讓你想吃飯的激素，因此，很多人會發現睡得越晚越想吃東西，甚至餓得難以入睡。

長期空腹睡覺對身體有哪些危害？

1. 胃炎、胃潰瘍

不管是否吃飯，胃腸道都要分泌胃酸。胃酸是一種強酸，如果直接和胃黏膜接觸，時間久了容易導致胃炎、胃潰瘍等消化系統疾病。

2. 影響睡眠

餓着肚子睡覺可能會引起心慌、出汗、乏力、手抖，嚴重可能會影響睡眠質量，使人難以進入深度睡眠。

3. 低血糖

對糖尿病患者來說，空腹睡覺會出現「晨曦現象」，嚴重可能會引起昏迷。

哪些人適合吃夜宵

1. 糖尿病患者

為了避免出現 「晨曦現象」，一般建議糖尿病患者在睡覺前吃一些健康食物，這樣能夠保證夜間血糖平穩。

2. 胃病、肝病患者

這些患者容易出現食慾下降，雖然很容易餓，但是吃一點就飽，吃夜宵能讓患者在夜間維持營養吸收。如果把加餐放到白天，可能會影響患者的正餐，所以建議晚飯兩小時後吃一些夜宵，比如粥、饅頭、麵條、小餛飩等，夜宵的量可以和正餐一樣。

3. 消瘦的老年人

老年人胃腸道消化吸收功能下降，加之患有基礎疾病，造成食慾不振、飯後容易腹脹，以致體重持續下降，這時候建議養成睡前加餐的習慣。一方面不影響一日三餐，同時也利於胃腸道吸收營養，防止體重進一步下降。

夜宵吃不對有哪些風險

1. 肥胖

夜間活動減少、代謝減慢，睡前增加飲食，人體會將多餘的能量轉化為脂肪儲存，從而引起體重增加，導致肥胖問題。

2. 失眠

睡前吃得太飽，容易引起大腦活躍，導致失眠。

3. 增加胃腸負擔

夜間睡眠期間，通常胃腸道蠕動減弱，消化液分泌相應減少，睡前額外增加飲食會加重胃腸道負擔，導致出現消化不良、食物反流、噁心、嘔吐等症狀。

4. 可能引起胃酸倒流

很多人習慣在睡前喝牛奶，牛奶營養豐富，其中含有的色氨酸等成分有安神助眠的作用，但在睡前飲用可能會引起胃酸倒流，胸骨後疼痛、咽部不適、慢性咳嗽、哮喘、鼻竇炎等，都可能是胃酸倒流的表現。

5. 損害腎功能

燒烤、火鍋、炸雞、泡麵等高鹽、高油的夜宵會引起體內水腫，增加腎臟代謝負荷。

睡前餓了到底應該怎麼吃

1. 臨睡前1~2小時吃夜宵

不建議吃完夜宵馬上睡覺，這樣不利於腸胃健康和入眠，建議睡前1~2小時吃夜宵。

2. 儘量選擇清淡的食物

建議優先選擇燕麥片、全麥麵包、蘇打餅乾、蘋果等，這些食物不容易給胃腸道增加負擔。

3. 不要吃得太飽

吃得太飽再睡覺，很容易讓身體把額外的熱量儲存為脂肪，導致肥胖。上牀睡覺前只要保證沒有飢餓感即可。

