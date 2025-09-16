豆漿營養｜豆漿不可長期飲？忽略1細節增慢性病風險！健康4大配搭

根據台灣國民健康署2018至2022年的國民營養健康調查顯示，「含糖豆漿」是台灣成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上長者的含糖飲料首選。



這反映出豆漿是許多人日常飲食的選擇，但在無形中可能攝取過多的添加糖。台灣國民健康署指出，選擇無加糖的豆漿，才是真正的健康之道。

豆漿混搭不同食材更健康（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：豆漿營養｜降血壓防中風鐵=牛奶25倍 豆漿6強效配搭+薑黃助抗癌

豆漿富含多種營養素

豆漿含有豐富的蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維他命B雜、維他命E和鉀等多種營養素。此外，豆漿中的膳食纖維有助於增加飽足感，促進腸道蠕動，維持消化道機能。這些特點使得許多人將豆漿視為健康飲食的好選擇。

天然寡糖有益腸道健康

豆漿本身含有天然的寡糖，可供腸道菌發酵利用，有助於維持腸道健康。然而，若在豆漿中額外添加糖分，長期飲用可能導致肥胖，並提高罹患代謝症候群等慢性疾病的風險，對健康產生不利影響。

按圖了解喝豆漿的4項大忌︰👇👇👇

+ 10

相關文章：豆漿營養｜喝豆漿4大誤區忌加黑糖？4類人不宜免腹脹傷腎忌晚上飲

早餐店豆漿添加糖分高

在早餐店購買豆漿時，若在豆漿中加入一湯匙（13公克）的砂糖，相當於額外攝取了2.6顆方糖的糖量。因此，台灣國民健康署建議到早餐店購買豆漿時，應選擇「無加糖」的選項，以減少額外的糖分攝取。

便利店選購以無加糖為佳

在便利店選購豆漿時，標示為「無加糖」的豆漿包裝上的糖含量約為3公克，這些糖分來自於豆漿本身的天然寡糖。相比之下，低糖豆漿和含糖豆漿除了天然寡糖外，還添加了額外的糖（如蔗糖）。因此，選擇標示「無加糖」的豆漿是更健康的選擇。

相關文章：豆腐熱量｜吃對豆製品減重補鈣又增肌 營養師曝：這種豆腐不敢吃👇👇👇

+ 5

DIY提升無糖豆漿風味

如果覺得無糖豆漿的味道較為單調，可以搭配燕麥片、黑芝麻粉，或撒點肉桂粉，自然增添風味。透過正確的選擇，喝豆漿就能為一天的健康打下良好的基礎。

延伸閱讀：

喝豆漿會罹乳癌嗎？豆漿抗癌還是致癌？喝豆漿5大好處

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

