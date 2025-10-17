日本冬季王者「五輝星」松葉蟹　$25萬創紀錄必具5條件＋最佳食法

松葉蟹與帝王蟹、毛蟹並列日本三大名蟹，但松葉蟹的價值與獨特性卻更勝一籌，也是日本最廣為人知的頂級螃蟹。松葉蟹的漁期受到嚴格管制，僅在每年11月6日至翌年3月20日可以合法捕撈，因此每年冬季就變成品嚐頂級松葉蟹的黃金時間，亦造就了其「冬季王者」的稱號，年度拍賣價屢次創下天價紀錄之餘，最高級別的松葉蟹更是有錢難求！究竟是甚麼原因，成就了松葉蟹的傳奇地位？



松葉蟹長成需時24年 捕撈受日本政府嚴厲規管

松葉蟹是日本廣為人知的頂級螃蟹。之所以叫松葉蟹，是因為出貨運送時，腳部摺疊起來的形狀，類似於松樹針葉，因此得名。一隻成熟的松葉蟹需要至少24年才能長成，因為產量稀少，其捕撈受到日本政府的嚴格限制，只能在每年冬季日本海才能捕獲。

松葉蟹的捕撈期非常短。（Ryoko）

每年松葉蟹禁令一解除，捕蟹船就會啟航到離岸15小時船程的海域，在水深約200至400米、水溫僅約攝氏五度的海底中進行6至7天的捕蟹活動。在捕蟹過程中亦必須嚴格執行「放生機制」，確保未成熟的松葉蟹得以繼續繁衍，而成熟的松葉蟹則會進行嚴格的分級篩選，並立即運往各地的漁市場進行拍賣和銷售。

冬季盛事松葉蟹初競拍！拍賣後立即食用？最佳食用方法

每年解禁後的第一場松葉蟹拍賣會（初競拍）也是日本冬季重要的美食盛事。拍賣會標誌著松葉蟹季節的開始，象徵豐收與喜悅。除了會進行頂級松葉蟹拍賣，亦會有猜拳大賽、素人拍賣會等慶祝活動。

港口會在每年解禁後舉行松葉蟹初競拍。（圖片來源：鳥取縣水產試驗場）

松葉蟹拍賣會僅會容許最高品質的螃蟹進入拍賣環節，所以初競拍不會容許一般人參與拍賣。高價拍得的松葉蟹會在完成拍賣後迅速送到市場予消費者品嘗。一般而言，新鮮的松葉蟹蟹腳會用來做刺身，其餘蟹身及蟹膏則可以清蒸、鹽烤、火鍋等方式享用，蟹蓋則會用作熬製湯底或粥品。

鳥取縣捕撈量全國第一！間人蟹、越前蟹都是松葉蟹？

鳥取縣是全日本捕獲螃蟹最多的縣市，當中境港漁港是捕獲螃蟹的日本最大港口，因此鳥取縣亦被稱為「蟹取縣」，鳥取縣松葉蟹的捕撈量更位居全日本第一！

除了鳥取縣外，福井縣、石川縣、京都府等也是捕撈松葉蟹的重要產地。不過，由於不同海域的水質、水溫與食物鏈等環境有差異，影響了松葉蟹的風味與品質，各個產地亦紛紛建立了嚴格的地域品牌識別來保障其獨特性，並設有獨立的等級分類制度。

鳥取縣的逆襲——自創皇者級別「五輝星」

例如福井的「越前蟹」、京都的「間人蟹」和石川的「加能蟹」等，同樣都是松葉蟹。福井的松葉蟹因福井的古名「越前」而稱為「越前蟹」；京都的「間人蟹」指的是於京都北部丹後半島「間人港」所捕撈的松葉蟹；石川縣的日文是「加賀 (Kaga) 」加上「能登 (Noto)」，因此其松葉蟹稱為「加能蟹」。

不過，儘管鳥取縣松葉蟹的捕撈量穩居日本之冠，其知名度及地位卻遠比不上其他縣的品牌，甚至曾被日本人戲稱為「最不有名的縣」。面對這種「量大而名不揚」的窘境，鳥取縣在2015年自創了頂級松葉蟹品牌「五輝星」。

要獲得「五輝星」的認證，必須同時滿足五項指標：

【1】甲殼至少達13.5公分

【2】重量至少1.2公斤

【3】蟹腳完整而且排列優美

【4】顏色鮮豔，光澤佳

【5】蟹肉緊實且豐滿

「五輝星」認證由至少三名專員駐守港口負責評定，合乎資格的「五輝星」松葉蟹，約佔總漁獲的比例僅有0.01%到0.03%，極為罕有。

松葉蟹拍賣屢創天價紀錄！成功之道人人仿效

自鳥取縣設立「五輝星」品牌後，鳥取縣松葉蟹的知名度節節攀升，在年度松葉蟹「初競」拍賣會上更屢次刷新天價紀錄。由2016年以單隻130萬日圓（約6.7萬港幣）打破歷年紀錄，再到2018年以單隻200萬日圓（約10.2萬港幣）成交價列入健力士世界紀錄，至2019年，單隻價格甚至飆升至500萬日圓（約25.7萬港幣），徹底改寫了鳥取縣松葉蟹的市場價值。

鳥取縣的逆襲取得空前成功，各地區紛紛仿效設立頂評分制度，例如福井縣的「越前蟹」推出了頂級品牌「極」，石川縣的「加能蟹」則設立了「輝」等級。當中石川縣的「輝」松葉蟹更成功在2021年首次拍賣時，即以單隻500萬日圓的高價成交，成為當時拍賣會的最高價紀錄！