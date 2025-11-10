泫雅暈倒｜減肥致迷走神經性昏厥1個月暈12次　1類人高危+預防6招

泫雅暈倒｜韓國「性感女王」泫雅在昨晚（11月9日）參加澳門戶外表演「 WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」途中發生意外。當她獻唱最後一首歌《Bubble Pop!》時，在舞台上一個轉身後突然暈倒在舞台上，最後由工作人員及舞蹈員抱離現場。有粉絲猜測是因為過度節食減肥而導致的體力不支，究竟是什麼錯誤的減肥方法？我們普通人想減肥又該用哪些正確的方法？



+ 1

泫雅暈倒｜一天僅吃一塊紫菜飯卷 一個月暈倒12次

泫雅昨晚音樂節的演出貫徹其火辣風格，身穿性感泳裝款連身衣登場，賣力唱跳，然而，在壓軸代表作《Bubble Pop!》唱到一半的時候突然暈倒在舞台上，幸好，晚上10點左右的時候，清醒過來。泫雅在Instagram上發文「報平安」，叫粉絲不用擔心她。泫雅過去曾在韓國綜藝節目《全知干預視角》中坦承，為維持40公斤體重，曾採取一天僅吃一塊紫菜飯卷，導致營養不良，體力不支，甚至低血壓跌到40（一般人血壓不低於90）。這種極端減肥方式讓她罹患「迷走神經性暈厥症」，她更自曝過去「曾在一個月內暈倒了12次」。

減肥方法｜名醫實證水餃減肥法甩15公斤！靠進食3原則 附全日餐單

泫雅暈倒｜迷走神經性暈厥症 多發生在年輕女性身上

泫雅因過度節食而患有「迷走神經性暈厥症」，迷走神經是第10對腦神經，也是人體最長、分佈最廣的腦神經，支配著人體大部分的呼吸、消化系統及心臟等重要器官的運作。當身體在受到如疼痛、情緒壓力、長時間站立等刺激時，會產生過度的反射性反應如心跳會變慢、血壓隨之降低，讓進入腦部的血流量急劇減少，造成短暫的「供血不足」，因此在暈倒前，患者會出現頭暈，冒冷汗，臉色發白，甚至出現耳鳴的不舒服狀況，接著視力模糊、眼前一黑。這種疾病多發生在年輕女性身上。

迷走神經性昏厥｜預防6方法 避免長時間站立

綜合香港心臟專科中心等報道，做好這些能有效預防迷走神經性昏厥：



1. 避免長時間站立、尤其空腹、炎熱環境或身體疲勞時。

2. 避免情緒劇烈波動，如過度緊張、恐懼、悲傷等強刺激。

3. 避免快速改變體位，如由躺臥或坐姿起身時，動作要慢。

4. 避免暴飲暴食或長期空腹，少量多餐可穩定血壓和血糖。

5. 養成規律運動的習慣，如散步、游泳、瑜伽等溫和運動，增強血管彈性。

6. 養成多喝水的習慣，避免脫水。



迷走神經性暈厥症 多發生在年輕女性身上（hyunah_aa＠Instagram）

採取正確減肥方法

像泫雅這樣一天吃一條紫菜飯卷這樣的極端減肥方法，我們絕不能效仿，應採取更科學、更健康的減肥方法，不要追求太快的掉秤速度，以每周減輕約0.5公斤至1公斤的穩健速度為目標。同時飲食上也要均衡控制，千萬不能節食減肥。

1. 均衡飲食 減少熱量攝取

選擇低熱量、高纖維的食物如蔬菜、全穀類，並控制份量。（Jane T D.@pexels）

不要吃零食、含糖飲料等高熱量的食物，選擇低熱量、高纖維的食物如蔬菜、全穀類，並控制份量。可採用拳頭和手掌法則，無需每餐計算卡路里。西蘭花=天然漱口水？1天然化合物減92%牙菌斑助抗癌 防蛀牙10蔬菜

1. 蔬菜：至少2個拳頭大小（花椰菜、西蘭花、生菜、菠菜等）

2. 蛋白質：1個手掌心大小（雞胸肉、魚、豆腐、豆類等）

3. 碳水化合物：1個拳頭大小（優先選擇糙米、燕麥、藜麥、番薯等代替白米飯）

4. 優質脂肪：1個拇指大小（堅果、橄欖油等）



餐前先喝一杯水或一碗清湯，然後按照「蔬菜 → 蛋白質 → 碳水化合物」的順序能有效防止後續吃下過多主食，盡量採用蒸、煮、烤等低油的烹調方式，少吃油炸。

2. 規律三餐 千萬不能不吃早餐

定時吃飯能穩定新陳代謝，避免因過度飢餓而在下一餐暴飲暴食。晚上8點後盡量不再進食。三餐必須正常吃，尤其不能跳過早餐，早餐作為身體啟動了一天的代謝開關，能幫助身體更有效地燃燒熱量。如果跳過早餐，會導致身體為了節省能量而降低基礎代謝率，影響減肥效率。更重要的是，不吃早餐會在午餐和晚餐時產生強烈的飢餓感和暴食衝動，導致午餐攝取過量，不利於減肥。不吃早餐｜增糖尿病風險54%、心臟病27% 不吃早餐9壞處唔只致肥

晚上8點後盡量不再進食，三餐必須正常吃（Julian Jagtenberg@pexels）

3. 維持運動 每次至少30分鐘

要做有規律性、漸進性與安全性的運動，最好每周做3到5次的有氧運動例如：快走、騎自行車、游泳等，每次持續30到60分鐘即可，這些運動對關節的壓力較小，適合所有年齡層和體重較大的人群。

快走、騎自行車、游泳等，每次持續30到60分鐘即可（Tirachard Kumtanom@pexels）

4. 良好的睡眠習慣 至少睡夠8小時

減肥不僅靠飲食和運動，充足且高質的睡眠也很重要，當睡眠不足時，會直接影響體內的瘦素和胃飢餓素。缺乏睡眠會導致瘦素水平下降，降低飽腹感，同時使胃飢餓素水平上升，增加飢餓感，從而讓身體更渴望攝取高糖、高熱量的食物。因此，保持7至9小時規律且充足的睡眠，能讓身體維持正常的荷爾蒙平衡。失眠｜做噩夢、睡眠差的7種飲食習慣 看營養師推薦的8類助眠食物

持7至9小時規律且充足的睡眠，能讓身體維持正常的荷爾蒙平衡。（Andrea Piacquadio@pexels）

5. 保持心情愉快 降低壓力瘦得快

有很多人在減肥的時候會很在意磅上的體重數字，瘦得慢會焦慮，瘦得快會擔心不健康，導致壓力過大，當我們壓力過大的時候荷爾蒙就會失調，忍不住暴飲暴食，還可能有高血壓、高血脂等健康風險。所以，在減肥時不要緊盯體重稱上的數字，保存愉快的心情，不要急功近利，減肥是場耐力賽，要穩健的走好每一步。