ADHD過度活躍症｜3類食物增5成風險！專家推6大關鍵營養素助改善

台灣的兒童及青少年注意力不足過動症(ADHD)盛行率高達7.5%，已成為在家庭和校園中的一個重大挑戰。除了正規藥物治療之外，哪些營養素可以改善ADHD也是大家關注的議題。



ADHD可以透過飲食改善嗎？

過動症的治療方式多以藥物為主，飲食不是直接影響的因素，但也有許多研究顯示，足夠的營養素可以確保大腦的神經傳導系統正常作用，並且避開容易誘發情緒起伏的因子，有助於維持孩子的穩定性。

相關文章：過度活躍｜補充3類食物改善ADHD穩定情緒專注力 深海魚非人人啱?👇👇👇

+ 7

過動症大方向的飲食原則有以下三點：

1. 均衡飲食不可偏廢

均衡從全穀類、蔬菜、水果、魚類或豆類等補充足夠的營養，避免高油、高糖的飲食習慣。

2. 避開加工及過多添加物的食品

含有人工食用色素、香料或防腐劑的加工食品，如零食、加工肉品或糖果等，可能加重過動症狀。

3. 注意過敏原

研究發現，過動和過敏呈高度相關，可以觀察在一段時間內（至少2-3週）完全禁吃某樣懷疑過敏的食物後，症狀是否有改善，找出引起過敏的食物。

多樣化、原型食物為主的健康飲食可以降低ADHD的風險，而有研究顯示：大量加工食品、人工食用色素和糖的西方飲食，會使ADHD的風險增加51%！



ADHD「消除飲食法」執行困難度高 易缺營養素！

「神經系統過敏」是1934年被提出的概念，包含和特定食物相關的頭痛、學習障礙、精神分裂症、憂鬱症等行為障礙，有別於一般對於食物過敏的印象是皮膚發紅、發癢，或是消化道症狀。

而「消除飲食法」就是利用避開引起個人過敏的食物，當作過動症的治療方案，但研究結果仍有爭議：可能對部分兒童有效，但須大型對照研究證實，目前也未被納入過動症治療方案。

重點分享需要注意的是，過度限制飲食執行困難度高，且容易有營養不均風險，並不建議所有患者執行，最好能在專業醫療人員協助下進行。



哪些食物容易引起過敏？

天然食物中的潛在過敏原有雞蛋、小麥、乳製品、大豆、花生和海鮮；人工成分則像是人工色素、香料、甜味劑（含代糖）、防腐劑或增味劑（如味精）等，因過敏反應的個體差異性大，可藉由觀察飲食或過敏原檢測得知。

相關文章：過度活躍｜ADHD得小朋友有？成人患者6大症狀自我評估一分鐘完成👇👇👇

+ 12

ADHD六種關鍵營養素 由原型食物來補充！

Heho營養師補充，要改善過動症狀，可以開始著重補充一些關鍵的營養素，包括蛋白質、omega-3脂肪酸以及礦物質如鋅、鐵、鎂和銅，對於腦部發育和神經傳遞都扮演重要角色，同時也有觀察型的研究發現，ADHD兒童體內的這些礦物質偏低。以下是這些食物的補充來源：

優質蛋白質來源：大豆、魚類、雞蛋、家禽類、家畜類，以非加工品為佳

Omega-3脂肪酸來源：鯖魚、秋刀魚、鮭魚、亞麻仁油、核桃

富含鋅的食物來源：生蠔、小麥胚芽、牡蠣、南瓜子、白芝麻

富含鐵的食物來源：豬血/鴨血、內臟類、牡蠣、瘦肉、黑芝麻、深綠色蔬菜

富含鎂的食物來源：黑巧克力、堅果種子類、魚類、深綠色蔬菜

富含銅的食物來源：動物肝臟、大豆、奇亞籽、堅果種子、香菇、深綠色蔬菜



可以發現若能以「原型」、「未加工」的全穀類、蔬果及魚類為主要飲食來源，就可以補充上述營養素，同時也能避開加工食品中過多添加劑的風險，不論是對於維持孩子症狀穩定，或是在成長過程都是很重要的關鍵！

看本文參考資料

1. Eating Patterns and Dietary Interventions in ADHD: A Narrative Review

2. Short-term effects of an elimination diet and healthy diet in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized-controlled trial

3. Nutrients patterns and attention deficit hyperactivity disorder among Egyptian children: a sibling and community matched case-control study



延伸閱讀：

濕疹、過敏都是腸道菌惹的禍？ 腸道菌叢失衡3招拯救！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

