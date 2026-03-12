過期食物｜丟掉超浪費？專家揭6類食物過期仍能吃+1物多放2年都得

食物浪費已成為一項嚴重問題，在物價、特別是食品價格居高不下的情況下，如何在食物變質前善加利用顯得格外重要。而造成食物浪費的主要原因之一，正是消費者對包裝上「日期標示」的混淆與誤解，從「有效期限」到「最佳賞味期限」，市面上存在各種不同說法，但這些標示並不一定代表食物已不適合食用。



根據外媒《Delish》報導，食品顧問公司創辦人暨執行長布萊恩郭雷表示，多數日期標示其實是關於品質，而非食品安全。非營利組織ReFED估算，僅因日期標示混淆，美國消費者每年就丟棄約30億磅食物，造成約70億美元的經濟損失。一項2025年針對消費者對食品日期標示認知的研究也發現，有43%的受訪者「總是或通常」會在包裝日期將近時就把食物丟掉。

那麼，這些日期標示究竟代表什麼？美國農業部（USDA）指出，除嬰兒配方奶粉外，食品若在家中妥善保存，即使超過包裝上的日期，「通常仍是安全且可食用的」，不過，一旦出現任何腐敗跡象，就不應食用。

當然，仍有例外情況，睡眠醫學顧問拉吉達斯古普塔醫師提醒，凡是容易腐壞的食物，一旦過期就應丟棄，包括肉類、家禽、魚類、乳製品、雞蛋以及熟食櫃食品，即使外觀看起來或聞起來正常，仍可能含有無法察覺的有害細菌，增加感染風險。

過期後仍可能安全無虞的食品清單

1. 罐頭食品

罐頭食品方便保存，一罐豆類就能快速做成一餐，而且保存期限相當長，布萊恩郭雷表示，若保存得當，罐頭食品通常可在標示日期後再存放1至2年。不過，也必須留意安全警訊，因為肉毒桿菌中毒可能發生在市售或自製罐頭中，拉吉達斯古普塔醫師指出，若罐頭出現膨脹或滲漏，都是非常明顯的危險訊號。

2. 意大利麵

和罐頭一樣，乾燥意大利麵（意粉）是常見的儲藏型主食，保存時間也很長，布萊恩郭雷表示，只要包裝完整，像乾麵、白米、穀片和罐頭這類常溫保存食品，即使超過日期數週甚至數月，通常仍可食用。

3. 冷凍食品

美國農業部指出，只要處理與保存得宜，冷凍食品在安全性上可無限期保存，不過品質會隨時間下降。拉吉達斯古普塔醫師表示，口感或風味可能略有變化，但從安全角度來看，這類食品一般仍是沒問題的。

4. 發酵食品

冰箱中常見的味噌、天貝、泡菜等發酵食品，其實在「所謂的」有效期限後仍會持續發酵。美國烹飪教育學院主廚講師艾蜜莉西蒙斯表示，隨著時間延長，風味與口感可能改變，但通常不構成安全風險，不過，她仍建議食用前先以視覺、嗅覺與味覺判斷。

5. 白米

和意大利麵類似，白米與糙米都是可靠的澱粉主食，無論作為咖哩配菜、快炒或炒飯基底，只要保存得當，白米與糙米都能在儲藏櫃中存放相當長的時間。

6. 包裝零食與穀類

從早餐穀片、燕麥片，到餅乾、洋芋片（薯片）、椒鹽脆餅，只要是未開封、被放在櫥櫃角落的包裝零食，通常仍可安心食用。

