幽門螺旋桿菌｜30歲女問診AI險出事！醫揭1原因致失準+4食物預防

幽門螺旋桿菌｜ChatGPT｜以前生病習慣「問 Google」，現在則流行「問 AI」。但卻忽略了AI的回答並非絕對正確，尤其涉及醫療建議。台灣1名30多歲女性患者在治療幽門螺旋桿菌期間，因為誤信ChatGPT的資訊，而自行停藥，差點讓整個療程功虧一簣。到底幽門螺旋桿菌是什麼？有什麼來源、症狀？



30歲女感染幽門螺旋桿菌AI問診恐致治療失敗。（freepik）

幽門螺旋桿菌｜30歲女感染AI問診 險致治療失敗

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook發文分享，這名女患者詢問ChatGPT後，看到「胃藥沒有殺菌效果」，便誤以為胃藥不重要，於是私自停用胃藥，僅服用抗生素。錢醫生解釋，幽門螺旋桿菌的標準治療是「三合一療法」。即胃藥（PPI）加上2種抗生素，連續服用10至14天。他推測，可能是這名女子提問不夠精確，才導致她誤解了AI的答案。因此，他亦勸告大家，當涉及用藥、就醫等專業問題時，應嚴格遵循醫囑，不要自行當醫生，以免損害健康。

幽門螺旋桿菌是唯一一種在人的胃中仍能存活的細菌，會引發慢性胃炎，恐演變成胃癌。（來源：wikipedia）

幽門螺旋桿菌是什麼？

幽門螺旋桿菌是唯一一種在人的胃中仍能存活的細菌，會降低胃酸的酸度，引發慢性胃炎，若置之不理 ，恐演變成胃癌，已被世界衛生組織（WHO）列為一級致癌物。具有高度傳染性，主要透過唾液、體液、嘔吐物、排泄物、污水及食物等途徑傳播。

幽門螺旋桿菌症狀

感染者一般初期沒有任何徵狀，但會感到胃脹、胃氣多、突然消瘦、胃痛、食慾不振等，症狀與普通腸胃不適相似，要做特定的測試才可被查出（如碳-13尿素呼氣測試）。

預防幽門螺旋桿菌4食物

幽門螺旋桿菌幾乎不會自癒，治療期間應避免吃大蒜、炸雞、薯條、檸檬、橙、酒精、汽水等刺激食物，以免加重腸胃負擔。與此同時，建議多攝取以下有助修復與殺菌的食物。

1. 益生菌

如乳酪、泡菜、納豆等含益生菌的食物，有助於恢復腸道菌群平衡，提升免疫力，阻礙幽門螺旋菌生長。消委會益生菌｜功效／推薦／飲食禁忌一文看清 膠囊粉劑揀邊種？

2. 十字花科蔬菜

西蘭花、花椰菜、捲心菜等，易於消化富含異硫氰酸鹽，有助於預防癌症，對抗幽門螺旋菌並修復胃黏膜。 每天攝取約70克西蘭花（約1/3飯碗）即可改善。

3. 奧米加3（Omega-3）

如牛油果、三文魚等富含奧米加3的食物，有助於減少胃部炎症。

4. 莓果類水果

有研究顯示，覆盆子、士多啤梨、黑莓和藍莓等莓果類水果，富含花青素，能直接減緩細菌的生長速度。此外，花青素亦是強效抗氧化劑，能減輕胃部慢性發炎，降低胃黏膜細胞受損的機率。

