【野餐食譜合集】20款野餐輕便小食　雞翼小吃冷盤輕鬆煮！

撰文：余曉彤
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近年不少港人愛上露營、行山等野外活動，若然認為以上活動比較「辛苦」，野餐或者是一個不錯的選擇，可以一邊享用美食，一邊欣賞大自然美境。野餐不一定只有薯片及壽司，以下集合20個輕便和惹味的小食，同時有簡易飽肚之選，總有一款你能駕馭並與朋友分享。
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野餐食譜合集
提起野餐食物，普遍都是想起一大盤壽司、大量零食及飲品，現在亦有一些野餐送餐服務，內含沙律、三文治、蛋糕等不同款式的食物及飲品。不過記者認為野餐還是與朋友一同準備才更滿足，以下的野餐食譜由冷盤、熟食到消暑菜式都有，有小吃及主糧，做法簡單，方便擕帶，讓你輕鬆享受野餐的樂趣！
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