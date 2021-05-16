蘆筍營養｜抗癌護血管防便秘益處多　營養師提醒4種人不宜多吃

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-16 17:02

每年到了4、5月，就是蘆筍盛產的季節，蘆筍特有的鮮甜口感，不管是清炒蘆筍蝦仁或是鮮蝦蘆筍手卷，都是很棒的滋味。

蘆筍營養

台灣營養師夏子雯指出，蘆筍有「抗癌蔬菜之王」的美稱，不僅熱量低，營養價值也相當高：（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 豐富膳食纖維

綠蘆筍平均每100公克含有1.2公克的膳食纖維，嬌貴的白蘆筍則含有1.8公克，非常適合便秘的人食用。

2. 豐富維他命

蘆筍含維他命 A、B雜、C、β-胡蘿蔔素，能維持上皮黏膜細胞的完整、抗氧化、正常生理機能。

3. 豐富礦物質

蘆筍含有豐富的鉀、硒。鉀能調節血壓、神經傳導、肌肉收縮等，綠蘆筍平均每100公克含鉀離子271毫克、白蘆筍則有204毫克。硒能阻止癌細胞分裂與生長，加速解毒，提高對癌的抵抗力。

4. 其他營養素

蘆筍的蘆丁及天門冬胺酸能強健血管、預防動脈硬化、減少疲勞。

4種人不宜多吃蘆筍

1. 胃潰瘍、十二指腸潰瘍：因蘆筍屬高纖蔬菜，容易摩擦胃壁及黏膜、增加負擔。

2. 需要低渣飲食：如大腸鏡檢查、大腸癌術後的人，也因蘆筍纖維高，建議不要食用。

3. 痛風患者：蘆筍前端處普林值含量較高，若真要食用則建議吃後端，或川燙後再食用為佳。

4. 腎功能不佳、須限制鉀攝取的人：應注意高鉀蔬菜的攝取量，以避免加重身體負擔。

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