蜆食譜｜蒜蓉啤酒煮蜆15分鐘一鍋到底　鮮甜麥香必用花甲增鮮味！

蒜蓉啤酒煮蜆，蒜蓉獨有的味道配上啤酒的麥香，最後與花甲的鮮味互相混和，絕對稱得上是無懈可擊的組合，作為宴客或者是佐酒小食也是適合不過。



15分鐘入門級宴客菜 必用花甲鮮味倍增

煮蜆基本上是不敗的菜式，過程亦不複雜，而且輕易給人一種高級的感覺，新手都一定可以駕馭。然而煮蜆的配搭五花八門，今次則還原基本步，以一鍋到底的概念集合蒜蓉、牛油、洋葱和啤酒等香噴噴的食材，製成蒜蓉啤酒煮蜆。

走進街市海鮮檔一看，單是蜆類、貝類已經有很多種，當然不同烹調方法或會採用不同類型的蜆。假如是蒜蓉啤酒煮蜆，個人極推薦使用花甲，縱然它不算太厚肉但味道卻最鮮甜，與湯汁味道混和，鮮味飆升數倍！而且花甲一般亦比較少沙，因此不用太過擔心吃到一口沙。至於吐沙方法，筆者還是喜愛用鹽水吐沙法，方便又最有效。吐沙後建議多待30分鐘確保吐出多餘的鹽分。

花甲一般亦比較少沙，因此不用太過擔心吃到一口沙；相反沙甲比較多沙，不建議選用。（資料圖片）

蒜蓉啤酒煮蜆食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。



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蒜蓉牛油煮蜆食譜

蒜蓉啤酒煮蜆（煮/Boil）



3-4人分量 1級難度 15分鐘（未計吐沙時間）



材料：

蜆600克

啤酒300毫升

無鹽牛油10克

洋蔥1/2個

蒜頭4瓣

檸檬汁2茶匙

胡椒 適量



做法：

1. 蜆用鹽水浸泡30分鐘待吐沙。

2. 洋蔥切絲；蒜頭去皮切成蓉。

3. 中火燒熱鍋，放入牛油煮溶。

4. 加入洋蔥及蒜蓉炒香，放入150毫升啤酒及蜆。

5. 加蓋煮至全部蜆打開口。

6. 放入餘下啤酒、胡椒及檸檬汁拌勻，即成。



不失敗秘訣：

*啤酒分2次加入，可保留多點酒的麥香。

*泡蜆的鹽水比例為鹽是水的3%。

*吐沙後建議多待30分鐘確保吐出多餘鹽分。



攝影、攝錄：潘樂文、吳梓翹

剪接：潘樂文