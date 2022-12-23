蜆食譜｜蒜蓉啤酒煮蜆15分鐘一鍋到底 鮮甜麥香必用花甲增鮮味！
撰文：余曉彤
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蒜蓉啤酒煮蜆，蒜蓉獨有的味道配上啤酒的麥香，最後與花甲的鮮味互相混和，絕對稱得上是無懈可擊的組合，作為宴客或者是佐酒小食也是適合不過。
15分鐘入門級宴客菜 必用花甲鮮味倍增
煮蜆基本上是不敗的菜式，過程亦不複雜，而且輕易給人一種高級的感覺，新手都一定可以駕馭。然而煮蜆的配搭五花八門，今次則還原基本步，以一鍋到底的概念集合蒜蓉、牛油、洋葱和啤酒等香噴噴的食材，製成蒜蓉啤酒煮蜆。
走進街市海鮮檔一看，單是蜆類、貝類已經有很多種，當然不同烹調方法或會採用不同類型的蜆。假如是蒜蓉啤酒煮蜆，個人極推薦使用花甲，縱然它不算太厚肉但味道卻最鮮甜，與湯汁味道混和，鮮味飆升數倍！而且花甲一般亦比較少沙，因此不用太過擔心吃到一口沙。至於吐沙方法，筆者還是喜愛用鹽水吐沙法，方便又最有效。吐沙後建議多待30分鐘確保吐出多餘的鹽分。
健康小貼士：
蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。
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【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學 15分鐘煮出香噴噴宴客料理
蒜蓉啤酒煮蜆（煮/Boil）
3-4人分量 1級難度 15分鐘（未計吐沙時間）
材料：
蜆600克
啤酒300毫升
無鹽牛油10克
洋蔥1/2個
蒜頭4瓣
檸檬汁2茶匙
胡椒 適量
做法：
1. 蜆用鹽水浸泡30分鐘待吐沙。
2. 洋蔥切絲；蒜頭去皮切成蓉。
3. 中火燒熱鍋，放入牛油煮溶。
4. 加入洋蔥及蒜蓉炒香，放入150毫升啤酒及蜆。
5. 加蓋煮至全部蜆打開口。
6. 放入餘下啤酒、胡椒及檸檬汁拌勻，即成。
不失敗秘訣：
*啤酒分2次加入，可保留多點酒的麥香。
*泡蜆的鹽水比例為鹽是水的3%。
*吐沙後建議多待30分鐘確保吐出多餘鹽分。
攝影、攝錄：潘樂文、吳梓翹
剪接：潘樂文