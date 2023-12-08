行街市今次來到香港最北的其中一個街市，石湖墟街市，這個與聯和墟街市齊名的街市，已經有接近一百年歷史，到底石湖墟街市有什麼抵買呢？今次找來菜檔負責人教大家挑選當造番薯，而煲食飯不可少的臘鴨又應該點揀？

攝影：黃偉麟



石湖墟街市的由來是上水一個舊墟市，於1993年遷到現時的石湖墟新街市。

石湖墟街市海鮮檔成行成市 但價錢不划算

石湖墟街市的由來是上水一個舊墟市，成立於1930年，是當時重點的農業交易市場，於1993年政府把位於新成路的舊街市遷到現時的石湖墟新街市。石湖墟街市的海鮮檔數量不輸聯和墟街市，有接近30多檔，但價錢絕不便宜，像花蟹都要200多元一斤，相比上星期的大成街市，價錢的確不划算。

冰鮮魚類也不見競爭力，紅衫魚$30/2條，方脷魚$100/2條，而處理好的本地帶子$48/6隻，這類海鮮比深水埗貴，而整個街市最便宜的海鮮，可算是門口賣蝦的海鮮檔，在中午時份，將死的海中蝦及海虎蝦一份份出售，每份約12至15隻，海中蝦售價$50/份，海虎蝦$100/份，價錢相當抵買。

按下圖看石湖墟街市的海鮮：

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冬天是吃臘味季節 原來臘鴨要認清產地

石湖墟街市二樓有十多檔海味雜貨店，而近電梯的一檔，掛滿了臘鴨，負責人指，挑選臘鴨選擇表面乾爽和沒有細毛，鴨身也不應有油膱味，可以輕控鴨髀是否結實，如果可以的話，更應該用竹籤插入臘鴨髀內，然後聞聞竹籤上有沒有濃郁的醃肉甘香味，反之如果有異味就不要購買。

負責人說現今家庭貪方便，喜歡用上一隻一隻的臘鴨髀，而非原隻的臘鴨。他指臘鴨髀的產地與原隻的臘鴨不同，臘鴨髀是用東莞的一般鴨子，而原隻的臘鴨是用上南安市的走地鴨，當地陽光猛烈，而且濕度不高，加上走地鴨的油脂分布平均，所以原隻的南安臘鴨，不單夠乾身，而且油脂也較平均，煮出來的味道芳香濃郁。

按下圖看石湖墟街市的臘味：

來到燒烤季節 怎樣才吃得更健康？

入冬後就是燒烤季節，但燒烤的醃製食品都是高鈉高熱量的食物，要燒得健康，又聽聽英國註冊營養學家Kennie怎樣說吧，她指燒烤大家都會吃雞翼、腸仔及丸類高脂肪及不飽肚的食物，她會建議燒烤時吃一隻番薯及適量南瓜，因為番薯纖維量很高，纖維素在腸道停留的時間比較久，可增加我們的飽腹感，便可減少進食其他醃製食品。

另外，南瓜是屬於低卡路里食物，同一份量的南瓜，卡路里只是燒雞翼的十分之一，再加上含有豐富的鉀質，可以幫我們平衡身體的鈉，減輕水腫或高血壓的風險。

按下圖看石湖墟街市的番薯南瓜：

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燒烤番薯要用糖心 煲糖水要用栗子番薯

今次找來石湖墟專售番薯及瓜類的專門店，就是經營了數十載的潤澤，她們所售的番薯，已經有數十款，而負責人建議2種番薯最適合用來燒烤，分別就是糖心番薯及百里香番薯，因為兩種的甜度較高，而且香味十足，她建議燒烤不要用上太粉身的番薯，否則燒好後口感會較差。她還推介兩款紫心番薯，分別是全紫番薯及紫白番薯，都是比較香粉，用來烚煮或燒烤也可以。

至於煲番薯糖水，她教用栗子番薯或傳統的番薯都合適，因此煲糖水的番薯與燒烤用的不同，最好是夠甜及粉軟香糯，煲出來要入口即溶，所以栗子番薯是首選，而傳統番薯也可以。最後，阿姐再介紹一種天山雪蓮，天山雪蓮補腎活血，可舒緩肺寒咳嗽，只要去掉表皮，便可能進食，是冬天滋潤的食物之一。

按下圖看石湖墟街市的其他食品：

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以上價格日期：2023年12月5日14:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

