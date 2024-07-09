動漫節2024 懶人包｜ACGHK 2024 香港動漫電玩節 2024 將於7月26日（五）至7月30日（二）於灣仔會展舉行！今年為動漫節成立後第25週年，活動內容多元化。本來將陸續將各種入場券門票優惠、場內活動時間表、來場嘉賓、購物推薦一一追加，是一篇你必定要bookmark的「動漫節2024 懶人包」！



動漫節2024 懶人包

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動漫節2024｜香港動漫電玩節 ACGHK

日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）

時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）

地點：香港會議展覽中心1號展覽廳

門票：一般 $42｜小童 $20

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動漫節2024舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

以下快閱卡方便快速了解動漫節2024，下方依然有一般圖文，可按喜好點擊放大收看：



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抽定頭籌免通宵排隊

不少人為了搶先買到心頭好，都會通宵排隊。不過今年繼續有預先抽籤頭籌咭安排，7月26日-27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位人場人士編訂入場次序。如每天登記人數不足300，將以ACG App隨機抽籤編配入場次序。如每天登記人數超過300，將以ACG App隨機抽選300名額及編配入場次序。

頭籌抽籤參加方法：由2024年7月8日至7月17日23:59，透過ACGHKApp實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。

頭籌抽籤結果公布：7月19日將安排進入抽籤程序，中籤的幸運兒會收到電郵及APP內通知，毋須通宵排隊爭龍頭位

如果想買一般門票，留意今屆將不設現場售票，可考慮使用01Space買電子飛，仲有5蚊優惠：動漫節ACGHK2024門票 - 獨家減$5

今年繼續有預先抽籤頭籌咭安排，7月26日-27日期間每日隨機抽籤300名名額。（hk01圖片）

ACG CosParadise 入場新安排

大會指出，過去由於有大量coser及影友在CosParadise 場外進行攝影活動，阻塞行人通道，今年決定租用Hall 3B & 3C兩個場局，令CosParadise活動範圍增加一倍。不過該區將改為收費入場，所有Cosplayer及攝影人士如欲在CosParadise進行Cosplay／攝影活動，均需要事前在ACGHK app付費登記或購買通行證。(Cosplayer 登記證每日限2500名：$20 / 攝影師通行證每日限300名：$80）

－與此同時，相信ACG工作人員與會展中心保安將會阻止任何人在CosParadise場館以外之地區(如Hall 1 & 3場館外)進行Cosplay/攝影活動，以保持通道暢通。

－ACG CosParadise 亦會在每小時釋出不少於2,000名額予持有ACGHK入場票之參觀者，進入該收費區欣賞Cosplay活動。

－如記者沒理解錯誤，在ACG CosParadise 區使用相機拍攝，即同時配戴手帶及將拍攝通行證掛在相機上（手機拍攝不受影響）。

－為防止活動中起影棚佔據空間之拍攝行為，將嚴格禁止使用腳架、閃燈架，又或是地毯、帳篷等霸佔地方設備。

主舞台及創天舞台2024活動時間表／表演隊伍名單（陸續更新）

動漫節2024｜Hololive 5期生桃鈴ねね來場

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓，她將於7月29日(星期一)下午1:45在動漫節主舞台同fans見面。如想在大舞台前睇直播，大會將在6月29日進行第二個網上活動，送出最後48張門票，到時記得去acghk的facebook報名（連結）

今年香港動漫電玩節首次邀請來自hololive的Vtuber 桃鈴ねね做嘉賓

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動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

重點活動亞太區Cosplay 嘉年華嘉賓人馬相當鼎盛，包括宮本彩希、えい梨、Clow、Ale、Tomia、Berry、Jenny、Ing、小都、小白、Thames、Jasper Z、BaLance、 V-Project、 iMOTiON等！7.30 16:15至17:45 ACG主舞台

亞太區Cosplay 嘉年華｜7.30嘉賓超強

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日本知名 Cosplayer宮本彩希和Elli，他們將於7月30 日下午4時15分在「亞太區 Cosplay 嘉年華」登台表演，同場更設有「名師簽名舞台 」，粉絲可近距離見到偶像。

宮本彩希

另外，日本知名idol 然TIF Tokyo idol Festival 今年在全亞洲舉行「TIF ASIA TOUR 2024」，活動將與動漫節合作，在7月29日安排多隊日本idol，包括CYNHN以及AKB48大阪姐妹團NMB48來港，與香港地下女團一姐「乙女新夢」一起演出。現時暫時知如果能夠進入前排VIP區，進一步消息將盡快update。

回帶睇2023年場內相集

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.30 Day3｜港台紅人齊玩間諜家家酒

👉動漫節2023｜Cosplay相片全集7.28 Day1｜我推的孩子、咒術大人氣

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《動漫Cosplay大賽2024》開始接受報名！

動漫節有咩多？當然是Cosplayer啦！今年《動漫Cosplay大賽2024》正接受報名（6月28日晚上六時截止申請），大會將先以參賽者遞交的相片進行首輪甄選，挑選出的參賽者會在7月26-28日一連三天在香港動漫電玩節主舞台舉行決賽。獎項分為冠亞季及Cosplayer人氣王大獎！成功進入決賽的參賽者更將享有現金服裝津貼，專用更衣室及膳食安排。其他詳情賽規請自行點擊以下報名連結參考：https://iesg.pse.is/5z48uy

《動漫Cosplay大賽2023》實況（圖片由大會提供）

Canvas Project全民偶像選拔賽2024-決賽

香港唯一日系偶像選拔賽，今年由單人改為團隊參賽，經過一輪初選後，以下8組表現優秀的組合，將於7月29日在動漫節主舞台進行決賽。

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創天綜合同人祭 Creative Paradise 2024

Creative Paradise（簡稱"CP"）的活動理念：本著日本 Comic Market 以同人文化為中心的精神，接納不同類型的作品及發展同人文化無限可能性的地方。今年大會吸引了過去經驗，希望令到會場更暢通，似乎將會做出一些新的安排，請密切留意。

2024漫人迷全球華人原創漫畫公開賽

漫人迷全球華人原創漫畫公開賽，去年因誤選手遊插畫抄襲作品得獎而「揚威海外」。希望今年評審們能夠更細心把關，畢竟再強的評審也不可能熟知世上所有既存作品，世上更有千千萬萬AI繪圖呀！辛苦各位了。

2024第15屆香港原創動漫人型設計比賽

除了高達、變型金剛等老牌玩具模型，深具藝術性的art toys也非常受年輕人歡迎，更為有志投身玩具設計界的潛力新人提供一個門檻，已經舉辦至第15屆的香港原創動漫人型設計比賽以及「第4屆潮巨匠藝術玩具展」，今年仍然會在動漫節出現！

多款珍藏模型展出

ACG大戶Hot Toys今年力谷《死侍與狼人》的figure，會場還有限定600隻的Iron-man，女仔、小朋友就會想要《玩轉腦朋友2》的Q版。另外還有不少港日品牌的珍藏玩具及figure超合金、模型發售！

香港動漫節2024應該冇反智轉身喇、因為頭籌抽籤唔使通宵排頭位！

多款珍藏模型展出 （陳安琪 攝）

即睇多個珍藏及限量版模型🔽

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高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT ，今年一樣會在動漫節內展出全部香港區入圍參賽作品任你影！

高達模型王大賽GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12rd TOURNAMENT

👉動漫節2023｜高達模型王 第11屆 GBWC大賽現場參賽作品全集（上） 👉動漫節｜高達模型王2023 11th GBWC會展參賽作品相集（下）

有用資料連結

香港動漫節2024各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/

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