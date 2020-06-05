iOS 14或支援iPhone通話錄音！電話錄音如未經同意將有法律風險？

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【iOS 14或引入電話錄音】致電銀行熱線，都會聽到對方示意通話將會進行錄音。應該很多人都想在某些通話中也如這些熱線一樣，可以把通話錄音。不過基於私隱問題，通話錄音一直都不太能成為手機的官方功能，即使想把電話會議或訪問錄下來，也要採用第三方App的輔助。Apple即將在WWDC20開發者大會發表iOS 14 ，最近有開發者從洩密 iOS 14版中發現iPhone「通話錄音」功能，將支援錄製通話和Facetime。

Apple一直沒法支援iPhone通話錄音功能，用家只能從App Store尋找第三方錄音App（而且多是收費高昂）使用，它們也很容易被下架。背後原因或者是美國、英國、澳洲、希臘、印度等國家法律都嚴禁電子通訊竊聽或錄製，用戶通話錄音可觸犯法律。

全球只有少數國家裁定通話錄音違法，目前美國聯邦委員會FCC規定通話錄音不會造成違法。只要錄音前，通話一方知會和徵求另一方同意，便能進行通話錄音；或者通話錄音前出現提示（像銀行熱線所用的形式）才屬合法，否則對方可循民事索償。雖然FCC裁定電話錄音合法，不過美國「各處州份各處例」，像Apple總部所在地加州庫比蒂諾（Cupertino）和美國十幾個州都嚴格規定通話雙方都要確認同意錄音才屬合法。其餘州則只需其中一方同意即可。

香港法例而言，目前並沒有將未經同意的通話錄音（竊錄）列明為一項特定刑事罪行，不過某些情況下，錄音一方或觸犯《刑事罪行條例》第161條訂明之「不誠實使用電腦罪」。法律上，智能電話被定義為電腦。（MRMAD）

香港法例而言，目前並沒有將未經同意的通話錄音（竊錄）列明為一項特定刑事罪行，不過某些情況下，錄音一方或觸犯《刑事罪行條例》第161條訂明之「不誠實使用電腦罪」。法律上，智能電話被定義為電腦。不過入罪與否取亦決於錄音者的意圖是否非法。好像用於勒索他人便屬於「不誠實」犯罪；用於自保或督促他人履行承諾，則難以構成犯罪。另外，對話內容若涉及身份證號碼、住址和電話號碼等足以識別個人的資料，則可能觸犯《個人資料（私隱）條例》。

iOS 14打算開放通話錄音功能？

iOS 14開發原型（Prototype）早於去年12月外洩。從此早期版本的系統設定可見，出現了「Phone and Facetime Calls」電話錄音功能選項（點擊放大圖片細睇詳情）：

上圖可見，Apple在通話錄音功能頁面以大篇幅解釋，建議用戶在iPhone開啟電話錄音功能時最好取得通話對方同意，嚴禁通話時把裝置分享給他人等。

其實今年初，已傳出Google打算在Android 11重推通話錄音功能的消息。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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必睇相關文章：Android 11通話一鍵錄音？Google或將重推通話錄音功能

似乎iOS和Android在某些功能走得越來越近？不論有無抄襲成份，都相信是用家之福。

資料來源：AppletldpostsMRMAD

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