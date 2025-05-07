潮汕酒店8間推介｜近火車站＋美食街＋超市！600呎大房 人均$68起

撰文：張雨靜
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近年不少港人都喜歡到廣東省旅遊，例如潮汕、潮州等地，全因從香港西九龍高鐵站出發，只需乘坐2小時左右，即可到達高鐵潮汕站，而且當地酒店CP值較高，最適合三天兩夜的短遊。今次《香港01》好食玩飛將會為大家介紹潮汕站附近的酒店，當中不少還有專車接送！

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潮汕酒店推介【1】麗楓酒店（潮汕高鐵站揭陽潮汕國際機場店）

麗楓酒店（潮汕高鐵站揭陽潮汕國際機場店）屬錦江酒店旗下，於2022年開業，酒店提供124間客房，客房面積由約300呎起，至645呎的豪華套房，即使是最大間的客房，價格約為人均$249晚，而且所有客房都會附送早餐，CP值也非常高！麗楓酒店最大特色是具有薰衣草香氣，設有薰衣草香氛儀，讓客人可以在薰衣草包圍下放鬆心情。而且酒店有免費接送服務，可預先跟酒店聯絡。

麗楓酒店（潮汕高鐵站揭陽潮汕國際機場店）
房價：人均HK$137／晚起（豪華大床房）
地址：潮州潮安區沙溪鎮前隴二村鏡鴻路36號
交通：火車站潮汕站步行約22分鐘
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潮汕酒店推介【2】萬斯吉國際酒店（潮汕高鐵站店）

萬斯吉國際酒店（潮汕高鐵站店），於2023年開業，是當地4星級酒店，酒店位置非常便利，距離潮汕高鐵站只需要10分鐘，附近有沙溪美食一條街，酒店更貽心提供免費接送服務，往返潮汕高鐵站及揭陽機場。提供客房116間，面積由180呎至495呎不等，還附送早餐！酒店每層都有免費洗衣、乾衣機，不用擔心衣物替換問題。

萬斯吉國際酒店（潮汕高鐵站店）
房價：人均HK$102／晚起（標準大床房；包早餐）
地址：潮州潮安區金石鎮古樓二村猛獁象工業園大門東約80米
交通：火車站潮汕站行車約11分鐘
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潮汕酒店推介【3】全季酒店（揭陽潮汕國際機場店）

全季酒店（揭陽潮汕國際機場店）屬華住集團旗下酒店，酒店在2025年新開業，地理位置非常靠近揭陽潮汕國際機場，酒店更提供免費接送服務，方便旅客出行。酒店提供107間客房，客房面積為180平方呎至387平方呎，空間較寬敞，主打商務及休閑旅客。

全季酒店（揭陽潮汕國際機場店）
房價：人均HK$124／晚起（高級大床房）
地址：揭陽榕城區登崗鎮長髮水族館 (龍祥閣) 西北側55米
交通：火車站潮汕站行車約12分鐘
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潮汕酒店推介【4】尚客優品Hotel（潮安高鐵站店）

在2022年開業，酒店步行4分鐘即可到達美食廣場、步行6分鐘即到泰國零售超市「卜蜂蓮花」，滿足住客飲食、購物的需要，提供60間客房，客房面積由255呎至540呎，其中一款精選麻將房，客房內更提供專業麻將套裝。

尚客優品Hotel（潮安高鐵站店）
房價：人均HK$68／晚起（優品商務大床房）
地址：潮州潮安區彩塘鎮華美二村華埠路段華庭建材對面
交通：潮安站行車約7分鐘；潮汕站行車約28分鐘
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潮汕酒店推介【5】盈合酒店（潮州古城牌坊街店）

盈合酒店（潮州古城牌坊街店）在2024年開業，酒店位於潮州古城核心地段，多個景點都可以步行而至，包括牌坊街、開元寺、廣濟橋、許附馬府、已略黃文公祠等景點。酒店附近還有美食街，提供潮州菜、火鍋等美食。提供客房84間，面積為252呎至540呎，非常寬敞，部份客房可欣賞潮州城景，客房裝潢漂亮，更配備智能控制功能。而且訂房還送潮州式功夫下午茶。酒店設施有健身房、桌球室、洗衣房、會議室、停車場等等，滿足出行基本需要。

盈合酒店（潮州古城牌坊街店）
房價：人均HK$106／晚起（祕 | 優享大床房）
地址：潮州湘橋區南較路與楓春路交界處金龍大廈一樓
交通：火車站潮州站行車約20分鐘；潮汕站行車約32分鐘
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潮汕酒店推介【6】維也納酒店（潮汕站沙溪店）

屬錦江酒店旗下。酒店位於沙溪鎮美食一條街，無論去潮汕高鐵站，還是揭陽潮汕國際機場都非常方便。面積由216呎至486呎不等，提供多種房型，包括親子家庭房、行政套房，無論是休閒出行，還是商務公幹都非常適合。酒店有免費接送服務，如果想拜訪古城景點除了可以打車，也可以請酒店接送到潮汕站，再轉專線大巴去景點。

維也納酒店（潮汕站沙溪店）
房價：人均HK$100／晚起（標準大床房）
地址：潮州潮安區沙溪鎮沙二路段日日鮮火鍋隔壁
交通：火車站潮汕站行車約11分鐘
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潮汕酒店推介【7】凡季花園客房（潮汕高鐵站店）

凡季花園客房（潮汕高鐵站店）在2025年新開幕，提供70間客房，房間面積為216呎至585呎，提供多供房型，當中包括浴缸房、情侶房、家庭房、親子房，當中最值得推介是面積最大達585呎的豪華套房，價格跟一般客房相若，最抵為人均$138晚，更附送早餐！

凡季花園客房（潮汕高鐵站店）

房價：人均HK$90／晚起（標準大床房）
地址：潮州潮安區沙溪鎮內池村張厝下中明路7號
交通：火車潮汕站步行約24分鐘
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潮汕酒店推介【8】潮州悦楓酒店（彩塘店）

潮州悦楓酒店（彩塘店）在2021年曾經裝修，提供82間客房，面積為180呎至540呎，客房有智能控制功能，親子房、家庭房，也有打麻將專用的娛樂房，不過部份客房無窗，訂房時要留意。酒店設施有KTV、健身室，為住客提供休閒、娛樂的空間。

+1

潮州悦楓酒店（彩塘店）
房價：人均HK$77／晚起（悦楓觀影大床房）
地址：潮州潮安區彩塘鎮彩金路
交通：潮安站行車約13分鐘；潮汕站行車約31分鐘
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