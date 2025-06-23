鳳凰古城酒店10間推介｜高評分！私人溫泉/無邊際泳池/人均$126起

撰文：陳映蓉
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鳳凰古城酒店推介2025｜鳳凰古城至今已有300多年歷史，擁有獨特的民族風情，建築古色古香，吸引不少旅客前來打卡拍照。《香港01》「好食玩飛」整合10間位於鳳凰古城的酒店，全部獲得9.5以上的超高評分，部分更配備私人溫泉或無邊際泳池，人均只需$126起！

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鳳凰古城酒店推介【1】天華樓酒店（鳳凰古城沱江店）

天華樓酒店（鳳凰古城沱江店）於2025年開幕，坐落於沱江邊，鄰近鳳凰大橋、熊希齡故居、阿拉集市等景點，周邊環境古色古香。酒店提供40間客房及親子主題房，房間以現代簡約風格設計，配備乾濕分離浴室、智能投影機、茶室等，部分房型亦設有觀景露台。酒店同時配備室外游泳池、健身室、桌球室、3間餐廳、洗衣間、免費停車場等設施。

天華樓酒店（鳳凰古城沱江店）
房價：人均HK$141起（疏竹·頂樓大床房；包早餐、下午茶、高鐵站接或送、探祕湘西苗寨）
地址：鳳凰金家園391-1號
交通：鳳凰攬勝站步行7分鐘
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鳳凰古城酒店推介【2】素履蓮花·墨蘭禪意江景酒店

素履蓮花·墨蘭禪意江景酒店於2024年開幕，位於沱江邊，鄰近沈從文墓地、鳳凰樣子文化村及萬壽宮等景點。酒店建築帶有中式古典風格，房間則融入現代簡約元素，設備齊全且空間寬敞，部分房型更設有江景露台及戶外浴缸，非常寫意！酒店另提供健身室、兒童俱樂部、餐廳及免費停車場。

素履蓮花·墨蘭禪意江景酒店
房價：人均HK$271起（高級江景大床房；包早餐）
地址：鳳凰沱江鎮杜田鳳凰人家B棟106號
交通：鳳凰等待站車程4分鐘
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鳳凰古城酒店推介【3】鳳凰鳴雲國際酒店（鳳凰古城店）

鳳凰鳴雲國際酒店（鳳凰古城店）於2024年開幕，坐落於南華門旁邊，鄰近雪橋、石板老街、鳳凰大橋等景點，旁邊亦有多家食肆，十分方便。酒店擁有93間客房，提供多達10種房型，最多可容納3人入住。房間採用智能控制系統，空間感十足，乾淨衛生，部分房型亦設有露台。酒店亦有健身室、兒童遊樂場、餐廳、免費洗衣服務、免費停車場等設施。

鳳凰鳴雲國際酒店（鳳凰古城店）
房價：人均HK$133起（優享體驗房）
地址：鳳凰沱江鎮南華路25號
交通：鳳凰攬勝站步行19分鐘
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鳳凰古城酒店推介【4】鳳凰君尚酒店（鳳凰古城景區鳳凰大橋店）

鳳凰君尚酒店（鳳凰古城景區鳳凰大橋店）於2024年開幕，鄰近有鳳凰大橋、雪橋、南華門、沱江跳岩等景點。酒店客房擁有7種房型，最多可容納3人入住，設計時尚簡約。房間採用智能控制系統，坐擁古城景色，部分房型配備投影機、浴缸及麻雀檯等設施。酒店亦提供健身室、遊戲室、兒童遊樂場、托兒、洗衣、共用廚房、餐廳等設施及服務。

鳳凰君尚酒店（鳳凰古城景區鳳凰大橋店）
房價：人均HK$126起（君尚▪精緻雙床房；包單人特色民族服飾體驗4小時）
地址：鳳凰沱江鎮金坪路44號
交通：鳳凰攬勝站步行8分鐘
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鳳凰古城酒店推介【5】七分民宿（鳳凰古城磁浮攬勝站店）

七分民宿（鳳凰古城磁浮攬勝站店）於2024年開幕，位於千年古城鳳凰，鄰近鳳凰大橋及南華門。酒店擁有21間客房，房間裝修風格融合現代與傳統元素，採用智能化設施及高品質床上用品，均坐擁180度無敵景觀！酒店亦設有健身室、游泳池、餐廳、免費停車場等設施。房價更包含伴手禮及苗寨跟團一日遊！

七分民宿（鳳凰古城磁浮攬勝站店）
房價：人均HK$132起（高山·觀景||舒適大床房；包早餐、高鐵站接或送、七分伴手禮、邂逅湘西苗寨）
地址：鳳凰金坪路73號
交通：鳳凰攬勝站步行4分鐘
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鳳凰古城酒店推介【6】鳳凰堂舍·見山酒店（鳳凰古城店）

鳳凰堂舍·見山酒店（鳳凰古城店）於2022年開幕，坐落在鳳凰古城原湘西王陳渠珍公館後花園舊址，坐擁半座古城，景觀極佳！酒店共有45間客房、共29種房型，全屋配備智能系統，設施設備選用國際知名品牌，部分房型更提供私家空中露台、獨立庭園或私人泳池，非常奢華！酒店亦設有無邊際泳池、健身室、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

鳳凰堂舍·見山酒店（鳳凰古城店）
房價：人均HK$321起（Surprise·驚喜房；包早餐）
地址：鳳凰文化廣場和堂街11號
交通：鳳凰等待站車程6分鐘
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鳳凰古城酒店推介【7】鳳凰鳳仙境温德姆至尊豪廷温泉酒店

鳳凰鳳仙境温德姆至尊豪廷温泉酒店於2022年開幕，位於沱江下游，鄰近鳳凰樣子文化村、雲橋、萬名塔等景點。酒店擁有198間客房，房間配備山景露台、免費迷你吧、半開放浴室及浴缸，部分亦設有私人溫泉，私隱度高。酒店同時設有間餐廳和酒吧、68個温泉泡池和11棟温泉湯屋、VR體驗館、無邊際鏡面泳池、親子樂園以及眾多打卡點等設施。

鳳凰鳳仙境温德姆至尊豪廷温泉酒店
房價：人均HK$382起（山語大床房；包早餐、旅拍體驗）
地址：鳳凰鳳凰古城鳳棲路鳳仙境001號
交通：鳳凰等待站車程6分鐘
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鳳凰古城酒店推介【8】花築·鳳語晨曦酒店（鳳凰古城中心店）

花築·鳳語晨曦酒店（鳳凰古城中心店）於2021年開幕，坐落於核心沱江觀光區，鄰近楊家祠堂、虹橋風雨樓、湘西東門城樓、南華山神鳳文化景區等古意盎然的景點。酒店採用新中式風格裝修及設計，擁有25間客房，傢俱採用傳統白蠟木，配備智能化家居，部分客房及家庭房另提供中式露台。酒店亦提供免費茶飲、托兒、接機接站等服務。

花築·鳳語晨曦酒店（鳳凰古城中心店）
房價：人均HK$157起（晨曦特惠雙床房）
地址：鳳凰古城中心虹橋東路江天廣場往內100米
交通：鳳凰攬勝站車程15分鐘
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鳳凰古城酒店推介【9】虹橋故事民宿（鳳凰古城景區虹橋店）

虹橋故事民宿（鳳凰古城景區虹橋店）於2024年開幕，地處沱江河畔虹橋中央，鄰近虹橋風雨樓、萬壽宮、湘西東門城樓等打卡景點。酒店提供40間客房，採用溫暖的棕色調設計，非常有居家感！不少住客都讚酒店客房乾淨衞生，評分更近乎完美！酒店另提供健身室、兒童俱樂部、托兒服務、洗衣服務、餐廳、免費停車場等設施。

虹橋故事民宿（鳳凰古城景區虹橋店）
房價：人均HK$153起（特價雙床房；包早餐）
地址：鳳凰沱江鎮虹橋東路19號
交通：鳳凰等待站車程7分鐘
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鳳凰古城酒店推介【10】鳳凰葦渡・江景庭院休閑美宿（虹橋風雨樓店）

鳳凰葦渡・江景庭院休閑美宿（虹橋風雨樓店）於2022年開幕，位處鳳凰古城沱江中下游，鄰近沈從文墓地、萬名塔、萬壽宮等景點。酒店僅提供16間客房，起居空間及浴室都十分寬敞，部分客房更配有180度或270度無敵江景陽台，奢華又打卡able！酒店亦設有免費停車場、餐廳及酒吧等設施，在酒店預訂平台上更獲得9.6/10的高評分，CP值超高！

鳳凰葦渡・江景庭院休閑美宿（虹橋風雨樓店）
房價：人均HK$251起（雅緻園景輕奢親子雙床房；包早餐）
地址：鳳凰沱江鎮回龍閣150-1號
交通：鳳凰等待站車程6分鐘
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