東京新酒店35大推介2025!「好食玩飛」記者推介多間東京精選酒店,有位於澀谷、新宿、池袋周邊,也有交通便利、高CP值選擇!如果想住新宿或上野等交通方便的地區,可以看新宿酒店推介及上野酒店推介。訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda /Klook 酒店優惠碼,以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情!(文章內提及之價錢以發稿日期為準)

東京新酒店【1】三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

開業日期2024年9月30日

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)於2024年9月底正式投入營運,築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達,來往車站亦只需步行6分鐘,地理位置優越!酒店提供187間客房及套房,配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地(Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji)

房價:人均HK$792起(標準大床房)

地址:東京都中央區築地4丁目7-1

交通:築地站或東銀座站步行6分鐘

三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【2】迦努東京(Janu Tokyo)

開幕日期:2024年3月13日

迦努東京(Janu Tokyo) 於2024年3月正式開業,坐落於六本木,是安縵旗下新品牌迦努的第一間酒店。酒店鄰近東京塔、六本木新城、麻布台之丘 森JP Tower等景點,周邊配套設施齊全!酒店提供122間客房及套房,配備露台、浴缸、特大床、咖啡機等設施,部分房間更享有東京塔景觀!酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等設施。

迦努東京(Janu Tokyo)

房價:人均HK$3936起(豪華特大床房;包早餐)

地址:東京都港區麻布台1-2-2

交通:神谷町站步行6分鐘

迦努東京搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

東京新酒店【3】Rakuragu設計酒店(Hotel Rakuragu)

開幕日期:2024年3月

Rakuragu設計酒店(Hotel Rakuragu)開業於2024年3月,坐落在日本橋,鄰近有許多著名景點及車站,吃喝玩樂都十分方便!酒店是以新型概念建成的超窄酒店,自開業即獲得超高人氣!外建築設計獨特有時尚感,客房設計則偏簡約。酒店只提供14間客房,空間十分寬敞且設備齊全,採用乾濕分離浴室,部分房間亦配備露台,可以欣賞城市景觀。

Rakuragu設計酒店(Hotel Rakuragu)

房價:人均HK$357起(雙人大床房)

地址:東京都中央區日本橋本町1-7-9

交通:三越前站步行6分鐘

Rakuragu設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【4】天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸(多美迎・御宿野乃 酒店集團)(Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring)

開幕日期:2024年1月16日

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸(多美迎・御宿野乃 酒店集團)(Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring) 在2024年1月開幕,坐落於淺草,步行可達淺草寺、仲見世商店街、隅田公園等景點。酒店設有117間房,均為和洋室房型,配備乾濕分離浴室、暖氣等,最大的房型可供4人入住。酒店亦提供溫泉、公共浴池、洗衣房、餐廳等設施。

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸(多美迎・御宿野乃 酒店集團)(Onyado Nono Asakusa Bettei Hot Spring)

房價:人均HK$574起(中等雙人床房)

地址:東京都台東區浅草2丁目7-26

交通:淺草站步行9分鐘

天然温泉 凌天之湯 御宿野乃 淺草別邸搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【5】東京澀谷英迪格酒店(Hotel Indigo Tokyo Shibuya)

開幕日期:2023年9月

東京澀谷英迪格酒店(Hotel Indigo Tokyo Shibuya)於2023年9月進駐東京澀谷,是IHG洲際酒店集團旗下在日本的第四家酒店。酒店公共空間風格相對浮誇,客房則以深藍色為主調,配以落地大玻璃窗以及豪華的浴室設計,簡約之中亦帶點時尚感。此外,酒店距離澀谷站亦僅5分鐘步程,出行方便之餘前往Shibuya Sky、Shibuya Scramble Crossing等熱門景點亦非常快捷!

東京澀谷英迪格酒店(Hotel Indigo Tokyo Shibuya)

房價:人均HKD$807起(標準房)

地址:東京都渋谷區道玄坂2-25-12

交通:JR渋谷站步行5分鐘

東京澀谷英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【6】新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店(Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel)

開幕日期:2023年5月

新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店(Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel)於2023年5月開幕,位於新宿全新地標建築歌舞伎町Tower的18至38樓,從房間看出去可以一覽無遺地看到全新宿的地貌。酒店位處於西武新宿車站旁邊,步行3分鐘即可到達。而新酒店的一大特色,是歌舞伎町Tower有很多別具特色的餐廳、酒吧、美食街,而且旁邊就是著名的歌舞伎町,想享受日本夜生活的旅遊絕對不可以錯過!

新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店(Hotel Groove Shinjuku, A Parkroyal Hotel)

房價:人均HK$710起(高級特大床房)

地址:東京都新宿區歌舞伎町1-29-1

交通:西武新宿站步行3分鐘

新宿賓樂雅環旅酒店-泛太平洋集團旗下酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【7】&這裏東京上野(&Here Tokyo Ueno)

開業日期:2024年3月15日

&這裏東京上野(&Here Tokyo Ueno)於2024年3月全新開業,鄰近上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等著名景點,距離東京地下鐵湯島站亦只需約3分鐘步程,附近也有多間便利店,地理位置優越!酒店房間空間感大,隔音好,提供和洋式房間及西式房間,最大的房間套房更可供多達6人入住!全部房間均設有乾濕分離的浴室,配備浴缸及智能馬桶,床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

&這裏東京上野(&Here Tokyo Ueno)

房價:人均HK$537起(高級雙人房)

地址:東京都台東區上野2-11-18

交通:湯島站步行3分鐘

&這裏東京上野搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【8】OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)

開業日期:2024年4月11日

OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)是星野集團旗下最新開幕的四星級酒店。酒店雖然與著名景點有段距離,但勝在與地鐵站距離近,出行方便!酒店客房均作坐擁東京街景,浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡,床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房,最多可供6人入住,更有廚房及客飯聽,空間十分寬敞!酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團(OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$526起(特大床房)

地址:東京都品川區西五反田8-4-13

交通:五反田站8分鐘步程

OMO5 東京五反田 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Klook

東京新酒店【9】東京澀谷凱悅嘉寓酒店(Hyatt House Tokyo Shibuya)

開業日期:2024年2月26日

東京澀谷凱悅嘉寓酒店(Hyatt House Tokyo Shibuya)是凱悅酒店集團旗下品牌酒店,於2024年2月26日正式開幕。客房以藍白色為主調,配以淺木色裝潢,寬敞明亮之餘,全部客房均提供洗衣機及小型廚房,非常適合家庭及長住型旅客!酒店地理位置同樣極佳,步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等人氣景點,鄰近亦有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等休閒設施,無論出行還是入住都非常方便!

東京澀谷凱悅嘉寓酒店(Hyatt House Tokyo Shibuya)

房價:人均HK$1,308起(特大床房)

地址:東京都渋谷區櫻丘町3-3

交通:渋谷站步行8分鐘

東京澀谷凱悅嘉寓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com

東京新酒店【10】東京銀座艾迪遜酒店(The Tokyo Edition, Ginza)

開業日期:2024年3月14日開幕

東京銀座艾迪遜酒店(The Tokyo Edition, Ginza)於2024年3月14日開幕,除了鄰近車站,距離松屋、三越百貨、高島屋、大丸百貨等百貨公司全部不超過10分鐘步程,如果喜歡購物的人入住這間酒店真的超方便!酒店全部房間均採用皮革及木系家具,浴室乾濕分離且備有浴缸,空間十分寬敞。套房則配有開放式客廳、用餐區及完備的廚房最多可供3人入住。酒店亦設有特色酒吧及餐廳。

東京銀座艾迪遜酒店(The Tokyo Edition, Ginza)

房價:人均HK$3,017起(城景豪華特大床房)

地址:東京都中央區銀座2-8-13

交通:銀座一丁目步行4分鐘

東京銀座艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com

東京新酒店【11】東京銀座6丁目皇家花園酒店(The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome)

開業日期:2024年5月30日

東京銀座6丁目皇家花園酒店(The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome)坐落於銀座/築地,預計將於2024年5月30日開幕,目前已經開放預訂。酒店地理位置極佳,距離銀座的著名百貨公司都不超過10分鐘步程,來往東銀座站亦只需步行大約4分鐘。附近有東銀座站,由羽田機場過去酒店十分方便。設計摩登復古,房間色彩大膽生動,全部客房均坐擁城市景觀,床頭部分有充足的電源插座。酒店亦附設室內浴場、酒吧及餐廳。

東京銀座6丁目皇家花園酒店(The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome)

房價:人均HK$494起(標準雙人床房)

地址:東京都中央區銀座6-16-14

交通:東銀座站步行4分鐘

東京銀座6丁目皇家花園酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【12】東京八重洲唐草酒店(Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu)

開業日期:2023年3月

東京八重洲唐草酒店(Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu)於2023全新開幕,共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊,步行至車站亦只需要6分鐘,旁邊的地下街亦有不少餐廳,十分方便!酒店設備十分新,房間有1至6人房,更有相連房,適合家庭客,方便照顧小朋友及長者,部分房間更設有有乾衣功能的洗衣機,讓你在長途的旅行清洗衣服。酒店每日在2樓都有提供小食及飲料!房間空間感十足,更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸,但浴室亦有採用乾濕分離,床頭部分設有各規格的電源插座,而且配有空氣清新機,非常貼心!

東京八重洲唐草酒店(Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu)

房價:人均HK$557起(超大床房)

地址:東京都中央區日本橋3-5-13

交通:東京車站步行6分鐘

東京八重洲唐草酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【13】Hotel Indigo Tokyo Shibuya

開業日期:2023年9月

Hotel Indigo Tokyo Shibuya由IHG洲際酒店所營運,同樣是在2023年開幕的新酒店,酒店貫徹了IHG品牌的特色——以時尚彩色風格所設計。有房間、通道、大堂,大家都會被新潮悅目的色彩所包圍。房間空間感十分大,可以打開2-3個行李喼,房間wi-fi也十分快。酒店位於澀谷商圈內、距澀谷車站僅5分鐘路程,亦離圈內多個商場不遠,適合喜愛購物的朋友。酒店對面有DONKI,附近有PARCO,跟Shibuya Sky也十分近。

Hotel Indigo Tokyo Shibuya搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

Hotel Indigo Tokyo Shibuya

房價:人均HK$913起(標準間)

地址:2 Chome-25-12 Dogenzaka, Shibuya City, Tokyo 150-0043, Japan, 澀谷, 東京, 日本

交通:澀谷站步行5分鐘

Hotel Indigo Tokyo Shibuya搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【14】淺草豪景酒店-旅館分館(Asakusa View Hotel Annex Rokku)

開業日期:2023年3月

淺草豪景酒店-旅館分館是東京多間今年新開幕的新酒店之中,藝術氣色最濃厚的一間。酒店部份座向的房間不但能看到富士山與晴空塔的景色,更畫上了日本傳統畫作。處身房內,猶如置身於日本的歷史之中,甚具特色。酒店附近有淺草商店街、淺草寺、樓下有藥妝店、平價超市及便利店。酒店房間十分大,廁所乾濕分離,每日補充支裝水。而酒店每日下午3-10時,在10樓都會有免費小食及飲料提供。

淺草豪景酒店-旅館分館搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草豪景酒店-旅館分館 (Asakusa View Hotel Annex Rokku)

房價:人均HK$313起(禁煙標準雙床房;3人入住)

地址:2-9-10 Asakusa, 淺草, 東京, 日本

交通:於田原町站出站後,步行約7分鐘

淺草豪景酒店-旅館分館搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【15】東京灣拉維斯塔酒店(Lavista TokyoBay)

開業日期:2022年4月15日

Dormy Inn旗下位於東京灣的全新度假村酒店,最上層設有大浴場,提供岩盤浴、桑拿及天然溫泉,浸溫泉時可以將東京鐵塔、東京晴空塔等景色盡收眼底,相當寫意!酒店距離豐洲市場約5分鐘路程,酒店內設有通道直達海鷗線市場站前,適合想遠離市區享受度假氣氛的朋友!酒店的早餐是自助方式,種類十分多,更有海鮮丼可以選擇,而晚上就有免費拉麵提供。

東京灣拉維斯塔酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京灣拉維斯塔酒店(Lavista TokyoBay)

房價:人均HK$465起(雙床間;包早餐)

地址:東京都江東區豊洲6-4-40

交通:市場前站步行4分鐘

東京灣拉維斯塔酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【16】 池袋秘密酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

開業日期:2022年3月1日

今年新開幕的酒店中,話題性極高的要數hotel hisoca!距離池袋站僅2分鐘路程,附近有星巴克和便利店,前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI,為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景!酒店隔音良好,外觀大致保留原貌,房間則以柔和的粉色系為主。酒店空間感大,浴室十分大。酒店分為2至4人房型及最多容納6人的房型,而且每間房都設有獨立桑拿,適合多人入住!如果會帶嬰兒入住,可以提早通知酒店,酒店會提早準備好嬰兒浴盆、嬰兒床、BB椅等。房間有香薰機、焗爐及擴音機,更有直髮夾。

池袋秘密酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

+ 1

池袋秘密酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

房價:人均HK$953起(基本房(特大床))

地址:東京都豊島区西池袋 1-10-4

交通:池袋站步行2分鐘

池袋秘密酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【17】秋葉原利索爾居所酒店(Hotel Resol Stay Akihabara)

開業日期:2023年4月

秋葉原利索爾居所酒店是秋葉原最新的酒店,於2023年4月開業,設備非常新淨,而且距離車站不遠——步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。辦理入住手續時,大家會得到歡迎飲品。與日本大部份新落成的酒店一樣,店方採取環保政策,大家需要在大廳自取梳、牙刷、鬚刨等衛生用品。房間空間感十足,可以打開2-3個行李箱,酒店有做隔音措施,附近也有很多餐廳、店舖可以選擇。酒店每日都會提供免費咖啡、茶等飲料。

查看秋葉原利索爾居所酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

秋葉原利索爾居所酒店(Hotel Resol Stay Akihabara)

房價:人均$319起(中型房)

地址:東京都千代田區神田須田町2-17-10

交通:從JR秋葉原站中央檢票口步行3分鐘

查看秋葉原利索爾居所酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【18】東京寶格麗酒店(Bulgari Hotel Tokyo)

開業日期:2023年4月

Bulgari Hotel Tokyo是東京最新高級奢華酒店,由意大利著名珠寶品牌寶格麗所經營,酒店位於東京車站前的摩天大樓「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓,擁有絕佳地理位置及高空優勢,將五光十色的東京市景盡收眼底。酒店採用意大利風格設計,傢俱也都是意大利名牌,房間落地玻璃有無敵美景,兩間餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理,40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平,想體驗奢華住宿,不作他選!

東京寶格麗酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京寶格麗酒店(Bulgari Hotel Tokyo)

房價:人均HK$4451起(天際線景觀豪華客房(2張雙人床))

地址:20201 Yaesu, Chuo-0ku, 東京站, 東京, 日本

交通:於京橋站出站後,步行約3分鐘

東京寶格麗酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【19】東京丸之內大都會酒店(Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi)

東京丸之內大都會酒店(Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi)位於千代田區,坐落在東京地鐵東西線上,鄰近大手町站,距離皇居僅10分鐘步程,附近有大丸百貨與地下街,更有不少特色美食及餐廳,生活機能極佳!酒店客房採用時尚現代風格,高層客房更可以遙望薩皮亞塔,欣賞到東京迷人的城市景觀,部分客房更擁有景觀大浴缸,可以看著美景放鬆身心!房間空間感十足,可以打開2-3個行李箱。

東京丸之內大都會酒店(Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi)

房價:人均HK$688起(大床房)

地址:東京都千代田區丸之內1-7-12

交通:直通JR東京車站日本橋口・從八重洲北口驗票口步行2分鐘

東京丸之內大都會酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【20】AMANEK酒店 新宿歌舞伎町(Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho)

開業日期:2023年4月28日

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町(Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho)於2023年4月28日盛大開幕,位於新宿歌舞伎町,從酒店出發到花園神社、手裏劍道場新宿互動式忍者機關屋亦在5分鐘步程內,鄰近亦有不少便利商店、大浴場、餐廳等設施,地理位置非常優越!酒店客房分為現代日式及西式風格,客房雖然設計簡約,沒有多餘裝飾,但藍白的配色亦增添了家的温馨感,部分客房亦提供日式浴缸,可以好好放鬆!

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町(Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho)

房價:人均HK$383起(標準雙人房)

地址:東京都新宿區歌舞伎町2-24-10

交通:JR新宿站徒步約10分鐘;東新宿站徒步約5分鐘;新宿三丁目徒步約8分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【21】銀座格蘭貝爾酒店(GINZA HOTEL by GRANBELL)

開業日期:2023年4月

處於銀座商圈內、交通便捷的GINZA HOTEL by GRANBELL,是圈內注重水療服務的新酒店。酒店裡的大型水療中心提供溫泉浴池、桑拿房、休息空間,讓大家完成一日的行程後鬆一鬆。要注意!由於酒店鄰近商場、交通方便、擁有水療設施,酒店經常被預訂一空。欲入住的朋友,切記及早訂房。樓下有各式各樣的食肆,三更半夜肚餓也不用怕。房間隔音好,空間感也大,可以打開2個行李箱,電視也可以看Youtube,廁所也有做乾濕分離。

銀座格蘭貝爾酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

銀座格蘭貝爾酒店(GINZA HOTEL by GRANBELL)

房價:人均HK$699起(雙床房)

地址:chuoku ginza 7-2-18, 銀座, 東京, 日本

交通:新橋站步行5分鐘;銀座站步行5分鐘

銀座格蘭貝爾酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【22】高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店(Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba)

相鐵酒店集團旗下SOTETSU GRAND FRESA品牌,主打旅遊觀光客市場,房間設計舒適簡約,浴室及厠所分離,房間空間感十足,可抗開2個行李箱。所在位置均在主要車站及觀光景點附近,最新於高田馬場開設的酒店分店,距離高田馬場站僅1分鐘路程,能乘坐鐵路輕易抵達池袋、上野、新宿、澀谷等多個旅遊熱點。酒店附近有多間餐廳及超市,Donki 及便利店,對面是大商場Big Box。而附近餐廳還營業到很晚,方便吃宵夜的你。酒店大堂有洗漱清潔用品、面霜,爽膚水,面膜等基本護理產品,茶及咖啡包供自行取用。

高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店(Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba)

開業日期:2022年4月1日

房價:人均HK$404起(高級雙人間)

地址:東京都新宿区高田馬場1-27-7

交通:高田馬場站步行1分鐘

高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【23】 OMO3淺草by星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

開業日期:2023年7月31日

「OMO3淺草by星野集團」於2023年7月31日新開幕,是OMO系列第4間位於東京的酒店,距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程,鄰近淺草寺、仲見世通等景點,地理位置非常方便!酒店共設有98間客房,風格呈現東京淺草街道繁榮,房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等,適合情侶或親子旅客。此外,「OMO3淺草」13樓頂層設有休息區,可以飽覽淺草由早到晚的街景,包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

查看OMO3 淺草 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Booking.com

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$548起(YAGURA 矢倉客房)

地址:東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通:東京地鐵銀座線「淺草站」7號出口步行約4分鐘;都營淺草線「淺草站」A5號出口步行約6分鐘

查看OMO3 淺草 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Booking.com

東京新酒店【24】東京蒙特埃瑪納酒店(蒙特利酒店集團)(Hotel Monte Hermana Tokyo(Hotel Monterey Group)

Hotel Monte Hermana Tokyo位於東京日本橋,距離JR東京站八重洲中央出口及地下鐵日本橋站3分鐘距離,周邊有不少餐廳、購物好去處,最快樓下就有藥妝店及UNIQLO,交通亦相當便利,徒步前往皇居約15分鐘,乘車前往淺草、上野、晴空塔等約20分鐘。去東京車站地下街入口1分鐘就到達。同時,去高島屋百貨、大丸百貨也十分方便。酒店客房設計主打江戶色彩,木系簡約風格。房間空間感都大,可以足夠打開2個行李箱。酒店有提供洗衣機微波爐。

東京蒙特埃瑪納酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com

+ 1

東京蒙特埃瑪納酒店(蒙特利酒店集團)(Hotel Monte Hermana Tokyo(Hotel Monterey Group))

開業日期:2022年7月16日

房價:人均HK$442起(雙人房)

地址:東京都中央区日本橋3丁目3番15号

交通:JR東京站八重洲中央口步行3分鐘;東京地鐵·都營地鐵日本橋站步行3分鐘

東京蒙特埃瑪納酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【25】TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK

開業日期:2023年9月

TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK於早前開幕,是東京最新的酒店住宿。酒店主打林景無邊際泳池,讓大家一邊在高處暢泳,一邊欣賞樹林的美貌。此外,酒店採用木系風格裝修,衣櫃、椅子、床架都有暖色的木頭所製作,予人溫暖的感覺。酒店樓下就有Fuglen Tokyo,是東京必到的北歐咖啡店之一。

TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK

房價:人均HK$1818起(標準間)

地址:1-15-2 Tomigaya, Shibuya-ku, 澀谷, 東京, 日本

交通:代代木八幡站步行10分鐘

TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【26】BELLUSTAR東京泛太平洋酒店(BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel)

開業日期:2023年5月

於今年4月落成的東急歌舞伎町塔,集潮流商店、主題食肆、劇場、大型遊樂中心「namco TOKYO」於一身。塔內的39至47樓,還有一座名為BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel的新酒店。酒店於2023年5月開業,主打能夠於高處欣賞東京天際線的房間。酒店每間房間、餐廳都有落地玻璃,景色一覽無遺。而大家乘搭升降機下樓後,便能立場暢玩塔內的設施。酒店附近的百貨公司都是十分近,餐廳也是5-10分鐘內可以到達,營業時間有些更可以達到晚上12時,非常方便。

BELLUSTAR東京泛太平洋酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

BELLUSTAR東京泛太平洋酒店 (BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel)

房價:人均HK$1308起(一室公寓(特大床))

地址:Kabukichō, 1-29-1 TOKYU KABUKICHO TOWER, 新宿, 東京, 日本

交通:於新宿站東口出站,再步行約5分鐘

BELLUSTAR東京泛太平洋酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【27】淺草東武酒店(Asakusa Tobu Hotel)

淺草東武酒店(Asakusa Tobu Hotel)位於東京台東區,旁邊就是雷門及Skytree,步行1分鐘便到淺草站,樓下竟有附近亦有商店街、大量餐廳食肆、24小時的藥妝店及大型購物中心,吃喝玩樂一應俱全!酒店有多種房間大小、空間感也十分大,可以放得下兩個大行李箱,有不同的裝潢風格的房型可供選擇,除了採用乾濕分離設計,更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房,深受旅客的歡迎,更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」,於網站獲得9.2/10的評分,其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店(Asakusa Tobu Hotel)

房價:人均HK$484起(雙人房A)

地址:1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032

交通:東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘

搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com|Booking.com

東京新酒店【28】VESSEL INN高田馬場飯店(VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE)

開業日期:2023年3月

2023年3月新落成的VESSEL INN高田馬場飯店交通甚為方便。酒店處於高田馬場站之毗鄰,步行約1分鐘便能夠乘搭鐵路,距離新宿、渋谷、池袋也很近。酒店生活機能十分完善,樓下就便利店,附近有DONKI、超市、餐廳一應俱全。此外,酒店的房間具備爐具,方便大家將食品翻熱,即使在離酒店較遠的食肆買宵夜,回酒店後也不怕食物變得冷而乏味。房間內空間也十分大,可以打開2個行李箱。酒店早餐十分出色,提供魚生、三文魚子、唐揚雞等。

VESSEL INN高田馬場飯店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

VESSEL INN高田馬場飯店(VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE)

房價:人均HK$341起(雙人間)

地址:2-17-4Takadanobaba, Shinjuku. Tokyo, 新宿, 東京, 日本

交通:於高田馬場站出站後,步行約1分鐘

VESSEL INN高田馬場飯店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【29】宜必思尚品東京東銀座酒店(ibis Styles Tokyo Ginza East)

開業日期:2023年6月

宜必思尚品東京東銀座酒店於2023年中開幕,作為新酒店,設施新淨和貼心,最大優點是交通便利,幾分鐘路程內可到不同地鐵站,方便出行到相對應景點,如果不怕走路,十多分鍾可步行到東京車站,可以乘搭JR。而酒店的升降機是需要匙咭的,更加安全。

房間方面,酒店走性價比路線,房間設計方便舒適和乾淨,空間感大,房間插頭也十分多。另外酒店11樓設有大浴場,有室內和室外池,住客可以泡浴消除疲勞,然後享用免費雪條,晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯。

宜必思尚品東京東銀座酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

宜必思尚品東京東銀座酒店(ibis Styles Tokyo Ginza East)

房價:人均HK$470起(標準雙人間)

地址:東京都, Chuo-ku Shintomi 1-2-13

交通:東京地下鐵寶町站步行約4分鐘、新富町站步行約5分鐘

宜必思尚品東京東銀座酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

東京新酒店【30】淺草新禦徒町站前APA酒店(APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae)

日本APA酒店集團於東京淺草區再開設一間新酒店!這間新酒店距離都營大江戶線淺草新御徒町站約1分鐘路程,方便前往淺草、上野、晴空塔等熱門東京景點,而酒店其實附近有3個不同的地鐵站,可以根據自己的行程而選擇。酒店設計屬商務簡約型,房間時尚舒適,酒店隔音設施良好,提供4種房型。酒店附近有多間便利店、超市及藥妝店。

淺草新禦徒町站前APA酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Booking.com|Klook

+ 1

淺草新禦徒町站前APA酒店(APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae)

開業日期:2022年7月1日

房價:人均HK$161起(標準房)

地址:東京都台東区元浅草1-6-11

交通:地下鐵稻荷町站步行6分鐘

淺草新禦徒町站前APA酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Booking.com|Klook

東京新酒店【31】新宿九小時女性旅館(Nine Hours Woman Shinjuku)

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務,在2022年4月於東京新宿開設全新膠囊酒店「ナインアワーズ ウーマン新宿」,更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店,酒店隔音設施良好,每天也有毛巾可以更換!酒店提供24小時入住服務,距離新宿三丁目站約2分鐘路程,步行往澀谷僅約15分鐘路程!膠囊酒店僅容許女性入住,適合獨遊的女性朋友,落街就可以購物。

新宿九小時女性旅館搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

新宿九小時女性旅館(Nine Hours Woman Shinjuku)

開業日期:2022年4月29日

房價:人均HK$259起(女士專用房)

地址:東京都新宿区新宿2-13-7

交通:地鐵新宿三丁目站步行2分鐘;新宿御苑前站步行3分鐘

新宿九小時女性旅館搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【32】赤羽Holic Hotel(Akabane Holic Hotel)

HOLIC HOTELS旗下全新酒店日文名稱「赤羽ホリックホテル」,距離赤羽站僅1分鐘路程,附近有齊Donki、便利店及餐廳,亦可以徒步前往赤羽一番街及赤羽八蟠神參觀,前往埼玉超級競技場只需約20分鐘車程,方便一眾「追星族」睇演唱會!房型方面亦頗多選擇,除單人房及雙人房,亦有多人房可供選擇。廁所沖涼乾濕分離,房間空間感大,可以打開2個行李箱,酒店更有免費大浴場,由早上6時,到凌晨1時,都可以入去放鬆一下。酒店附近松屋等多間餐廳,也有Lawson、Familymart等多間便利店,附近也有4間超市,生活機能完善。

赤羽Holic Hotel搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com |Booking.com

+ 2

赤羽Holic Hotel(Akabane Holic Hotel)

開業日期:2022年4月1日

房價:人均HK$227起(雙人房)

地址:東京都北区赤羽1丁目4番4号

交通:JR赤羽站步行1分鐘

赤羽Holic Hotel搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com |Booking.com

東京新酒店【33】東京押上京成里士滿酒店(Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage)

連鎖酒店集團Richmond Hotel旗下的全新酒店,距離東京晴空塔及押上站僅1分鐘路程,不論是購物抑或歎美食都非常方便!房型方面,有雙人單床房、豪華雙床房等。酒店房間可以看到晴空塔。酒店樓下有family mart,附近有24小時營業超市、Skytreen商場及多間餐廳,選擇十分多。酒店附近有巴士直達迪士尼和機場。

東京押上京成里士滿酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京押上京成里士滿酒店(Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage)

開業日期:2022年3月14日

房價:人均HK$248起(城景標準雙人房(無天空樹景))

地址:東京都墨田区押上1-8-23

交通:地鐵押上站步行1分鐘

東京押上京成里士滿酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

東京新酒店【34】大森JR-東梅茨酒店(JR-EAST HOTEL METS OMORI)

相信大家對JR東日本旗下酒店不陌生,主打設計性和功能性,位於品川及川崎之間的JR大森站上方開設全新酒店。酒店距離JR大森站僅1分鐘路程,乘坐JR鐵路可在30分鐘內,到達東京、新宿、六本木、澀谷等旅遊熱點。另外,酒店門口有羽田空港巴士,如要去羽田機場就十分推薦這間酒店。酒店共提供199間房間,以綠色及木色設計位置,自然簡約。酒店位置商場樓上,附近有一間營業24小時的超市,也有多間食肆開到零晨。酒店大堂有不同的日用品可以免費自取。

大森JR-東梅茨酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

大森JR-東梅茨酒店(JR-EAST HOTEL METS OMORI)

開業日期:2022年9月28日

房價:人均HK$222起(高級單床房)

地址:東京都大田區大森北1-6-16

交通:JR大森站步行1分鐘

大森JR-東梅茨酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Klook

東京新酒店【35】OMO3 東京赤阪 by 星野集團

星野集團「OMO」系列酒店向來性價比甚高,而東京最新開的「OMO3東京赤坂」為OMO系第3間酒店,距離赤坂站約3分鐘路程,方便前往六本木、明治神宮等人氣景點。房間以簡約設計為主,提供多種房型, 房間隔音設備良好,洗手間也有做乾濕分離。酒店地理位置十分好,對面有便能店及超市,附近也有幾間藥妝店及餐廳。酒店也有提供洗衣機、乾衣機、微波爐及已過濾的水機。

OMO3 東京赤阪搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

OMO3 東京赤阪 by 星野集團

開業日期:2022年1月7日

房價:人均HK$401起(雙人間)

地址:東京都豊島区西池袋 1-10-4

交通:東京都地下鐵丸之內、銀座線「赤坂見附」站步行3分鐘

OMO3 東京赤阪搶先預訂優惠👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com

