深圳浪漫酒店10間｜無邊際泳池/360°旋轉餐廳/沙灘禮堂/天空之鏡

撰文：陳映蓉
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深圳浪漫酒店推介2025｜情人節、紀念日及生日一年只有一次，當然要揀一個浪漫的場所好好慶祝！《香港01》整合10間氛圍浪漫的深圳酒店，有酒店配備無邊際泳池、海景露台等設施，更有酒店設有Aranya同款沙灘禮堂及天空之鏡，人均$218起！

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深圳浪漫酒店推介【1】深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）於2025年全新開幕，坐落在寶安區，鄰近前海HOP天地、深圳濱海藝術中心等景點。酒店共有289間客房，配備寬敞的起居室及浴室，大面積落地窗坐擁城市景觀，部分房型更配備超大户外露台，在房內看夜景更浪漫！酒店附設室內恆溫泳池、健身室、4間餐廳及酒吧，並提供免費停車場。

深圳前海華僑城瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen Bao'an）
房價：人均HK$949起（豪華城景大床房 ‹繁華都市景觀›；包餐飲折扣、管家服務）
地址：深圳市寶安區興業路1088號
交通：寶安站步行7分鐘
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深圳浪漫酒店推介【2】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀，非常浪漫！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時健身室、3間餐廳等，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）
房價：人均HK$260起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）
地址：深圳市龍華區浪韻路8號
交通：陽台山東站車程16分鐘
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深圳浪漫酒店推介【3】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年開幕，步行3分鐘可達地鐵站。酒店擁有272間房，盡覽城市或深灣美景，房內配備浴缸及音響設備，套房更設有獨立客廳和飯廳。酒店提供的室內泳池更坐擁無敵市景，可以坐在窗前躺椅盡情打卡！酒店餐廳還設有奢華的旋轉樓梯，在這裡拍照絕對出片！

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK$924起（豪華城景雙床房；包餐飲折扣）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳浪漫酒店推介【4】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店提供專屬海灘區、2個室外游泳池、空中庭院、健身室、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，浪漫又奢華，最小的房型也有近50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$823起（豪華海景大床房；包早餐、晚間M秀或主題派對、專業旅拍）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙站步行7分鐘
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深圳浪漫酒店推介【5】深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘及大梅沙海灘。酒店客房坐擁浪漫的海景及庭園景色，設有露台及浴缸。酒店亦設有6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

深圳大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$640起（豪華海景客房；包早餐、小童親子活動、精美旅拍）
地址：深圳鹽田區鹽葵路9號
交通：大梅沙站步行12分鐘
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深圳浪漫酒店推介【6】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）
房價：人均HK$972起（柏悦大床間；包SPA代金券）
地址：深圳福田區益田路5023號
交通：購物公園站步行5分鐘
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深圳浪漫酒店推介【7】深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）位置方便，毗鄰東門老街、金光華購物廣場等，酒店客房簡約大方，更配備半開放式浴室及浴缸。入住酒店更免費享用24小時健身中心、天台室外泳池、免費私人停車場等設施，更可前往位於酒店50樓的雲景軒旋轉餐廳，餐廳每2小時一圈的速度，可以盡情欣賞深圳360°全景風貌，享受浪漫的夜晚！

深圳彭年萬麗酒店（Renaissance Shenzhen Luohu）
房價：人均HK$281起（豪華大床房；包雲景軒旋轉餐廳¥200餐飲折扣券）
地址：深圳市羅湖區嘉賓路2002號
交通：國貿地鐵站8分鐘步程
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深圳浪漫酒店推介【8】在海邊海景泡池度假別墅（深圳較場尾沙灘店）

在海邊海景泡池度假別墅（深圳較場尾沙灘店）於2024年開幕，鄰近較場尾海灘，在房內都可以欣賞到浪漫海景！此外，房間亦配備大露台、洗衣機、投影機、免費迷你吧等，部分房型更設有韆鞦、海景浴缸及可以燒烤的戶外平台。民宿另設健身室、水上樂園、泳池、餐廳等設施，更擁有Aranya同款沙灘禮堂，及可以俯瞰整片海灣的樓頂天空之境！

在海邊海景泡池度假別墅（深圳較場尾沙灘店）
房價：人均HK$382起（山景露台家庭雙床房；包海景精緻下午茶、糖水、20分鐘旅拍攝影套餐）
地址：深圳龍崗區海濱路18號
交通：惠陽站車程約1小時
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深圳浪漫酒店推介【9】深圳官湖祕野礁石海景美宿

深圳官湖祕野礁石海景美宿於2024年開幕，坐落在有「深圳版鐮倉」的官湖沙灘旁。酒店共有22間客房，房間均有無敵海景！大部分房間內設有海景浴缸或海景泡池，並帶有寬敞露台，非常值得打卡留念！酒店亦附設戶外無邊際游泳池、日光浴場、公共浴池、公共海灘等，並提供水上活動及一系列餐飲設施及服務，更有免費20分鐘專屬攝影服務！

深圳官湖祕野礁石海景美宿
房價：人均HK$718起（海逅·海景大床房B202；包早餐、下午茶、糖水、迷你吧、管家服務、專屬攝影服務）
地址：深圳龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓
交通：小梅沙站車程38分鐘
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深圳浪漫酒店推介【10】Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）於2024年開幕，是位於七星灣旁邊的法式民宿，鄰近桔釣沙及東家灣沙灘。酒店房間同樣採用法式風格，坐擁山景或海景，配備投影機、智能客控等設施，部分房型亦設有大露台及海景獨立大泡池，房間各處都非常打卡able！酒店另配備室外游泳池、戶外燒烤區、餐廳及酒吧等設施。

Mello覓樂民宿（Mello Hotels & Resorts）
房價：人均HK$218起（盧瓦爾·精緻山景房；包早餐）
地址：深圳龍崗區南澳街道東山村81號A201
交通：惠陽站車程約1小時
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