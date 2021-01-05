新冠肺炎．最新｜昨初步確診約30宗　公務員WFH延長至1月20日

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（4日）公布新增確診個案反彈至53宗，累計增至9,018宗。昨日初步確診約30宗。港府發言人表示，因應疫情非常嚴峻，除提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其餘政府僱員留家工作安排將延續至1月20日。 瑪嘉烈醫院爆發院內感染，一名66歲骨髓瘤女病人（個案#8937）上月28日到過內科日間病房打針，於元旦日（1日）不適入院﹐其後確診，院方追查後再發現至少一名護士、一名醫生以及2名病人都對病毒呈陽性，合共5人「中招」。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇料患者人數尚會增加。 另外，將藍隧道地盤群組再增11人感染，累計12人確診，受影響工程包括搭棚防水雜工釘板，衞生防護中心已建議地盤全體停工。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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新冠肺炎｜農曆年前限聚難鬆 陳肇始︰需要時探討規管家庭聚會

【09:53】第四波疫情持續，政府昨日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日，又預料農曆新年前放寬機會不高。食物及衞生局局長陳肇始今日（5日）在電台節目表示，呼籲市民不要跨家庭圈聚會，減低傳播風險，如有需要時，亦會探討針對家庭聚會的措施。她又稱，明白有聲音指，如在家都要規管，會過於嚴厲，強調政府會密切留意情況。

陳肇始昨（4日）公布，各項防疫措施會延長至1月20日，包括晚市禁堂食、2人限聚令。(資料圖片／張浩維攝)

新冠疫苗｜陳肇始：製造商送貨日期待敲定 力爭2月開始接種

【09:43】政府日前透露擬於下月起為市民接種新冠疫苗，食物及衞生局局長陳肇始今(5日)於商台受訪時表示，目前正與製造商緊密聯繫，送貨日期待敲定，港府力爭維持2月接種時間表。至於會否安排全港市民先接種第一針疫苗，她則指須視乎來貨時間，目前言之尚早。

【09:00】政府發言人表示，因應疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取措施，大幅減少社區人流和社交接觸。港府今日（5日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月20日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月20日前再檢視情況。

確診食肆｜增6餐廳 旺角兆萬極上帝王水產、8度海逸酒店餐廳上榜

【00:25】本港新冠肺炎疫情持續，周一（4日）單日新增53宗確診個案，累計達9,018宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增6間餐廳有患者足迹，當中包括位於旺角兆萬中心「極上帝王水產」，以及土瓜灣8度海逸酒店的「8度餐廳」，兩間餐廳分別有提供「放題」及自助餐；位於青衣城的「小王牛肉麵」、油塘大本型「客家好棧」等餐廳亦分別有確診者到訪過。

另外，更新的大廈名單中亦新增國泰航空貨運站辦公室大樓。翻查資料，國泰航空貨運站早前已有兩名確診者到訪過。

確診大廈｜將藍隧道12患者住址曝光 集中居元朗油麻地

【00:00】新冠肺炎疫情持續，本港今日（4日）新增53宗確診個案，累計有9,018人染疫。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，將軍澳藍田隧道地盤最新爆發的群組中，12名患者的住址分佈多區，不少人住在元朗及油麻地，亦有個別患者住在荃灣及將軍澳。

至於納入強制檢測名單的灣仔積福大廈，今日再多一名2歲男童染疫，即累計已是第11人中招。

延伸閱讀：新冠肺炎・1.4｜確診宗數反彈至53宗 瑪嘉烈醫院病房爆疫限聚令｜措施延14天至1月20日 陳肇始：農曆新年前放寬機會不大增53確診 6無源頭創個半月新低 瑪嘉烈醫院日間內科病房須強檢新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院病房五人染疫 袁國勇：料再有人確診

▼袁國勇教授到瑪嘉烈醫院調查▼

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