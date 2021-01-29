新冠肺炎．最新｜東發大廈完成強制檢測　無人確診　190戶未應門

撰文： 鄭翠碧 陳家怡 袁澍 張嘉敏 黃金棋 王潔恩 鄧穎琳 金偉諾 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-29 07:41

新冠肺炎第四波疫情未止，因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況，港府昨晚7時於突襲封區，屬當局第3度啟動封區強制檢測。 政府今晨發聲明，指東發大廈清晨7時已完成強制檢測，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府表示會另行公布正式解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在登記後經由指定出口離開。

【07:30】東發大廈住户登記後可取得一盒口罩離開。有住户稱，曾於早上5時許下樓嘗試離開不果，對整體安排滿意，但指政府應更早「封區」，以令居民安心。有住户則不滿政府太遲派發糧食，稱昨晚只可食蘿蔔糕作晚餐。

東發大廈住户登記後可取得一盒口罩離開。(張嘉敏攝)

【07:00】政府聲明指，今日（29日）上午約七時完成東發大廈強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式解封時間。

政府指自今日上午七時起，北角指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立12個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，扣除C座住戶被撤離的6及7號單位，約190戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

▼東發大廈封區情況▼

+ 4 + 4 + 4

▼東發大廈封區情況．物資▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。

此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。

確診食肆｜增6間餐廳 啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜

昨日總覽：新冠肺炎．1.28｜東發大廈突襲封區檢測 政府料早上7時可解封

北角東發大廈突襲封區檢測 居民：若驗出陰性將考慮暫時搬走

東發大廈封區檢測 A、B、C、D座列受限區域 目標明早7時完成

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

▼東發大廈封區情況．居民檢測▼

+ 3 + 3 + 3

▼過去14日患者住所及行蹤▼

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確診大廈｜東區增9宗個案 超油尖旺區居首 西半山樂信臺3座上榜

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超越7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。

▼東發大廈封區情況．官員巡視▼

增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種

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【00:01】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

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