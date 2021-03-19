新冠肺炎．最新｜政府預告逾五成市民接種疫苗　可放寛防疫措施

撰文： 李恩慈 黃金棋 孔繁栩 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-19 08:00

新冠肺炎疫情持續，衞生署周四（18日）公布新增10宗確診個案，累計增至11,351宗。此外，初步確診則有約10宗 衞生防護中心總監林文健表示，倘若本港疫苗接種覆蓋率達50%以上，本港有條件迟寬防疫措施。

3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:15】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會周四舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健會後表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施；而部份場所如老人院等，接種率若高至100%，亦可放寬探訪。

委員會又指，現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效。」至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

疫苗｜復必泰可應對變種病毒 林文健：接種率逾半可放寬防疫措施

3月18日患者居所及行蹤

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【00:01】根據衞生防護中心周四晚公布最新患者資料，中西區有3棟大廈上榜，而薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者；周三（17日）晚被列受限區域的銅鑼灣海宮大廈，亦有一名URSUS患者。

至於患者所到食肆名單就新增3間餐廳，一名無源頭個案女患者本月6日發病，發病後到過中西區荷李活中心居酒屋TMK Punk & Rolls，另外一名15歲就讀聖公會諸聖中學男生，就曾於油尖旺金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家用膳。

確診大廈食肆｜女患者病發後曾到TMK Punk & Rolls 吉野家上榜

0318食肆

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