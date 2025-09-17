施政報告2025直播｜房屋政策、北都發展、外勞政策如何優化成焦點

【施政報告派錢、施政報告懶人包、施政報告直播、租置計劃、樓巿】行政長官李家超今日（17日）上午11時將發表《施政報告》2025，新一份《施政報告》主題及沿用綠色封面，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，北部都會區發展、有什麼拆牆鬆綁政策料是重點、優化引入外勞的「補充勞工優化計劃」、推行高級公務員責任制亦是焦點。施政報告有否派錢？惠民措施最新消息持續更新。施政報告2025，《香港01》將全程直播。



16隻字主題 談改革繫民生發揮優勢

李家超發表任內第四份《施政報告》，他周二（16日）指沿用綠色代表活力及延續性，香港會一年一年向前邁進。今次主題是「深化改革心繫民生，發揮優勢同創未來」，會有短、中、長期政策落實政府理念。

新一份施政報告主題曝光，談改革繫民生發揮優勢。（李家超FB）

諮詢期接收逾萬份意見書

他指，《施政報告》發表後團隊會到不同媒體組織解說政策，希望大家支持施政報告。他重提過去三個月諮詢期，舉辦了40多場諮詢會接觸不同界別人士，收到超過10,100份意見書，反映市民對政府施政既重視同關心，而自己亦有到社區探訪與市民交流。