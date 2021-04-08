新冠肺炎．4.8｜9人接種疫苗後送院　67歲婦打復必泰後全身麻痺

撰文： 歐陽德浩 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 陳淑霞 黃詠榆 林穎嫺 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-08 23:30

本港新冠肺炎疫情反彈，周四新增10宗確診個案，2宗本地個案當中，有一宗屬感染源頭不明，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，患者鮮有出門。屯門連環爆疫，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不排除區內有隱形傳播鏈。

【22:55】政府公布，截至今日零時零分，過去24小時共有九宗送院個案，其中七人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

值得注意是，一名67歲女子昨在元朗社區疫苗中心接種第二劑復必泰疫苗後，全身麻痺及虛弱、中央胸痛，送往博愛醫院治理，需留醫觀察。

新冠疫苗｜9人打針後送院 67歲婦打復必泰後全身麻痺、中央胸痛

此外，截至今晚8時，政府已為市民接種共約700,100劑新冠疫苗，當中約529,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約339,400名接種科興疫苗，約190,000名市接種復必泰疫苗。約170,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約116,200名接種科興疫苗，約54,500名接種復必泰疫苗。

科興的滅活疫苗。（資料圖片／羅國輝攝）

【22:30】政府自2月26日起正式推行科興疫苗接種計劃，所有打針的市民按建議應相隔28天便接種第二劑疫苗，但《香港01》整理數據後發現，自2月26日計起的13天內，共有超過1.7萬人無按時在28天後打第二針。

有香港專家認為數據有參考價值，直言如保護率只得3%，如同無打針一樣，極易受到感染，呼籲市民應按時打針，否則每遲一天就愈危險。專家更指出，如保護率較低將有利變種病毒誕生及傳播，後果嚴重。

1.7萬人無按時打第二劑科興疫苗 研究揭只打第一針保護率僅3%？

政府今日（8日）宣布，將屯門安定邨愛定商場納入強測檢測公告。（愛定商場圖片）

【21:25】政府公布，由於有數個確診個案曾到訪屯門愛定商場(即H.A.N.D.S商場)，故將該商場納入強制檢測公告，任何在3月26日至4月8日期間曾身處該商場超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於4月10日或之前接受檢測。受檢人士若在4月6日至4月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（四月九日）會在屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站。

強制檢測｜屯門H.A.N.D.S商場上榜 曾逗留兩小時以上皆須檢測

【20:30】菲律賓輸入個案持續，部份患者更帶有變種病毒。據了解，菲律賓駐港領事代表今日（８日）與本港僱傭組織開會，研究安排菲傭來港前接種新冠疫苗。據知，菲方對安排表示歡迎，認為有助回復香港僱主信心，惟菲律賓國內疫苗供應不足，菲傭在接種優先次序排第十，需進一步研究。

外傭中介組織杳港僱傭公會指，港府已購入大量疫苗，建議捐出約2萬劑科興疫苗供準備來工作的外傭，有助減低病毒輸入風險

外傭中介倡菲傭接種疫苗針後才來港 菲律賓領事歡迎惟憂不夠貨

香港僱傭公會建議菲律賓安排讓準備來港的外傭接種新冠疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

【20:10】歐洲多國相繼有人接種「牛津大學-阿斯利康」新冠疫苗後出現血栓致死，歐洲藥品管理局評定疫苗與罕有血栓有關。本港有專家建議港府減少阿斯利康疫苗的訂購數目，甚至不建議買入，轉為考慮採購美國強生疫苗。

阿斯利康疫苗採用腺病毒載體技術，翻查資料，全球使用同類型技術而獲准採用的疫苗有五款，以下為讀者解說相關疫苗的使用情況。

阿斯利康｜三款腺病毒疫苗已獲世衞認可 俄羅斯疫苗保護率逾九成

【19:45】德國藥廠BioNTech表示，其生產的復必泰疫苗將於下周運送約34萬劑到香港及澳門地區，其中香港會獲發317,850劑，澳門則會分得29,250劑。

復必泰｜30萬劑料月中耗盡 BioNTech︰下周將運約31萬劑疫苗供港

港府將安排兩班英國包機，由國泰航空接載港人回港。（資料圖片）

【18:30】港府將安排兩班英國包機接載滯英港人回港，機票今日（8日）香港時間下午4時於開售，惟網頁系統一度「死機」。有居英港人一早進入網頁準備搶票，但網頁一直顯示「技術問題」，根本無法查看航班座位及價錢，由於只有兩班航機，座位有限，擔心最終未能購票，感到十分着急，「真係好無助、好被動，萬一賣晒，就要視乎香港政府點處理」。

英國返港專機｜七旬老爺滯英半年 新抱搶飛遇網站死機：好無助

國泰網頁一直「死機」，僅顯示「System Maintenance」，至下午5時網頁指遇到技術問題，着旅客稍後再登入。（受訪者提供圖片）

【18:00】香港體育學院於3月25日，已為運動員接種第一劑科興疫苗，今日（8日）則安排選擇復必泰疫苗的運動員接種第一劑。公務員事務局局長聶德權亦於今日到訪香港體育學院，與體院主席林大輝一同視察接種疫苗的情況。他指，運動員經常要到海外集訓和參加比賽，因此特別安排運動員接種，並祝願他們日後能為香港爭取佳績。

體育學院安排運動員接種第一劑復必泰 聶德權籲市民盡早預約

【17:36】30萬劑復必泰疫苗本周一（5日）恢復接種，近三日平均有22,000多人打針，以有關使用量推算，兩周內即下周末便會耗盡。公務員事務局局長聶德權日前更稱，復必泰疫苗供應有限，「想接種要趁早」。



阿斯利康疫苗在歐洲亦出現信心危機，有專家憂慮會令復必泰疫苗出口供應緊張；有藥劑師就稱，一旦因疫苗供應不足要再次暫停復必泰疫苗接種，勢必打擊市民打針意欲。

復必泰｜日均2.2萬人接種 30萬劑料月中耗盡 專家憂短缺無針打

【17:28】歐洲藥品管理局（EMA）的安全委員會周三（7日）發聲明稱，英國牛津-阿斯利康疫苗與血栓可能有關，血栓應被列為疫苗的罕有副作用，多個國家早前已相繼宣布暫停接種。



港府早前擬購入750萬劑阿斯利康疫苗，有專家指不建議購入。阿斯利康藥廠回覆《香港01》表示，目前計劃保持不變，將繼續與香港和澳門政府緊密合作，按照協議向香港及澳門市民提供阿斯利康新冠疫苗。



被問到會否轉用其他疫苗、減少訂購阿斯利康疫苗數目，食物及衞生局則表示，由於政府已與疫苗製造商簽訂保密協議，未能透露有關個別疫苗的資料。

阿斯利康│與血栓或有關專家不建議購入 藥廠覆01：疫苗將續供港

安心出行｜食環署復活節檢控15間餐廳 涉未確保顧客嘟app或登記

【15:23】新冠肺炎疫苗注射正展開，惟不少人擔心效用及副作用等問題而不考慮接種。早前，88歲的演員黃夏蕙因腳痛看醫生，診所即為她同時注射科興疫苗，有指她曾擔心效果而想「溝針」注射復必泰疫苗。昨日（7日）她最終按原定計劃打第二針科興疫苗，完成後她向《香港01》表示打針全因為自願，「我為人為己去打針，我相信個醫生，檢查晒我血壓又無長期病去打針，好安全！」

她形容，自己是診所內「第二年紀大」的接種者，因想為己為人，跟年輕人一同外訪登場而接種，現時完成注射「安樂晒」放心周圍去，但問到會否「除罩相見」？她說，「當然要戴口罩！唔得！會拉㗎！」

黃夏蕙打第二針科興 同場年紀第二最大：安樂哂，會繼續戴口罩

藝人黃夏蕙昨日（7日）在診所接種科興第二針，接種疫苗後，於診所門外坐著休息十多分鐘，期間「無時定」左逛逛右走走。（羅君豪攝）

【14:20】新冠肺炎疫情持續，本港今日（8日）新增10宗個案，當中有8宗是輸入個案，分別有5人來自菲律賓，另有3人從印尼抵港。另有一宗是源頭不明的感染個案。

該宗源頭不明個案涉及一名70歲女士，住在屯門友愛邨愛暉樓第3座，是昨日疫情記者會已曾交待的初步確診患者，現時她已經證實確診。

今增10人染疫 8宗為輸入5宗來自菲律賓 友愛邨70歲婦無源頭確診

【12:00】消息指，今日增約10宗個案，包括一宗源頭不明個案。

【12:00】友愛邨愛暉樓第3座有兩宗無源頭個案，被列入強制檢測大廈，政府今早（8日）在愛暉樓下設置流動採樣車，由華大基因承辦，不少居民排隊接受採樣。有住戶表示，不清楚染疫單位位置，故不知與自己單位是否相近，會更注意個人衞生「唔擔心得咁多」。對於當局指調查方向包括附近商場街市，當區區議員表示，關注愛暉樓斜對面的友愛街市落貨區衞生問題。

屯門爆疫｜愛暉樓設流動採樣 住戶：唔擔心咁多 會注意個人衛生

四行業絕食行動結束 業界盼復業兼獲賠償 官員稱要視乎疫情走勢

【10:30】酒吧及麻雀館等4個業界日前結束爭取復業的絕食行動，有參與者表示，對於能夠約見政府官員感開心，會上業界要求當局批准盡快復業及賠償，以後亦切勿再「一刀切」勒令業界全面停業。不過業界透露，政府官員在會上未提任何承諾，只表示復業與否，需要視乎疫情走勢。

阿斯利康疫苗│增腦血栓風險 許樹昌崔俊明紛建議政府改購美國強生

【10:00】本港打算購入的牛津大學及阿斯利康共同研發的疫苗，被歐洲藥品管理局確立與腦部血栓個案有關。政府專家許樹昌及藥劑師學會會長崔俊明分別建議政府棄買或減買阿斯利康疫苗，轉投只接種一劑的美國強生疫苗，又指該疫苗對南非變種病毒的保護率高達50%。

他提到接種者腦靜脈竇血栓個案集中在歐洲年輕女性，估計當地女士多服用避孕藥有關，因為該藥本身都可能會引致血栓。崔俊明指出，港府早前已跟阿斯利康簽署協議，可能必須購買一定數量的疫苗，建議政府大減數量，由750萬劑減一半避免浪費，「香港市民（負面報道）敏感啲，對呢啲副作用都未必想接種」，認為政府不應只依賴現有的科興及復必泰疫苗，舉例早前復必泰疫苗有包裝問題，只能依賴科興疫苗，對香港疫苗接種計劃有風險。

新冠肺炎｜菲律賓疫情嚴重 許樹昌：應禁抵港但港人對外傭有需求

【09:30】本港第四波疫情平穩，確診個案中大部分都是輸入個案。政府專家許樹昌認為，以防疫而言，應禁止菲律賓航班抵港，但政府需要考慮到港人對外傭的需求，認為政府亦可考慮容許已接種新冠疫苗的菲傭入境。

至於應否只容許已接種疫苗的菲傭抵港。許樹昌稱，打針後病毒仍可能傳染他人，「流行緊嘅變種病毒，打針未必覆蓋到，打咗好過完全無打」。他又認為，醫管局及安老院舍可放寬接種者探訪，探訪人士需打完兩針後14日，接受快速測試，並在戴口罩及保持手部衞生下探訪。

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專訪｜孔繁毅：中風死亡因疫苗計劃才被突顯 望至少300萬人打針

【08:00】全球各地都展開疫苗接種競賽，接種率越高越受到關注。本港新冠疫苗接種計劃開始近一個半月，超過51萬人已接種第一針疫苗，佔目標人口近8%，期間15人離世、約10人面癱。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅從大學、醫院，跳入添馬艦協助推動疫苗接種，他感到市民對疫苗的憂慮，比起接種計劃開始前多，但自言不感氣餒相信時間可證明疫苗安全，認為現時接種速度不錯，復必泰疫苗恢復打針後接種率都會上升，期望7月會有一半成年人，至少300萬人打針。

香港接種率，較接近同時起步的智利、烏拉圭及巴西慢。（Our World in Data網站）

專訪｜港大「溝針」研究今起招募100人 孔繁毅料抗體高復必泰20%

【08:00】新冠疫苗要注射兩支同款針劑，早前引起關注的「溝針」研究，今日（8日）正式開始招募100名市民參與，他們會先注射BioNTech復必泰疫苗，28日後再打科興疫苗。項目負責人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》專訪時估計，「溝針」的抗體水平中位數，會較接種兩針復必泰疫苗還要高20%，而副作用則較低，期望擔心疫苗副作用的市民不再卻步，藉此提升接種人數，預計參與者打針後半年有初步數據，成果刊登在權威醫學期刊後，便可建議普通市民都「溝針」。

確診大廈食肆｜增7間餐廳上榜 近月共3患者曾到尖沙咀海運大廈

【23:58】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心昨日（7日）公布，新增8宗確診個案，其中2宗為無源頭個案，分別居於屯門友愛邨愛暉樓第3座、屯門山景邨景富樓（高座）。今日亦新增7間食肆上榜，主要分佈於屯門及中環，包括屯門栢麗廣場明星金閣海鮮酒家、愛定商場H.A.N.D.S的經典廚房、彩晶軒、綠茵餐廳；中環的萬邦行大家樂、萬年大廈大快活、士丹利街廿一堂。不過記者今午到現場視察時，發現彩晶軒則已於上月24日結束營業。

在中環會德豐大廈14樓工作的中年患者，也報稱4月3日到尖沙咀海運大廈玩具反斗城，根據衞生防護中心資料，近月共有3人曾到海運大廈，另兩人分別屬名潮食館及URSUS Fitness群組。

▼4月7日確診41歲感染源頭不明男子行蹤一覽▼

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▼4月7日確診71歲感染源頭不明老婦行蹤一覽▼

▼4.7復必泰疫苗恢復接種第3日 灣仔伊利沙伯體育館▼

▼4月7日患者住所及行蹤▼

▼4.6復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.7｜疫情反彈 增2宗本地個案均感染源頭不明

屯門山景邨友愛邨3居民確診或初確診 張竹君：區內或存隱形傳播

山景邨友愛邨各一座強制檢測 染疫中環上班男上周六信和買game

確診男上周六旺角信和中心買遊戲 大批機迷人逼人照掃「芒亨」

屯門爆疫｜愛暉樓兩住户染疫源頭不明 居民指有人亂棄口罩

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3人結伴打科興 去錯場地變打復必泰 政府遲一周始公布及致歉

68歲婦上月底死亡 死前26日打科興疫苗 專家指初步無因果關係

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聶德權指復必泰供應有限打針趁早 許樹昌解畫：唔係打完呢批就無

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