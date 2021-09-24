新冠肺炎．最新｜今增7宗輸入　患者包括2菲傭及4印度抵港船員

衞生防護中心今日(24日)公佈7宗輸入個案，患者包括2名菲律賓抵港外傭，4名由印度抵港船員，貨船名稱為ALIYAH PERMATA，一人由加納來港，全部人無病徵，三人帶有L452R變種病毒，2名菲傭在菲律賓曾接種兩劑科興疫苗。



衞生防護中心昨日（23日）公佈兩宗輸入個案，患者分別由肯尼亞及巴基斯坦、肯尼亞抵港，均已接種兩劑科興疫苗。一名47歲香港航空貨機機組人員，於澳洲當地取樣經化驗後證實確診，由於他在9月份多次往返香港及澳洲，其東涌映灣園悅濤軒3期11座住所被納入強制檢測公告，有關人士須在本月25日或之前接受檢測。



港府力推長者新冠疫苗接種率，將於三家醫院為覆診長者即場打針，選址為瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院。政府新冠疫苗外展隊將於今（23日）起至星期六（25日），每日上午10時至下午6時於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗，年滿60歲的葵青長者到場接種後可獲200元超市禮券。



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袁國勇團隊研究：低溫染新冠病毒炎症可加劇 呼籲市民冬天前打針

【14:49】當冬季來臨時，新冠肺炎疫情有加劇風險。香港大學微生物學系講座教授袁國勇、臨床副教授陳福和及研究團隊，公佈最新研究結果，在金黃敘利亞倉鼠進行的研究中發現，攝氏12至15度的低溫，可加劇新冠病毒感染後的嚴重程度。研究人員建議所有符合接種條件的市民，在這個冬天前應接種新冠疫苗，以減低一旦在冬天染病後的嚴重性。

瑪麗、伊院、屯院下周三起設復必泰疫苗接種站 毋須預約

【14:36】政府今天（24日）公布，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院三間公立醫院將由下周三（29日）起設立新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時可即場接種復必泰疫苗，毋須預約。公務員事務局局長聶德權表示，在試行有關安排後，會視乎實際情況在更多公立醫院設立接種站。

47歲機組人員疑染疫 曾返回東涌居所 專家：豁免檢疫造成漏洞

【13:32】衞生防護中心昨天（23日）公布，接到澳洲衞生當局通報，一名47歲男子在當地檢測到對新冠病毒呈陽性反應，但因為這名男子是貨機機組人員，已經乘坐飛機回港，並返回東涌映灣園的住所。



呼吸系統科專科醫生梁子超今日(24日)指戍，這個案再次反映豁免檢疫會造成漏洞，建議政府要求機組人員檢疫最少14天，才准許他們進入社區。機組人員屬於高危群組，如已經接種疫苗超過6個月，他建議應研究安排他們打第三針作加強劑。至於這宗個案對於香港的風險，他認為現時難以掌握個案具傳染性的日期，如病人傳染到家人，便有可能透過家人將病毒帶入社區。

疫苗抽獎｜銀行公會抽獎結果出爐 即睇10萬免費簽賬額你有無份

【11:30】政府近日連番「谷針」，不同機構及企業亦響應。當中香港銀行公會推出大抽獎，65名得獎者，可選擇獲得10萬元的信用卡免找數簽賬額或購物禮券，結果終於在今日（24日）出爐。

▼9.23 長者石籬會堂打針可獲200元禮券▼



▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



+ 10

▼9.22 有市民入東涌和大澳享受假日▼



+ 13

▼9月22日的中秋節追月夜▼



+ 4

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



+ 21

▼9.22 有市民選擇到海洋公園水上樂園消暑▼



+ 2

▼9.21海洋公園舉行水上樂園開幕首日▼



+ 8

▼9.20海洋公園舉行水上樂園開幕儀式▼

