疫情．最新｜盧寵茂指健康碼愈快推出愈好　澳門今起停市禁足7日

撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 冼茗慧 林澤鋒 鄭嘉惠
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本港疫情持續，昨日（10日）新增2,992宗確診個案，並再錄得2名患者死亡。醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，考慮參考內地及澳門，增設健康碼制度，及要安心出行實名制。盧寵茂又視察深圳灣口岸，他直指檢測效率太慢，登記過程有太多接觸，未有善用科技，承諾會作出改進。

澳門疫情持續，由今日（11日）凌晨零時至18日凌晨所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬；市民亦要禁足留在家中，但准外出買食物，而超市、街市及食肆可營業，食肆不設堂食。

昨日疫情總覽：

疫情．7.10｜衞生署推測確診個案續升　返內地市民逼爆深圳灣口岸

▼7月10日　澳門停市前夕晚上情況▼

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【9:31】政府宣布，已完成黃大仙天宏苑宏遠閣的圍封強檢，其間有488名身處相關範圍內人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在相關區域內派員到訪206戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼7月10日　黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼

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擬設紅黃綠健康碼　盧寵茂：愈快推出愈好　冀識別確診者

【9:25】 新冠疫情持續，醫務衛生局局長盧寵茂昨日（10日）表示，研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。盧寵茂今早（11日）於電台節目進一步解釋，相關措施是用作辨別確診者，一旦核酸檢測陽性便出現「紅碼」，詳細如何劃分仍有待研究，但強調「唔會乜都無做就『紅碼』、『黃碼』」。

問到何時推出，他表示沒有時間表，但愈快愈好。他直言：「所謂自由，其實同自私有時會容易有混淆咗，感染者係唔應該有自由隨便咁周圍去，影響我哋健康」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼

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疫情｜開放日參加者疑確診　廉署︰按衞生防護中心指引跟進

【2:00】廉政公署（廉署）昨日（10日）傍晚接獲一名人士報稱，曾於昨早參加廉署開放日，其後在自行快測後，懷疑確診新型冠狀病毒病，有待衞生署確定。廉署表示，該名人士報稱，於昨日上午9時參加約105分鐘的導賞活動。廉署現正了解事件，並會按衞生防護中心指引，作出適當跟進。

▼7月10日　大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼

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疫情｜盧寵茂研推安心出行實名制　仿內地設紅黃綠健康碼安心出行實名制｜科技專家料需上載個人資料　推健康碼須審慎新增2992宗確診　研推實名制安心出行　衞生署認現時追蹤有困難疫情｜增9宗BA.4/5　殺入北角老牌豪宅恆景園　2院舍長者不治疫情｜海關關長何珮珊因同事染疫須檢疫　一個月內第二次檢疫隔離

▼7月10日部份確診大廈▼

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澳門停市｜周一凌晨起停運7天　有港人因放無薪假索性返港澳門疫情｜周一起工商業場所停運　外賣員、職業司機須每日檢測澳門疫情｜增93宗陽性、累計1467宗　第7輪全民檢測今早九時開始通關｜深圳灣離境人數升　港府下周推網上預約檢測　沒預約禁過關深圳灣逾百人戶外等檢測結果　巿民：搶驛站非常不順利　冀改善疫情｜深圳「健康驛站」今起改為抽籤分配房間　每晚8時公布結果盧寵茂到深圳灣口岸視察數三宗罪　向排隊人士致歉：會作出改進深圳灣口岸逼爆　港人趕「尾班車」出境　須排隊三小時做檢測通關｜深圳灣口岸續現人龍　梁熙冀增加人手儀器　縮短檢測時間深圳健康驛站今起改抽籤分配房間　杜絕炒賣　網站下午無法進入

▼7月3日起強制檢測公告▼

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龍門居、厚德邨等16地點污水呈陽性　政府三區派29萬套快測包強制測檢｜增70處　警總餐廳、銅鑼灣潮江春及太子Grand Pub上榜確診大廈｜增1625幢　億元飛鵝山青雲閣、京士柏山獨立屋、上榜天宏苑宏遠閣圍封檢測　安泰邨盛泰樓昨封區強檢揪出28患者屬偏多

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼

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強制檢疫
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