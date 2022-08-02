疫情．最新｜2幼童染疫一死一入ICU　政府將公布縮減酒店檢疫日數

撰文：王潔恩 陳淑霞 林穎嫺 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 鄧宇詩 麥鍵瀧
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新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續12日超過4,000宗水平，昨日（1日）新增4,254宗確診個案，日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，延至昨午因情況持續惡化離世，再有一名35個月大的男童，曾數次抽筋，需要入住兒科深切治療部（ICU），暫時情況穩定。衞生署轄下聯合科學委員會，一致同意將新冠疫苗接種年齡降至6個月大至3歲，而適用的疫苗包括復必泰及科興。

特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。

昨日疫情報道總覽：

疫情．8.1｜22個月大女嬰不治　35個月大男童入ICU　單日增6死

▼7月25日　機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

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▼7月26日　保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼

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本港科企研消毒機械人　助減清潔工負擔：唔使做到咁辛苦

【08:00】本地疫情持續逾兩年，第五波疫情爆發之初，美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，本地科技企業 Avalon SteriTech（鎧耀環境衛生科技）即時出動10部消毒機械人進行消毒。不僅是港鐵，商場、甚至機艙都有出現消毒機械人的身影，鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示，受疫情影響最深的人無疑是清潔工，公司曾派出機械人分擔及減省清潔工的基本工序，讓他們「唔使做到咁辛苦」，同時機械人給予清潔工健康保障。

他又指，鎧耀亦在今年年初在公立醫院試行醫護抗菌工作制服實驗，目前處於最後測試階段。現時數據顯示，衣服就算經過多次洗濯，半年內的有效抗菌功仍維持在 99.9%。他希望衣服能應用在各大醫院，公司亦打算以抗菌織物打造老人院員工及學生制服。

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新冠肺炎｜研究指復陽住院率達首次感染三倍　崔俊明籲打三針疫苗

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲盡早接種三針疫苗，稱「感染可代替接種係錯」。他解釋，自然感染產生的中和抗體量比接種疫苗產生的低，而第五波疫情的康復者，體内中和抗體水平在三個月後也會開始下降。此外，崔俊明引研究指相對首次感染，復陽個案感染後死亡風險為2.14倍、住院率為2.98倍、出現至少一種後遺症風險為1.82倍。

被問到第六波疫情會否比第五波更嚴重，崔俊明坦言「唔夠膽答」，但補充曾感染人士體内仍有T淋巴細胞，可減輕症狀，而病狀輕微的受感染者屆時可能只需在家服用口服藥。至於社會要達到甚麽標準方算有「免疫屏障」，他表示疫苗接種率應達9成以上。

專家警告50至59歲確診者較易有嚴重併發症　倡打第四劑新冠疫苗新冠疫苗｜專家通過6個月至3歲大幼兒接種　復必泰或需本地稀釋衞生署指近日增「三無」死亡個案　無呈報確診、無求醫、無服藥醫管局即日收緊準爸爸陪產檢測要求　須出示48小時內核酸陰性證明聖士提反附小六年級爆疫　首校全級停課　沙田崇真籃球比賽爆疫疫情｜22個月大染疫女嬰中午病逝　35個月大男童確診抽筋留醫ICU

▼7月25日　政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼

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七人欖球賽11月復辦　體育專員：運動員需每日檢測　不會走入社區通關｜葉劉淑儀：非常支持縮短抵港檢疫日數　料短期內宣布詳情李家超：即將公布縮短檢疫安排　與海外及內地通關並不排斥七人欖球賽︱欖總擬包酒店讓運動員隔離　海外觀眾料不獲豁免檢疫通關｜何栢良倡海外返港居民家居檢疫　收緊入境要求須打3針
確診大廈｜增2477幢涉淺水灣南灣御苑、山頂政府宿舍Cloudridge等強制檢測｜涉65幢大廈　包括擎天半島及凱匯　將軍澳6幢上榜一號銀海、瓏璽及愛蝶灣等污水呈陽性　三區18.5萬人要快測

▼8月1日起強制檢測公告▼

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