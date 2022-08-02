疫情．最新｜2幼童染疫一死一入ICU　政府將公布縮減酒店檢疫日數

新冠肺炎疫情持續，單日確診數字已連續12日超過4,000宗水平，昨日（1日）新增4,254宗確診個案，日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，延至昨午因情況持續惡化離世，再有一名35個月大的男童，曾數次抽筋，需要入住兒科深切治療部（ICU），暫時情況穩定。衞生署轄下聯合科學委員會，一致同意將新冠疫苗接種年齡降至6個月大至3歲，而適用的疫苗包括復必泰及科興。



特首李家超表示即將公布縮短檢疫日數，減低對旅客來回的不便，但具體縮短多少天仍有待審視數據。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為海外回港居民或可進行家居檢疫，代替酒店檢疫，但檢疫期間獲發黃碼識別，容許他們進行有限度外出活動，但不能到訪表列處所或需要除罩的場所。



昨日疫情報道總覽：



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



+ 12

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



+ 27

【08:00】本地疫情持續逾兩年，第五波疫情爆發之初，美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，本地科技企業 Avalon SteriTech（鎧耀環境衛生科技）即時出動10部消毒機械人進行消毒。不僅是港鐵，商場、甚至機艙都有出現消毒機械人的身影，鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示，受疫情影響最深的人無疑是清潔工，公司曾派出機械人分擔及減省清潔工的基本工序，讓他們「唔使做到咁辛苦」，同時機械人給予清潔工健康保障。

他又指，鎧耀亦在今年年初在公立醫院試行醫護抗菌工作制服實驗，目前處於最後測試階段。現時數據顯示，衣服就算經過多次洗濯，半年內的有效抗菌功仍維持在 99.9%。他希望衣服能應用在各大醫院，公司亦打算以抗菌織物打造老人院員工及學生制服。

+ 7

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲盡早接種三針疫苗，稱「感染可代替接種係錯」。他解釋，自然感染產生的中和抗體量比接種疫苗產生的低，而第五波疫情的康復者，體内中和抗體水平在三個月後也會開始下降。此外，崔俊明引研究指相對首次感染，復陽個案感染後死亡風險為2.14倍、住院率為2.98倍、出現至少一種後遺症風險為1.82倍。

被問到第六波疫情會否比第五波更嚴重，崔俊明坦言「唔夠膽答」，但補充曾感染人士體内仍有T淋巴細胞，可減輕症狀，而病狀輕微的受感染者屆時可能只需在家服用口服藥。至於社會要達到甚麽標準方算有「免疫屏障」，他表示疫苗接種率應達9成以上。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



+ 14

▼8月1日起強制檢測公告▼

