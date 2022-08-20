疫情．最新｜確診連升4日　本月累計9萬人染疫　即時繁殖率回升

本港疫情持續，單日確診再創近五個月新高，昨（19日）增6,445宗確診，累計1,898名確診患者留醫。衞生防護中心指，近日確診數字升幅較之前明顯，預視短時間內會再見增長，醫管局則宣布，將於下周重開亞博館新冠治療中心，預計啟用200張病床。

本月1日至19日累計錄得91,342宗確診個案，絕大部份為本地個案，只比上月全月少不足2,000宗，港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」倒升，一名患者傳給約1.2人。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」倒升，一名患者傳給約1.2人。(港大醫學院網站圖片)

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