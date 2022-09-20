疫情．最新｜確診回落有望入境檢疫放寬 李家超料披露0+7進展
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 葉海瀅
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本港新冠病毒在高位徘徊，周一（19日）新增6,260宗確診個案，回落至6,000宗水平，較昨日下降約14.5%。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率平均值回落至0.91，疫情有望再回落。
港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇連同港大其他三位專家，以題為《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》撰文，指Omicron變種毒性雖然降低，「免疫逃逸能力」較強，但接種3劑疫苗依然有效。團隊認為，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，直言新冠病毒已成為風土病，本港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」。特首李家超今早出席行政會議前記者會，料被問及入境檢疫放寬至「0+7」進展。
昨日疫情總覽：
▼9月18日 楊何蓓茵視察社區疫苗接種活動▼
▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼
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▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼
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袁國勇等四位港大專家指本港有條件「0+7」 近日死亡率低於0.1%何栢良倡加快復常 解除堂食人數及時間限制：理性討論才有幫助商界批防疫政策削競爭力促通關 丘應樺：我諗好快有一個決定增6260宗個案較前一日減14.5% 粉嶺神召會幼稚園爆疫全校停課歐家榮指如確診個案續跌、醫療負擔減輕 或可放寬防疫措施失業率｜最新失業率下跌至4.1% 仍有近16.2萬人失業渣打馬拉松取消｜楊德強：二月有檔期田總不考慮 重申政府會配合
▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼
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▼9月10日起強制檢測公告▼
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▼9月19日 迪士尼樂園「惡人舞動迪士尼」注入新元素▼
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