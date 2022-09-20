疫情．最新｜確診回落有望入境檢疫放寬　李家超料披露0+7進展

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 葉海瀅
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本港新冠病毒在高位徘徊，周一（19日）新增6,260宗確診個案，回落至6,000宗水平，較昨日下降約14.5%。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率平均值回落至0.91，疫情有望再回落。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇連同港大其他三位專家，以題為《新冠疫情勢將盡 香港復常心所往》撰文，指Omicron變種毒性雖然降低，「免疫逃逸能力」較強，但接種3劑疫苗依然有效。團隊認為，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，直言新冠病毒已成為風土病，本港應逐漸復常，強調「本港絕對有條件進一步實現0+7方案，甚至更進取方案」。特首李家超今早出席行政會議前記者會，料被問及入境檢疫放寬至「0+7」進展。

昨日疫情總覽：

疫情．9.19｜單日確診回落至6260宗　袁國勇等促檢疫改「0+7」
本地個案即時有效繁殖率9月18日平均值回落至0.91，仍徘徊每名患者傳染給一人的情況。（港大醫學院圖片）

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