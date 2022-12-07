疫情．最新｜本港連續六日確診萬宗　內地最快今公布放寬防疫措施

新冠肺炎疫情反覆，本港連續六日確診約一萬宗，衞生署昨（6日）公布增9,952宗確診個案，多16人死亡，累計死亡10,842宗，留院人數突破3,000人，當中159人為危殆及嚴重病人，不過單日新增危重人數對比留醫病人總數，仍維持在約1%。



《路透社》引述消息人士指，內地最快今日（7日）宣布10條防疫新措施，作為11月初發布的優化疫情防控工作20條措施的補充，報道引述消息人士稱，內地計劃最早在明年1月，將新冠肺炎的傳染病防控等級從「乙類甲管」下調至「乙類乙管」。



昨日疫情概要：



- 9,952宗確診，單日確診又再迫近一萬宗。



- 輸入個案725宗創新高，佔整體個案比率7.28%；相比同日16,771名機場入境旅客人數，確診比率則為4.23%，七日平均比率是4.03% 。



- 新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.163%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,842人。



- 本地XBB個案增9宗累計113宗、，本地BQ.1.1增2宗累計123宗。



- 院舍個案維持高水平，今日26間院舍出現個案，41名院友及職員感染。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.183，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）

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【07:00】闊別三年的維港除夕煙火倒數活動將有望在今年底回歸，自2019年反修例事件以來，跨年煙花匯演已連續三年在維港上空「消失」，雖然去年旅發局復辦實體倒數活動，但只以加強版「幻彩詠香江」代替煙花匯演，並移師至西九文化區舉行倒數演唱會。

據了解，旅發局正籌備今年的跨年倒數活動，消息人士透露，維港上空將會上演結合多媒體效果的「特別匯演」，換言之，倒數儀式將重臨維港，屆時亦會結合煙火效果，意味港人有望在維港兩旁「睇騷」，送舊迎新。

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