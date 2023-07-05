前英女王御用菜單　MIND Diet健康飲食：減心血管疾病、防腦退化

已逝英國女王御用的飲食法「麥得飲食MIND Diet」日前於歐美爆紅。



營養師更分析MIND Diet不僅有助於維持體態，更能預防失智！

MIND Diet飲食法，針對腦部疾病度身訂做的健康飲食法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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MIND Diet爆紅歐美

麥得飲食（MIND Diet）又被稱為心智飲食法，結合備受喜愛的得舒飲食及地中海飲食，主張多吃原型食物，不僅能控制血壓、降低罹患心血管疾病的風險，研究更證實MIND Diet抗氧化及減少β-澱粉樣蛋白的功效，有助於維持大腦健康，減緩阿茲海默症等大腦疾病！

MIND Diet吃法

強調天然、植物性食物為主的MIND Diet該怎麼吃呢？事實上，MIND Diet提倡多吃莓果類和綠色類蔬菜，同時，減少攝取紅肉、奶油或人造奶油、芝士、甜點、炸物和速食等動物性及高飽和脂肪食物。外媒也列出MIND Diet的一週健康餐單，一起來看看！

堅果類：1次1湯匙，一週至少5次

莓果類：藍莓最佳，一週至少2次

豆類：一週至少3次

全穀類：每天至少3份

雞肉：一週至少2次

魚類：一週至少1次

橄欖油：每日30ml

每日一小杯紅酒：約30-40ml，不超過150ml

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英女王也用MIND Diet

除了外媒列出的MIND Diet餐單之外，也加碼分享曾為長壽代表的英國女王的每日餐單，同樣也是MIND Diet的實施者！

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英女王一日餐單

早餐：加奶不加糖的伯爵茶＋加上幾塊餅乾、麥片或果醬多士

午餐、晚餐：以烤魚或家禽類為主食，搭配自種菠菜、節瓜等蔬菜

點心：避免精緻澱粉，多吃堅果跟莓果。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】