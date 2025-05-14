箱根親子酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／一泊二食／人均$508起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

箱根親子酒店推介2025！箱根擁有大型室內親子樂園、美術館、溫泉等親子友善景點，非常適合親子旅行！《香港01》整合10間親子友善的箱根酒店，大部分提供家庭房型、私人溫泉及一泊二食，小朋友可以免費入住，人均只需$508起！

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箱根親子酒店推介【1】nol 箱根 明神台（nol hakone myojindai）

nol 箱根 明神台（nol hakone myojindai）於2024年開業，位於箱根宮城野，離箱根露天博物館和箱根強羅公園不到5分鐘車程，地理位置極佳！酒店共有39間客房，房間空間寬敞，均配備室內風呂，部分房間更設有戶外平台及私人露天溫泉，可容納一家三口入住！酒店另設室內恆溫游泳池、桑拿、公共浴池、溫泉、餐廳等設施。

nol 箱根 明神台（nol hakone myojindai）
房價：人均HK$915起（標準雙床房；3歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町宮城野1488
交通：強羅車站車程9分鐘
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箱根親子酒店推介【2】樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）

樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）於2024年全新開幕，鄰近成川美術館、蘆之湖遊船、恩賜箱根公園等景點，地理位置優越。酒店共有24間客房，均為公寓式房型，配備廚房、客廳、飯廳、戶外平台及私人溫泉，提供免費迷你吧、投影機等設施，房間更可容納5至10人入住！

樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖（Rakuten STAY FUJIMI TERRACE Hakone Ashinoko）
房價：人均HK$543起（2張雙人床+沙發｜私人溫泉；5人入住）
地址：箱根町元箱根三ツ谷2-2
交通：駒岳頂上（箱根）車程11分鐘
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箱根親子酒店推介【3】Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）

Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）於2024年開幕，鄰近箱根小湧園泳池溫泉樂園、雕刻森林美術館、岡田美術館等。酒店僅提供22間公寓式客房，房間空間寬敞，設有廚房、客廳、飯廳、戶外平台及私人溫泉，最大的房型更可容納10人入住！酒店附設免費停車場、桑拿、溫泉及足浴。

Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）
房價：人均HK$508起（[F] 2張雙人床｜私人溫泉；4人入住）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町小湧谷483-2
交通：小湧谷站步行6分鐘
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箱根親子酒店推介【4】箱根小湧園酒店（Hakone Kowakien Hotel）

箱根小湧園酒店（Hakone Kowakien Hotel）於2023年開業，坐落於小湧谷之下，前往箱根小湧園泳池溫泉樂園、岡田美術館、小湧谷蓬萊園和千條瀑布非常方便。酒店擁有150間客房，房間空間寬敞，最多可容納4人入住。酒店亦設有兒童遊樂場、兒童游泳池等兒童友善設備，以及溫泉、公共浴池、桑拿、室內及室外游泳池、餐廳、酒吧等設施。

箱根小湧園酒店（Hakone Kowakien Hotel）
房價：人均HK$941起（標準客房 A型；12歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町二之平1297
交通：小湧谷站步行15分鐘
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箱根親子酒店推介【5】箱根隱居酒店（Hakone Retreat Före）

箱根隱居酒店（Hakone Retreat Före）坐落於箱根仙石原，附近有箱根玻璃之森美術館、長安寺、箱根拉利克美術館等景點。酒店於2016年開幕，共有37間客房，提供雙人房至四人房房型，房間配有客廳及大面積山景窗，空間寬敞，適合小型家庭。酒店另設餐廳、遊戲室、家庭影院、乒乓球室、溫泉等親子友善設施。酒店亦提供騎馬及行山體驗。

箱根隱居酒店（Hakone Retreat Före）
房價：人均HK$560起（豪華雙人房；3人入住）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原1286-116
交通：強羅站車程12分鐘
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箱根親子酒店推介【6】拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）位於箱根強羅，步行可達箱根邁森園博物館、箱根美術館、箱根強羅公園及車站。酒店共有66間客房，房間可容納3至6人入住，空間十分寬敞，一家人入住都不會擁擠！酒店另設桑拿、公共浴池、溫泉、高爾夫球場、餐廳等設施，並提供行山及釣魚體驗，以及免費車站接送服務。

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）
房價：人均HK$685起（主樓和洋式房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1320
交通：公園上站步行6分鐘
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箱根親子酒店推介【7】箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）於2017年開業，坐落在蘆之湖旁邊。酒店共有154間客房，房間均配備露台及小客廳，空間寬敞，部分房間亦提供露天風呂，私隱度高，最多可供4人入住。酒店亦附設餐廳、桑拿、溫泉、按摩室、公共浴池等設施，並提供免費私人停車場。

箱根蘆之湖花織旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）
房價：人均HK$1,210起（森林景標準雙床間；3人入住；包早餐及晚餐）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根桃源台160
交通：桃源台站步行2分鐘；小田原站西口乘搭免費穿梭巴士（需要提前預約）
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箱根親子酒店推介【8】箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）於2020年開幕，位於強羅地區的早川河畔，櫻花季前來入住酒店的河景客房，更可觀賞到宮城野早川堤之櫻的盛況！雖然房價相對較高，但房間隔音良好，勝在房間均設有私人溫泉風呂，享受愜意的私人時光，溫泉也很大，足夠3人共同使用，而且距離強羅站亦僅5分鐘步程，出入都非常方便！

箱根強羅英迪格酒店（Hotel Indigo Hakone Gora）
房價：人均HK$865起（標準河景房｜私人溫泉；3人入住）
地址：神奈川県足柄下郡箱根町木賀924-1
交通：強羅站步行5分鐘
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箱根親子酒店推介【9】仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）於2019年開業，榮獲Trip Best 2024 Asia 100 溫泉酒店其中之一！酒店只有11間客房，房間私隱度高，配備私人風呂及露台，部分房間亦設半開放式浴室及半露天溫泉，房間最多可容納4人入住。酒店亦提供健身室、溫泉、高爾夫球場、餐廳、免費停車場等設施。

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）
房價：人均HK$3,303起（4樓中型雙床 ；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町1245-337
交通：姥子站車程6分鐘
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箱根親子酒店推介【10】箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）

箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）坐落於箱根強羅，距離箱根強羅公園和箱根露天博物館不到15分鐘步程。酒店於2020年開幕，榮獲Trip Best 2024 Asia 100 溫泉酒店其中之一！酒店擁有92間房，均配備私人露台及戶外露天浴池，可容納3人小家庭，非常奢華舒適！酒店亦設有桑拿、公共浴池、溫泉及免費穿梭巴士服務。

箱根強羅佳久（Hakone Gora Karaku）
房價：人均HK$2,993起（西樓露天浴池豪華房｜私人溫泉；12歲或以下不加床可免費入住；包早餐及晚餐）
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-8
交通：強羅車站步行8分鐘
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