日本桑名酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／一泊二食／人均$140起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

日本桑名市酒店推介2025！日本桑名市擁有許多歷史古蹟及自然景觀，長島溫泉樂園及光之花園等主題公園亦非常有名，絕對值得去！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間桑名市酒店，有部分為新開幕的民宿，亦有提供一泊二食的溫泉酒店，人均只需$140起！

如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜1月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜訂酒店7折起＋信用卡快閃優惠｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學

日本桑名市酒店推介【1】長島酒店（Hotel Nagashima）

長島酒店（Hotel Nagashima）鄰近長島溫泉樂園、長島公園海水浴場、名古屋麵包超人兒童博物館及公園等景點，地理位置優越！酒店提供95間房，房間均為和洋室房型，配備私人浴室及小型風呂，大部分房間坐擁海景。房價亦包含早餐及晚餐。酒店另設高爾夫球場、桑拿及溫泉，游泳池則為收費設施。

長島酒店（Hotel Nagashima）
房價：人均HK$944起（標準雙床房；包早餐及晚餐）
地址：三重縣桑名市長島町浦安333
交通：西桑名站車程18分鐘
長島酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

日本桑名市酒店推介【2】花水木飯店（Hotel Hanamizuki）

花水木飯店（Hotel Hanamizuki）坐落於長島溫泉樂園附近，鄰近長島公園海水浴場及名古屋麵包超人兒童博物館及公園。酒店僅提供39間客房，房間均為日式房，配備日式床墊、私人浴室及風呂，最多可容納6人入住，空間十分寬敞！酒店亦附設溫泉、桑拿、高爾夫球場、乒乓球室等設施，酒店房價亦包含早餐及晚餐，性價比高！

花水木飯店（Hotel Hanamizuki）
房價：人均HK$2,086起（主樓日式房；包早餐及晚餐）
地址：三重縣桑名市長島町浦安333
交通：西桑名站車程17分鐘
花水木飯店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

日本桑名市酒店推介【3】庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）

庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）附近有星川公園、森忠名神明神社、　Donki等，周邊配套設施齊全。酒店於2023年才開幕，設有241間客房，房間為簡約現代日式客房，附設私人浴室及浴缸。酒店亦配備大型人工温泉浴池、免費停車場、洗衣房等設施，房價更包含免費自助早餐，非常抵住！

庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）
房價：人均HK$200起（小型雙人間；包早餐）
地址：三重縣桑名市星川722-1
交通：七和站車程5分鐘
庫阿納路線酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

日本桑名市酒店推介【4】桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）

桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）坐落在桑名市中心，距離西桑名站及JR桑名站分別只需步行5分鐘及9分鐘，交通十分方便！酒店設有74間現代日式客房，房間空間雖小但五臟俱全，配備小型雙人床及私人浴室。

桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）
房價：人均HK$140起（客房）
地址：三重縣桑名市有樂町59
交通：西桑名站步行5分鐘
桑名綠色酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

日本桑名市酒店推介【5】桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）

桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）坐落在桑名市中心，距離西桑名站及JR桑名站分別6分鐘及16分鐘步程。酒店擁有76間客房，房間採用現代日蝕設計，配備私人浴室及小浴缸、小型床鋪等，房價亦包含免費早餐。

桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）
房價：人均HK$157起（小型雙人房；包早餐）
地址：三重縣桑名市中央町3-23
交通：西桑名站步行6分鐘
桑名城市酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

日本桑名市酒店推介【6】三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）

三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）位於西桑名站旁邊，距離車站不到1分鐘步程，交通非常方便！酒店於2003年開幕、2016年翻新，提供268間客房，房間分為單人房及雙人房房型，配備小型浴室、書桌、空調、電視等基本設施。酒店附設洗衣房及餐廳，房價亦包含免費早餐。

三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）
房價：人均HK$161起（雙人房；包早餐）
地址：三重縣桑名市壽町2-31-1
交通：西桑名站步行1分鐘
三交旅館-桑名站前搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

日本桑名市酒店推介【7】Nagashima Traditional House

Nagashima Traditional House位於桑名市的黃金地段，雖然與車站有段距離，但勝在近願證寺、松ヶ島共同浴場、裏の湯等景點，酒店亦有提供免費私人停車場，非常適合自駕遊的旅客！酒店於2024年全新開幕，僅提供1座單棟式別墅，配備廚房、客廳、戶外平台等空間，配備洗衣機、基本廚具等，更有多達15張床！

Nagashima Traditional House
房價：人均HK$598起（別墅；2人入住）
地址：三重縣桑名市長島町遠目1101
交通：JR長島站步行22分鐘
Nagashima Traditional House搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

日本桑名市酒店推介【8】Nagashima Riverside House

Nagashima Riverside House是2024年全新開幕的民宿，民宿附近有神社及公園，環境清幽。民宿為單棟式別墅，私隱度高，別墅內配備廚房、花園、客廳、乾濕分離浴室及4間睡房，最多可供13人入住。

Nagashima Riverside House
房價：人均HK$663起（別墅；2人入住）
地址：三重縣桑名市長島町橫倉535-2
交通：西桑名站車程12分鐘
Nagashima Riverside House搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

日本桑名市酒店推介【9】Nagashima Riverside Resort

Nagashima Riverside Resort是2024年全新開幕的民宿，民宿坐落在福吉公園旁邊，周邊環境寧靜舒適。民宿為單棟式別墅，別墅整棟出租，擁有私人廚房、私人溫泉、戶外平台、客廳、飯廳、乾濕分離浴室等，更有多達4間睡房，可容納9人入住！民宿亦提供免費私人停車場，自駕遊的話非常方便！

Nagashima Riverside Resort
房價：人均HK$493起（別墅；私人溫泉；2人入住）
地址：三重縣桑名市福吉92
交通：西桑名站車程13分鐘
Nagashima Riverside Resort搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comBooking.com

日本桑名市酒店推介【10】桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）

桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）是2024年全新開幕的單棟式別墅民宿，位處長良川河畔旁邊，附近亦有神社及公園等景點，非常適合喜歡大自然的旅客！別墅內配備客廳、飯廳、廚房、乾濕分離浴室等空間，設備齊全。別墅內亦提供6張床，最多可供9人入住。

桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）
房價：人均HK$385起（豪華別墅；2人入住）
地址：三重縣桑名市4964-23
交通：JR桑名站車程11分鐘
桑名未來河畔之家搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

更多日本酒店推薦👇
名古屋酒店札幌酒店函館酒店橫濱酒店相模原酒店沖繩酒店鹿兒島酒店熊本酒店福岡酒店福岡親子酒店富良野、美瑛酒店博多酒店仙台酒店金澤酒店米子酒店鎌倉酒店長崎酒店廣島酒店青森酒店天神酒店四國酒店靜岡酒店

更多日本溫泉酒店推薦👇
由布院溫泉酒店洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店銀山溫泉酒店別府溫泉酒店東京溫泉酒店東京星野溫泉飯店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店黑川溫泉酒店富士山溫泉酒店霧島溫泉酒店和歌山溫泉酒店輕井澤溫泉酒店道後溫泉酒店城崎溫泉酒店武雄溫泉酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本
日本旅遊
日本酒店
酒店
酒店住宿資訊
酒店
名古屋
溫泉
溫泉
旅遊Jetso