日本桑名酒店10間推介｜新開幕／私人溫泉／一泊二食／人均$140起

日本桑名市酒店推介2025！日本桑名市擁有許多歷史古蹟及自然景觀，長島溫泉樂園及光之花園等主題公園亦非常有名，絕對值得去！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間桑名市酒店，有部分為新開幕的民宿，亦有提供一泊二食的溫泉酒店，人均只需$140起！



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日本桑名市酒店推介【1】長島酒店（Hotel Nagashima）

長島酒店（Hotel Nagashima）鄰近長島溫泉樂園、長島公園海水浴場、名古屋麵包超人兒童博物館及公園等景點，地理位置優越！酒店提供95間房，房間均為和洋室房型，配備私人浴室及小型風呂，大部分房間坐擁海景。房價亦包含早餐及晚餐。酒店另設高爾夫球場、桑拿及溫泉，游泳池則為收費設施。

長島酒店（Hotel Nagashima）

房價：人均HK$944起（標準雙床房；包早餐及晚餐）

地址：三重縣桑名市長島町浦安333

交通：西桑名站車程18分鐘

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日本桑名市酒店推介【2】花水木飯店（Hotel Hanamizuki）

花水木飯店（Hotel Hanamizuki）坐落於長島溫泉樂園附近，鄰近長島公園海水浴場及名古屋麵包超人兒童博物館及公園。酒店僅提供39間客房，房間均為日式房，配備日式床墊、私人浴室及風呂，最多可容納6人入住，空間十分寬敞！酒店亦附設溫泉、桑拿、高爾夫球場、乒乓球室等設施，酒店房價亦包含早餐及晚餐，性價比高！

花水木飯店（Hotel Hanamizuki）

房價：人均HK$2,086起（主樓日式房；包早餐及晚餐）

地址：三重縣桑名市長島町浦安333

交通：西桑名站車程17分鐘

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日本桑名市酒店推介【3】庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）

庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）附近有星川公園、森忠名神明神社、 Donki等，周邊配套設施齊全。酒店於2023年才開幕，設有241間客房，房間為簡約現代日式客房，附設私人浴室及浴缸。酒店亦配備大型人工温泉浴池、免費停車場、洗衣房等設施，房價更包含免費自助早餐，非常抵住！

庫阿納路線酒店（HOTEL ROUTE INN KUWANA）

房價：人均HK$200起（小型雙人間；包早餐）

地址：三重縣桑名市星川722-1

交通：七和站車程5分鐘

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日本桑名市酒店推介【4】桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）

桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）坐落在桑名市中心，距離西桑名站及JR桑名站分別只需步行5分鐘及9分鐘，交通十分方便！酒店設有74間現代日式客房，房間空間雖小但五臟俱全，配備小型雙人床及私人浴室。

桑名綠色酒店（Kuwana Green Hotel）

房價：人均HK$140起（客房）

地址：三重縣桑名市有樂町59

交通：西桑名站步行5分鐘

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日本桑名市酒店推介【5】桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）

桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）坐落在桑名市中心，距離西桑名站及JR桑名站分別6分鐘及16分鐘步程。酒店擁有76間客房，房間採用現代日蝕設計，配備私人浴室及小浴缸、小型床鋪等，房價亦包含免費早餐。

桑名城市酒店（Kuwana City Hotel）

房價：人均HK$157起（小型雙人房；包早餐）

地址：三重縣桑名市中央町3-23

交通：西桑名站步行6分鐘

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日本桑名市酒店推介【6】三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）

三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）位於西桑名站旁邊，距離車站不到1分鐘步程，交通非常方便！酒店於2003年開幕、2016年翻新，提供268間客房，房間分為單人房及雙人房房型，配備小型浴室、書桌、空調、電視等基本設施。酒店附設洗衣房及餐廳，房價亦包含免費早餐。

三交旅館-桑名站前（Sanco Inn Kuwana Ekimae）

房價：人均HK$161起（雙人房；包早餐）

地址：三重縣桑名市壽町2-31-1

交通：西桑名站步行1分鐘

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日本桑名市酒店推介【7】Nagashima Traditional House

Nagashima Traditional House位於桑名市的黃金地段，雖然與車站有段距離，但勝在近願證寺、松ヶ島共同浴場、裏の湯等景點，酒店亦有提供免費私人停車場，非常適合自駕遊的旅客！酒店於2024年全新開幕，僅提供1座單棟式別墅，配備廚房、客廳、戶外平台等空間，配備洗衣機、基本廚具等，更有多達15張床！

Nagashima Traditional House

房價：人均HK$598起（別墅；2人入住）

地址：三重縣桑名市長島町遠目1101

交通：JR長島站步行22分鐘

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日本桑名市酒店推介【8】Nagashima Riverside House

Nagashima Riverside House是2024年全新開幕的民宿，民宿附近有神社及公園，環境清幽。民宿為單棟式別墅，私隱度高，別墅內配備廚房、花園、客廳、乾濕分離浴室及4間睡房，最多可供13人入住。

Nagashima Riverside House

房價：人均HK$663起（別墅；2人入住）

地址：三重縣桑名市長島町橫倉535-2

交通：西桑名站車程12分鐘

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日本桑名市酒店推介【9】Nagashima Riverside Resort

Nagashima Riverside Resort是2024年全新開幕的民宿，民宿坐落在福吉公園旁邊，周邊環境寧靜舒適。民宿為單棟式別墅，別墅整棟出租，擁有私人廚房、私人溫泉、戶外平台、客廳、飯廳、乾濕分離浴室等，更有多達4間睡房，可容納9人入住！民宿亦提供免費私人停車場，自駕遊的話非常方便！

Nagashima Riverside Resort

房價：人均HK$493起（別墅；私人溫泉；2人入住）

地址：三重縣桑名市福吉92

交通：西桑名站車程13分鐘

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日本桑名市酒店推介【10】桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）

桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）是2024年全新開幕的單棟式別墅民宿，位處長良川河畔旁邊，附近亦有神社及公園等景點，非常適合喜歡大自然的旅客！別墅內配備客廳、飯廳、廚房、乾濕分離浴室等空間，設備齊全。別墅內亦提供6張床，最多可供9人入住。

桑名未來河畔之家（Miraie Kuwana Riverside House）

房價：人均HK$385起（豪華別墅；2人入住）

地址：三重縣桑名市4964-23

交通：JR桑名站車程11分鐘

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