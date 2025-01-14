鈴鹿酒店10間推介｜近鈴鹿賽車場／天然溫泉／包早餐／人均$89起

鈴鹿酒店｜日本鈴鹿市酒店推介2025！日本鈴鹿市擁有可以享受賽車運動的鈴鹿賽車場及鈴鹿賽車樂園，以及椿大神社、天澤山龍光寺等自然景觀與歷史古蹟。《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間鈴鹿酒店，有酒店更提供天然溫泉及大眾浴場，人均只需$89起！



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鈴鹿酒店推介【1】鈴鹿舒適酒店（Comfort Hotel Suzuka）

鈴鹿舒適酒店（Comfort Hotel Suzuka）與白子站僅5分鐘步程，鄰近勝速日神社、林昌寺、龍源寺等景點，觀光出行都十分方便。酒店於2007年開業、2016年翻新，提供105間客房，房間均為現代日式房型，配備私人浴室及小型浴缸。酒店亦提供免費公共停車場、洗衣房、餐廳等設施，房價包含免費早餐。

鈴鹿舒適酒店（Comfort Hotel Suzuka）

房價：人均HK$101起（經濟雙人床房；包早餐）

地址：三重縣鈴鹿市白子站前14-26

交通：白子站步行5分鐘

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鈴鹿酒店推介【2】鈴鹿美麗花園酒店（Hotel Fine Garden Suzuka）

鈴鹿美麗花園酒店（Hotel Fine Garden Suzuka）位於石川，距離鈴鹿國際賽道和鈴鹿市傳統產業會館不到10分鐘車程，步行13分鐘即可抵達車站，交通方便。酒店於2011年開幕，擁有30間客房，房內有可觀看電影的平板電視、獨立的浴缸和淋浴，空間十分寬敞。

鈴鹿美麗花園酒店（Hotel Fine Garden Suzuka）

房價：人均HK$107起（標準特大床房）

地址：三重縣鈴鹿市東磯山4-1-1

交通：磯山站步行13分鐘

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鈴鹿酒店推介【3】鈴鹿超級酒店（Super Hotel Suzuka）

鈴鹿超級酒店（Super Hotel Suzuka）坐落在鈴鹿市山莊，鄰近弁天山公園，距離平田站僅8分鐘步程，交通方便。酒店擁有96間現代日式客房，配備雙人床、平板電視、小型浴室及浴缸。酒店附設大眾浴場、免費停車場、洗衣房及餐廳等設施，並提供免費早餐。

鈴鹿超級酒店（Super Hotel Suzuka）

房價：人均HK$115起（標準雙人房帶浴室；包早餐）

地址：三重縣鈴鹿市山莊1-8-24

交通：平田町站步行8分鐘

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鈴鹿酒店推介【4】鈴鹿綠色公園酒店（Hotel Green Park Suzuka）

鈴鹿綠色公園酒店（Hotel Green Park Suzuka）位於白子，10分鐘步程內有林昌寺、勝速日神社、龍源寺等景點，距離白子站亦非常近，地理位置優越！酒店擁有142間客房，房內提供小型雙人床及私人浴室。酒店附設免費私人停車場、餐廳、洗衣坊等設施。

鈴鹿綠色公園酒店（Hotel Green Park Suzuka）

房價：人均HK$89起（小型雙人房）

地址：三重縣鈴鹿市白子4-15-20

交通：白子站步行11分鐘

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鈴鹿酒店推介【5】鈴鹿Storia酒店（Suzuka Storia Hotel）

鈴鹿Storia酒店（Suzuka Storia Hotel）附近有弁天山公園，距離平田町站3分鐘步程，交通方便。酒店擁有102間客房，分為現代日式房型及傳統日式房型，日式房最多可容納3人入住。房間空間不算大，但設備齊全，提供私人浴室及浴缸。

鈴鹿Storia酒店（Suzuka Storia Hotel）

房價：人均HK$212起（單人房）

地址：三重縣鈴鹿市算所1-1-1

交通：平田町站步行3分鐘

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鈴鹿酒店推介【6】露櫻酒店鈴鹿店（Hotel Route-Inn Suzuka）

露櫻酒店鈴鹿店（Hotel Route-Inn Suzuka）位於平田，擁有59間客房，房內配備小型雙人床、書桌、私人浴室及小型浴缸、LCD 電視等設施。酒店附設免費私人停車場、餐廳及洗衣房，房價亦包含免費早餐，非常抵住！

露櫻酒店鈴鹿店（Hotel Route-Inn Suzuka）

房價：人均HK$199起（單張床房；包早餐）

地址：三重縣鈴鹿市平田2-6-9

交通：平田町站步行10分鐘

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鈴鹿酒店推介【7】鈴鹿城堡酒店（Hotel Castle Inn Suzuka）

鈴鹿城堡酒店（Hotel Castle Inn Suzuka）與弁天山公園、鈴鹿賽車場、鈴鹿市傳統工藝館、鈴鹿花卉公園等景點均在10分鐘車程內可抵達。酒店於2006年開業，擁有183間客房，房內配備浴缸、雙人床、LCD電視等設施，在Trip.com上亦獲得4.3／5的高評分！酒店附設免費停車場、餐廳及公共浴場等設施。

鈴鹿城堡酒店（Hotel Castle Inn Suzuka）

房價：人均HK$96起（主樓標準雙人床房）

地址：三重縣鈴鹿市算所3-6-12

交通：平田町站步行6分鐘

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鈴鹿酒店推介【8】鈴鹿賽車場飯店（Suzuka Circuit Hotel）

鈴鹿賽車場飯店（Suzuka Circuit Hotel）位於鈴鹿市的黃金地段，旁邊就是鈴鹿賽車場，地理位置極佳！酒店於2020才開幕，提供152間客房，房間均以賽車為主題設計，最大的複式房更可容納多達6人入住！酒店亦設有免費停車場、溫泉、Spa及餐廳，附近更有水上樂園及主題樂園！

鈴鹿賽車場飯店（Suzuka Circuit Hotel）

房價：人均HK$385起（北翼賽車房非吸煙帶浴室和衞生間）

地址：三重縣鈴鹿市稻生町7992

交通：平田町站車程13分鐘

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鈴鹿酒店推介【9】城堡酒店-鈴鹿中央（Hotel Castle Inn Suzuka Chuo）

城堡酒店-鈴鹿中央（Hotel Castle Inn Suzuka Chuo）附近有許多公園及神社，周邊環境寧靜清幽。酒店共有100間客房，房間配備小型雙人床、小型浴室及浴缸、電視及空調等基本設施。酒店另附設公共浴池、餐廳、洗衣房、免費停車場等設施。

城堡酒店-鈴鹿中央（Hotel Castle Inn Suzuka Chuo）

房價：人均HK$89起（小型雙人床房）

地址：三重縣鈴鹿市南玉垣町6312

交通：玉垣站步行19分鐘

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鈴鹿酒店推介【10】鈴鹿潮流酒店（Hotel Trend Suzuka）

鈴鹿潮流酒店（Hotel Trend Suzuka）坐落在南玉垣町，鄰近彌都加伎神社、石垣池公園和龍光寺等景點。酒店擁有72間客房，房間配備小型私人浴室、雙人床、LCD電視等基本設備。酒店亦提供免費停車場、洗衣房及餐廳。

鈴鹿潮流酒店（Hotel Trend Suzuka）

房價：人均HK$123起（雙人房）

地址：三重縣鈴鹿市南玉垣町7176

交通：鈴鹿站車程7分鐘

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