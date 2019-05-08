【復仇者聯盟4】日本畫師將角色化做浮世繪　Avengers變武士忍者

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Marvel為MCU漫威電影宇宙鋪排超過10年的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映近兩個禮拜，忠實影迷要看一早便看了，未看的朋友被人穿橋也「無仇報」了，皆因「官方劇透令」已告解除。相信好多MCU擁躉睇完也意猶未盡，不如看看以前已試過把Marvel角色和風化的日本繪師「TAKUMI」再次大玩浮世繪風格的插圖作品：將一眾Avengers英雄和反派帶返日本江戶幕府時代，化身為不同位階的武者如將軍、武士、足輕、忍者、浪人和義賊！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的故事如果發生於江戶幕府時代的日本，一眾Avengers復仇者們和反派魁隆Thanos的造型會如何「入鄉隨俗」？日本繪師「TAKUMI」（見官方TwitterInstagramFacebook）繼2016年《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）後，大膽想像終局之戰Endgame的「大河劇版」精彩插圖，地球上最強英雄和宇宙中最大魔頭皆化身浮世繪木刻版畫人物，名號也充滿武俠時代劇味道：「佐能須​」（暴風雨神）​魁隆、「寡婦忍者」黑蜘蛛和「俠盜」蟻人。

復仇者聯盟4終局之戰Avengers 4 Endgame浮世繪：Captain America美國隊長的武士化「米國團長」似乎跟Tamashii Nations魂ウェブ的「名将MANGA REALIZATION」系列Marvel武士Figure有異曲同工之妙。

TAKUMI筆下Captain America美國隊長的武士化「米國團長」和Iron Man Mark 85武士化「鐵武者八十五號」，似乎跟Tamashii Nations魂ウェブ的「名将MANGA REALIZATION」系列Marvel武士Figure有異曲同工之妙。變形俠醫Incredible Hulk身巨體壯力雄，將他重新想像為貌似《街頭霸王》系列「本田」和「青狼」二合一的強壯相撲手「豪傑張軀丸」，簡直襯到絕。Thor「雷神徹」則融合了北歐雷神和日本雷神的形象，本體跟電影造型差不多，身後一環有着雷火紋的雷鼓。只是手中只有利斧沒有棍鎚，美中不足。

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Black Widow黑寡婦設定本為間諜，浮世繪畫作冷艷女忍者「後家忍黒蜘蛛」適合不過。鷹眼在今集電影初段棄箭拔刀，以誅殺罪犯的刺客「浪人」身份登場，實則跟Marvel漫畫中的同名角色合一。既屬日本事物，改動功夫最少。Captain Marvel的「驚異隊長」和Ant Man蟻俠的「蟻義賊」都是換上日本武將戰裝，跟原角出入不大；War Machine戰爭機器「六式戰機」背負的鐵砲，和Rocket火箭浣熊「大筒狸」手拿的火繩拳銃皆為江戶幕府時代火器，古色古香。

復仇者聯盟4終局之戰Avengers 4 Endgame浮世繪：Thanos魁隆／滅霸的浮世繪化身恍如佛教故事中的天魔邪神。一身華貴貌似大名或將軍，「六道將軍佐能須」名號源於Thanos日文讀音為「Sanosu」，漢字能作「佐能須」，正可跟日本荒暴神（暴風雨神）「須佐能男命」（為《古事記》名稱；於《日本書紀》則作「素戔嗚尊」）互相呼應。

Thanos魁隆／滅霸的浮世繪化身至為強勢，霸氣縱橫，恍如佛教故事中的天魔邪神。一身華貴貌似大名或將軍，「無限手套」有火雲在燃燒，身旁則有暴風雨雲盤旋，設計來自其「六道將軍佐能須」這心思十足的名號：Thanos日文讀音為「Sanosu」，漢字能作「佐能須」，正可跟日本荒暴神（暴風雨神）「須佐能男命」（為《古事記》名稱；於《日本書紀》則作「素戔嗚尊」）互相呼應。六道將軍掌握無限寶石六粒，自可呼風喚雨，彈指一剎使六道眾生灰飛煙滅，天地人三界陷入混沌。

這些跨文化的同人作品實在有趣，與香港插畫家迪嘉2016年創作的「梨園復國者」概念相像，異曲同工。個人覺得就TAKUMI這批插畫而言，其造型設計絕對及上去年DC英雄動畫《忍者蝙蝠俠》（Batman Ninja）般驚艷，用作動畫化將睇頭十足。

Marvel以外，TAKUMI也曾為吉卜力多套動畫作品的主題和角色創作出充滿捷克藝術家慕夏（Alphonse Mucha）之新藝術運動（Art Nouveau）風格的插畫，一張張宛如唯美典雅的塔羅牌。

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