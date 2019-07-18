涼宮春日、K-ON!京都動畫總公司遭縱火！逾40傷多人死亡一男被捕

製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》（輕音少女）、《聲之形》和《紫羅蘭永恆花園》等眾多知名動畫的的「京阿尼」京都動畫（Kyoto Animation）今日（7月18日）早上位於京都市伏見區的第一製作工場疑遭縱火，更傳出爆炸。警方消息指現場多人死亡，30人輕傷、10人重傷昏迷。涉嫌淋汽油的40歲男子被捕。
以製作高質動畫聞名的「京阿尼」京都動畫慘遇祝融之災！火警發生位於京都市京阪六地藏站北邊約100米的住宅區、樓高3層的京都動畫總公司兼第一工場。周四（7月18日）日本時間早上10時半獲報案電話，指該位址1樓辦公室傳出爆炸聲、2至3樓也發生火災冒出濃煙，員工紛紛從建築物逃出。當局出動30架消防車及大批消防員到場滅火。
從網民上載到社交網絡的現場影片及相片可見，直到當地時間上午11時15分，工場仍在燃燒。透過窗戶仍可依稀見到火光熊熊，牆壁已燒成焦黑。更有網民目擊傷者負傷逃出建築物的情況。約11時30分從NHK直升機上拍攝的影片顯示，發生火災的大樓旁邊有大量的救護車載着傷者，顯示大量救護員正在急救；部份傷者躺在鋪於地上的床單。
據知事發時，工場內共有70名職員正在工作，因此傷亡嚴重。儘管消防員已抵達現場澆灌控制火勢，當局指仍有超過30名以上傷者，其中10名重傷者有些意識不清，情況危殆。警方更表示已有數人在於大火中喪生，確實人數和性別未明。
【アニメ会社で火事 複数の人が死亡か 放火か 男の身柄確保 京都】— NHKニュース (@nhk_news) 2019年7月18日
警察によりますと現場には刃物のようなものが複数落ちていたということです。男のものかどうかはわからないということです。https://t.co/f1GqnqCtMe#nhk_news #nhk_video #京都アニメーション pic.twitter.com/rRG6WdUctD
アニメ会社で火事 30人以上けが 放火か 男の身柄確保 京都— NHKニュース (@nhk_news) 2019年7月18日
このうち10人ほどが、意識不明の重体だということです。https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news pic.twitter.com/CxgZVYzKWu
アニメ会社で火事 けが人多数か “ガソリンまいたか” 京都https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/TNeEksWoLX— NHKニュース (@nhk_news) 2019年7月18日
京都府警察本部在案發現場拘捕一名可疑40歲男子。據稱，曾有人目睹該男子疑在現場噴灑疑似汽油的液體，不排除是惡意縱火案。目前仍在調查男子身份及發生火災之詳細原因。
日本知名動畫工作室「京都動畫」創立於昭和56年（1981年），作品以畫風細膩、角色情感豐富著稱，在動畫迷中頗具好評，素有「京阿尼」之暱稱。經典作品眾多：《CLANNAD》、《涼宮春日的憂鬱》、《幸運☆星》、《K-ON！輕音少女》、《冰菓》、《中二病也要談戀愛》、《境界的彼方》、《吹響吧！上低音號》、《FREE! 男子游泳部》；至近年的《小林家的女僕龍》、《聲之形》和「人類聖經」《紫羅蘭永恆花園》。目前京阿尼手頭上有《二十世紀電氣目錄》等多部作品仍在製作，面臨第一工作室焚燬、多位職員傷亡的情況下，相信已對該公司造成沉重打擊。