涼宮春日、K-ON!京都動畫總公司遭縱火！逾40傷多人死亡一男被捕

製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》（輕音少女）、《聲之形》和《紫羅蘭永恆花園》等眾多知名動畫的的「京阿尼」京都動畫（Kyoto Animation）今日（7月18日）早上位於京都市伏見區的第一製作工場疑遭縱火，更傳出爆炸。警方消息指現場多人死亡，30人輕傷、10人重傷昏迷。涉嫌淋汽油的40歲男子被捕。

以製作高質動畫聞名的「京阿尼」京都動畫慘遇祝融之災！火警發生位於京都市京阪六地藏站北邊約100米的住宅區、樓高3層的京都動畫總公司兼第一工場。周四（7月18日）日本時間早上10時半獲報案電話，指該位址1樓辦公室傳出爆炸聲、2至3樓也發生火災冒出濃煙，員工紛紛從建築物逃出。當局出動30架消防車及大批消防員到場滅火。

從網民上載到社交網絡的現場影片及相片可見，直到當地時間上午11時15分，工場仍在燃燒。透過窗戶仍可依稀見到火光熊熊，牆壁已燒成焦黑。更有網民目擊傷者負傷逃出建築物的情況。約11時30分從NHK直升機上拍攝的影片顯示，發生火災的大樓旁邊有大量的救護車載着傷者，顯示大量救護員正在急救；部份傷者躺在鋪於地上的床單。

據知事發時，工場內共有70名職員正在工作，因此傷亡嚴重。儘管消防員已抵達現場澆灌控制火勢，當局指仍有超過30名以上傷者，其中10名重傷者有些意識不清，情況危殆。警方更表示已有數人在於大火中喪生，確實人數和性別未明。

アニメ会社で火事 30人以上けが 放火か 男の身柄確保 京都

このうち10人ほどが、意識不明の重体だということです。https://t.co/dekElcwrhE#nhk_news pic.twitter.com/CxgZVYzKWu — NHKニュース (@nhk_news) 2019年7月18日

京都府警察本部在案發現場拘捕一名可疑40歲男子。據稱，曾有人目睹該男子疑在現場噴灑疑似汽油的液體，不排除是惡意縱火案。目前仍在調查男子身份及發生火災之詳細原因。

日本知名動畫工作室「京都動畫」創立於昭和56年（1981年），作品以畫風細膩、角色情感豐富著稱，在動畫迷中頗具好評，素有「京阿尼」之暱稱。經典作品眾多：《CLANNAD》、《涼宮春日的憂鬱》、《幸運☆星》、《K-ON！輕音少女》、《冰菓》、《中二病也要談戀愛》、《境界的彼方》、《吹響吧！上低音號》、《FREE! 男子游泳部》；至近年的《小林家的女僕龍》、《聲之形》和「人類聖經」《紫羅蘭永恆花園》。目前京阿尼手頭上有《二十世紀電氣目錄》等多部作品仍在製作，面臨第一工作室焚燬、多位職員傷亡的情況下，相信已對該公司造成沉重打擊。