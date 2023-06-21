DSE放榜2023︱重要日期與必備文件　JUPAS改選及成績覆核懶人包

今年文憑試（DSE）將於7月19日放榜，考生們應準備甚麼迎接放榜這個大日子？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，包括DSE後重要日期、放榜必備文件、JUPAS改選、申請成績覆核Appeal、院校收生分數，讓考生能輕鬆應對DSE放榜。



DSE後重要日期

7月12日：發放詳情及確實的放榜日期

7月19日（暫定）：文憑試DSE放榜

7月20日至7月22日（下午1時15分）：修改及遞交課程選擇

7月24日：申請成績覆核及減免部分覆核費用期限

8月9日（上午9時）：公布正式遴選結果

8月16日：發放覆核成績結果

8月17日（上午9時至下午6時）：按覆核成績修改或不修改課程選擇

8月24日（上午9時）：公布按覆核成績重新考慮入學申請遴選結果

8月28日（上午9時）：公布補選結果

放榜必備文件

若考生已透過網上報讀平台（JUPAS/EAPP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要成績達標，就能按照該學院要求，辦理學位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

此外，各大專院校都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，成績未達標或未曾報讀大專課程的考生能直接前往心儀學校進行即場面試，不過亦有院校只限網上申請。當日需到專上學院遞交申請的考生應準備以下文件及物資。

必備文件：

1. 身份證等必備證件（正副本）

2. 文憑試成績單（正副本多份）

3. 專上院校有條件取錄通知書（如有）

4. 高中成績表（正副本多份，需有家長簽署）

5. 學生學習概覽（SLP）（正副本多份）

6. 比賽／活動證書或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正副本多份）

7. 推薦書（如有）（正副本多份）

8. 學生證件照片（12張起，部分照片先貼上雙面膠紙）



其他物資：

1. 手提電話／平板電腦（已有充足電量及帶備充電裝置）

2. 文具（原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液）

3. 足夠金額的八達通卡、輔幣（車資）

4. 足夠現金及提款卡（報名費及膳食）

5. 雨具／防曬衣物／扇／清水

6. 合適衣著、髮式儀容



各院校的報名日期及收生安排各有不同，部分課程不設截止報名日期，額滿即止，需留意各院校網頁公布最新消息。考生也應盡早以文件夾將文件分類，方便當日查閱資料。

JUPAS改選須知

考生可在7月20日至22日於JUPAS免費改選一次，包括以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上、更改已選報課程選擇的優先次序、刪除課程選擇名單上的課程。申請覆核成績後取得更高科目等級的考生，均可根據覆核成績重新考慮入學申請及改選。

如考生希望重新修改課程或錯過個人改選時段，須繳交港幣250元正之修改費用，並於確認成功繳交費用起計的1小時內，修改及重新遞交於更新課程選擇限期時的課程選擇名單一次，所有要求重新遞交須於7月22日下午1時15分前完成。

申請成績覆核Appeal

若考生對其成績存疑，可考慮在成績發放後的5曆日內，即7月19日至24日期間提出積分覆核或重閱答卷的申請。學校考生須經學校遞交申請，及後會收到一個SMS手機短訊以提示他們檢查夾附繳費通知單的電郵，自修生則須經香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請，繳費限期為提交申請後的2個曆日。

考評局會於8月16日通知有關考生覆核成績的結果，學校考生之覆核成績經校方發放，自修生及夜校考生均可登入香港中學文憑考試網上服務的個人帳戶查看覆核結果。成績獲提升的考生可根據大學聯合招生處的規定，於指定期間聯絡該處，要求各院校按覆核後的成績重新考慮其入學申請。

院校收生分數

JUPAS大學聯合招生辦法每年均會公布9間參與院校的入學成績，如果想知道自己的DSE分數能否入讀心儀大學或學科，可參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。「01研數所」已經整合近年不同院校的收生分數，立即閱讀不同院校的收生分數了解更多！