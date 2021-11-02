感冒茶療｜中西方天然茶療知幾多？紫錐花茶增免疫力降感冒率58%

天氣即將轉涼，乾燥的時節每每更容易染上感冒，因此在轉季時增強身體抵抗力就更為重要。從營養學及中醫角度而言，兩方面原來均各自有天然草本茶療去預防感冒及增強抵抗力，稱得上是中西方的「天然感冒藥」。

天氣轉涼正正是感冒的高峰期。(資料圖片)

紫錐花可縮短感冒時間

據香港中文大學生命科學學院研究生學部主任陳振宇博士指，紫錐花是北美洲家傳戶曉的保健植物之一，應用於降低復發性呼吸道感染有長久的歷史。紫錐花當中所含的活性化合物咖啡酸、綠原酸、阿魏酸、原兒茶酸、菊苣酸、紫錐菊苷成分，均具有增强免疫功能及抗炎作用。

陳振宇博士引述多項醫學研究指，紫錐花已被證明可有助降低感冒率達58%，受感染者的平均感冒時間縮短1.4天 。另亦有實驗綜合證實，食用紫錐花的研究對象，其上呼吸道感染率比沒有食用的對照組低22% ，因此陳振宇博士建議可把紫錐花沖泡成茶，達到預防感冒之效。

▼紫錐花茶知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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材料：

．約2-3克紫錐花（約一包茶包份量）

．300至500毫升熱水



製法：

．以熱水沖泡紫錐花3至5分鐘

．適合餐後或隨餐飲用



不過，陳振宇博士強調花茶或相關草藥產品均屬輔助性質，因此只可作日常保健或預防疾病之用，如一旦感到身體不適，應立即求醫。

▼同場加映，常見慢性咳嗽可能的5個原因：（按圖了解👇👇👇）

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中醫四大感冒類型

從中醫角度而言，常見感冒主要可分為四大種類。註冊中醫師黃培基根據不同感冒種類，建議以下不同紓緩或預防感冒的茶療。

▼快速認識4種感冒：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 風寒感冒



風寒感冒多因受外界風、寒之邪入侵發病，譬如外界天氣寒冷時身體保溫不夠、被雨淋加上冷風直吹、或夏天冷氣開太強並吹整天，最容易得到風寒感冒。

常見症狀：多是怕冷、頭痛、頸部肌肉痠軟、喉嚨癢、咳嗽痰色白、 鼻塞流清鼻涕等

散寒紫蘇薑茶



功效：發汗解表、溫肺止咳、散寒健脾

材料：生薑4片、紅糖2茶匙、紫蘇葉3克

做法：把生薑去皮切片，與紫蘇葉放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘，最後加入紅糖即可

2. 風熱感冒



受外界風、熱之邪入侵發病，或風寒感冒處理不妥當，有寒轉熱表現，或體內本來有內熱之因素（火邪），加上風邪入侵致風熱感冒。

常見症狀：多是身體發熱、頭痛、口渴、咳嗽痰黃、喉嚨痛、流黃稠鼻涕等

清熱菊花茅根茶



功效：疏散風熱、清熱解毒、清肺潤燥

材料：菊花6克、桑葉6克、淡竹葉3克、白茅根3克、薄荷葉3克

做法：把材料洗淨，放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘即可

▼同場加映，熱檸樂煲薑治感冒療效（按圖看清👇👇👇）

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3. 風濕感冒



風濕感冒又稱暑濕感冒，多發於夏季、暑氣重又濕熱之時、或體質內濕邪為患加上外界的風邪所致。

常見症狀：頭重、全身困重無力、關節痠軟、脾及腸胃功能受影響而引起上吐下瀉等問題

化濕金銀花蘆根茶



功效：發汗解表、化濕利水、清熱解毒、疏散風熱

材料：香薷3克、金銀花6克、扁豆花6克、蘆根6克、生甘草6克

做法：把材料洗淨，放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘即可

4. 氣虛感冒



氣虛感冒患者多因體質比較虛弱、正氣不足、抵抗外邪能力低致病，特別於天氣變化或換季時容易患病，反覆患感冒。

常見症狀：明顯怕冷、鼻塞流涕、頭痛、身體困倦、咳嗽無力

益氣白術大棗茶



功效：益氣、固表止汗

材料：黃耆20克、防風6克、白術6克、大棗3顆

做法：把材料洗淨，放約500毫升進水煲，水滾煮20分鐘，放入保溫瓶慢嚐

黃培基醫師亦強調，大家須因應個人體質服用中藥，使用前必須先諮詢註冊中醫師，並不應長期服用過量。

▼同場加映，感冒期間飲食建議：（按圖看清👇👇👇）

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